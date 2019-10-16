«حسم وأحداث مغارة سوهاج» أبرز محاكمات الأربعاء
46 متهمًا يحاكمون عن جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه وتعطيل إقامة الصلاة به والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة
تحرير:سماح عوض الله
١٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٧ ص
محكمة- أرشيفية
يمر قطار المحاكمات، اليوم الأربعاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، نرصدها فى السطور التالية، وعلى رأسها محاكمة 271 متهما فى قضية "حسم ولواء الثورة"، لاتهامهم بتكوين خلية إرهابية وارتكاب جرائم قتل وتخريب للممتلكات العامة والخاصة، واغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة، وأُسند للمتهمين في قضية "لواء الثورة" الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء.
كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة 278 متهما من عناصر جماعة الإخوان، إلى القضاء العسكري، فى القضية رقم 420 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا المرقمة بـ123 لسنة 2018 عسكرية، لاتهامهم بتولي قيادة والانضمام إلى المجموعتين المسلحتين التابعتين للجماعة (حسم) و(لواء الثورة) وارتكاب 12 عملية
كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة 278 متهما من عناصر جماعة الإخوان، إلى القضاء العسكري، فى القضية رقم 420 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا المرقمة بـ123 لسنة 2018 عسكرية، لاتهامهم بتولي قيادة والانضمام إلى المجموعتين المسلحتين التابعتين للجماعة (حسم) و(لواء الثورة) وارتكاب 12 عملية إرهابية من خلال الخلايا العنقودية التابعة للمجموعتين، تتضمن استهداف وقتل ضباط وأفراد من الشرطة، فضلا عن تصنيع سيارات مفخخة بهدف استخدامها في عمليات إرهابية، وكذا رصد منشآت عامة واقتصادية وشخصيات عامة بهدف ارتكاب عمليات عدائية ضدهم.
ورد بالتحقيقات أن المتهمين من مجموعتي (حسم) و(لواء الثورة)، وجميعهم من عناصر جماعة الإخوان، قاموا بإمداد المجموعتين بالأموال والمفرقعات والأسلحة النارية وذخائرها وغيرها من وسائل الدعم اللوجيستي، وارتكبوا العديد من جرائم القتل والشروع في القتل بحق ضباط وأفراد هيئة الشرطة، في عدد من محافظات الجمهورية، فضلا عن استهداف المنشآت الحيوية والاقتصادية.
أحداث مسجد الفتح
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، والمنعقدة بطرة، سماع مرافعات الدفاع بإعادة إجراءات محاكمة 46 متهما بأحداث "عنف مسجد الفتح"، كانت المحكمة أصدرت ضدهم أحكاما غيابية متفاوتة ما بين السجن المؤبد والمشدد، إلا أنه بعد القبض عليهم تقرر إعادة محاكمتهم من جديد أمام الدائرة التى أصدرت الحكم، لتمكينهم من حق الدفاع فى المحاكمة الحضورية.
كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.
نتج عن أحداث العنف التى ارتكبها المتهمون جرائم قتل واعتداء على قوات الشرطة وإضرام النيران بالمنشآت والممتلكات وغيرها، وهي الأحداث التى وقعت فى غضون شهر أغسطس من العام الماضى فى منطقة رمسيس ومحيط جامع الفتح وقسم شرطة الأزبكية، والتي راح ضحيتها 44 قتيلا، وأصيب فيها 59 آخرون من بينهم 22 من ضباط وجنود الشرطة.
أحداث مغارة سوهاج
تنظر محكمة النقض، برئاسة المستشار مجدى أبو العلا، الطعون المقدمة من دفاع المتهمين في القضية المسماة إعلاميا بـ«مغارة سوهاج»، على خلفية تكوينهم وتأسيسهم خلية مسلحة اتخذت من الظهير الصحراوي بسوهاج وكرا للتدريب على استخدام وتخزين الأسلحة والعبوات المتفجرة، خلال عام 2015، قبل أن يتم ضبطهم في مأمورية ناجحة لضباط الأمن الوطني بالتعاون مع رجال البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، وإحالتهم للنيابة التي تولت التحقيق معهم وإحالتهم إلى محكمة الجنايات.
أشارت تحقيقات النيابة إلى وجود المتهمين فى إحدى المغارات بالجبل الغربي بسوهاج، وبحوزتهم بنادق آلية ومتفجرات وكمية من الذخيرة والأسلحة، قبل أن يتم ضبطهم بواسطة ضباط الأمن الوطني بالتعاون مع قوات الأمن المركزي.
وجهت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وممارسة أعمال إرهابية من شأنها تكدير الأمن العام والإخلال بالسلم الاجتماعي والوحدة الوطنية بالبلاد، ومحاولة قلب نظام الحكم.