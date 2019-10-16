رسميا.. تقديم موعد لقاء الزمالك والمقاولون

١٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:١٢ ص

المقاولون - الزمالك

أعلن اتحاد الكرة عن تقديم موعد لقاء الزمالك والمقاولون العرب بالجولة الخامسة للدوري الممتاز، إلى السبت المقبل، بدلا من الأربعاء 23 أكتوبر. وقال بيان اتحاد الكرة: "تقديرا للتعليمات الأمنية، وحفاظا على مواعيد مسابقة الدوري الممتاز، أمام ضيق الوقت المتاح للجميع، وتفاديا لأي تأجيلات أخرى، قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عدم إقامة مباراة المقاولون مع أسوان، في موعدها المحدد له يوم الجمعة المقبل، ضمن الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز".

وواصل اتحاد الكرة: "وسيحدد موعدها الجديد خلال 48 ساعة، مع تقديم مباراة الزمالك والمقاولون ضمن الجولة الخامسة للمسابقة، لتقام في الثامنة مساء السبت المقبل، 19 أكتوبر الحالي، باستاد السلام". وأعلن اتحاد الكرة تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، إلى أجل غير مسمى، بسبب وجود تعليمات أمنية بذلك، حيث

وواصل اتحاد الكرة: "وسيحدد موعدها الجديد خلال 48 ساعة، مع تقديم مباراة الزمالك والمقاولون ضمن الجولة الخامسة للمسابقة، لتقام في الثامنة مساء السبت المقبل، 19 أكتوبر الحالي، باستاد السلام".



وأعلن اتحاد الكرة تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، إلى أجل غير مسمى، بسبب وجود تعليمات أمنية بذلك، حيث كان من المفترض إقامة مواجهة الأهلي والزمالك، السبت المقبل، في رابع جولات الدوري الممتاز، قبل تأجيلها بشكل رسمي.



ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 9 نقاط، حيث حقق الفوز في 3 مباريات متتالية، على سموحة والإنتاج الحربي وأسوان، بينما يأتي الزمالك في المركز الرابع برصيد 7 نقاط.