جريمة

«حسم وأحداث مغارة سوهاج» أبرز محاكمات الأربعاء

46 متهمًا يحاكمون عن جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه وتعطيل إقامة الصلاة به والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة
تحرير:سماح عوض الله ١٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٧ ص
محكمة- أرشيفية
محكمة- أرشيفية
يمر قطار المحاكمات، اليوم الأربعاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، نرصدها فى السطور التالية، وعلى رأسها محاكمة 271 متهما فى قضية "حسم ولواء الثورة"، لاتهامهم بتكوين خلية إرهابية وارتكاب جرائم قتل وتخريب للممتلكات العامة والخاصة، واغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة، وأُسند للمتهمين في قضية "لواء الثورة" الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء.
كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة 278 متهما من عناصر جماعة الإخوان، إلى القضاء العسكري، فى القضية رقم 420 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا المرقمة بـ123 لسنة 2018 عسكرية، لاتهامهم بتولي قيادة والانضمام إلى المجموعتين المسلحتين التابعتين للجماعة (حسم) و(لواء الثورة) وارتكاب 12 عملية
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آثار حريق كنيسة مارجرجس بحلوان (6)

السيطرة على حريق نشب بكنيسة مارجرجس بالمنصورة

أكد مصدر مطلع أن قوات الحماية المدنية نجحت في إخماد حريق نشب منذ قليل بكنيسة مارجرجس بالمنصورة بمحافظة الدقهلية. وقال المصدر إن القوات كانت قد تمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداد ألسنة اللهب إلى المباني المجاورة، وقد تبلغت بنشوب حريق بداخل إحدى القاعات الخشبية بالكنيسة وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء المزودة بسلالم هيدروليكية لسرعة السيطرة وإخماد الحريق .
محاكمة لجين

السجن 15 سنة لعاطل لشروعه في قتل ترزي بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 15 عاما لشروعه في قتل ترزي لخلافات بينهما، وبمعاقبة عاملين بالسجن المشدد 6 سنوات لقيامهما بسرقة متجر كهرباء بالإكراه، وبمعاقبة صيدلي بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتجاره في الأقراص المخدرة، وذلك برئاسة المستشار سامي بيومي. ترجع وقائع القضية الأولى إلى شهر يوليو من العام الماضي حيث تلقى اللواء مدير أمن الشرقية إخطارا من مستشفى أبوكبير المركزي بوصول ترزى 32 عاما من قرية هربيط مصابا، بجرح قطعي باليد اليسرى والذي نتج عنه عاهة مستديمة.
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مباحث التموين تتصدى لمهربي دقيق الغلابة في الجيزة

حملات تموينية مكبرة على مدى الساعة نفذها رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية؛ بحثا عن ضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وتأتي حملات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع أقسام الشرطة تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
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القبض على 36 تاجر مخدرات في حملة الـ24 ساعة بالجيزة

استهدفت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة بؤرا إجرامية عدة يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو" وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع. واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
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السجن 10 سنوات لمتهم في «أحداث عنف العجوزة»

قضت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم معتز أحمد محمد، بالسجن 10 سنوات في إعادة محاكمته بقضية "أحداث عنف العجوزة"، المتهم فيها بالاشتراك مع آخرين بالتجمهر وتعطيل حركة المرور ووسائل النقل العام، وإثارة الفوضى والعنف، والتعدي على قوات الأمن والاشتباك معهم، والتسبب فى ترويع المواطنين وتكدير الأمن والسلم العام، وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد النجدي، وبسكرتارية أحمد صبحي عباس.
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«حادث محطة مصر وعنف العجوزة» أبرز محاكمات الثلاثاء

يمر قطار المحاكمات اليوم الثلاثاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، يتقدمها نظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة 11 متهمًا من بينهم بعض قيادات جماعة الإخوان الهاربة في تركيا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية"، على خلفية اتهامهم بالانضمام لحركة حسم الإرهابية وإمداد عناصرها بالأموال والمهمات والأسلحة. «التحرير» توضح قائمة الاتهامات الموجهة إلى المتهمين في القضية، والجرائم التي ساقتها إليهم نيابة أمن الدولة العليا.
غرق

«يا نعيش يا نموت سوا».. حاولا إنقاذ شقيقتهما فغرقوا جميعا

"محمد" و"حبيبة" و"علي" ثلاثة أطفال في عمر الزهور شاءت الأقدار أن يموتوا سويا، حيث ابتعلتهم مياه ترعة الفاروقية بنجع القوصة، بعد محاولتهما إنقاذ شقيقتهما من الغرق،.. الواقعة شهدتها قرية البلابيش مركز دار السلام بسوهاج، وأصابت الأهالي بصدمة كبيرة بعد غرق الأشقاء الثلاثة، فيما عاشت أسرتهم ساعات من الحزن والدموع يترقبون فريق الإنقاذ النهرى بإدارة الحماية المدنية، الذي نجح في انتشال جثتي الولدين أولا، وبعد قرابة النصف ساعة انتشل الفريق جثة الطفلة حبيبة، ليتم نقل الجثث الثلاث لمشرحة مستشفى دار السلام المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.
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«مسجد الفتح وكتائب حلوان» أبرز محاكمات الثلاثاء

يمر قطار المحاكمات اليوم الثلاثاء بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتقدمها محاكمة 215 متهما، بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحولات الكهرباء والمعروفة إعلاميا بـ"كتائب حلوان"، وتعقد الجلسة داخل معهد أمناء الشرطة بطرة، وتنظرها دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وأسامة عبد الظاهر وسكرتارية أحمد كمال وأحمد رضا.
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