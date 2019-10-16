سموحة يطالب الجبلاية بتأجيل الجولة الرابعة بالكامل

١٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:١٨ ص

فرج عامر

طالب محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، بتأجيل مباريات الجولة الرابعة من عمر الدوري الممتاز. وأعلن اتحاد الكرة تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، إلى أجل غير مسمى، بسبب وجود تعليمات أمنية بذلك، إذ كان من المفترض إقامة مواجهة الأهلي والزمالك، السبت المقبل، في رابع جولات الدوري الممتاز، قبل تأجيلها بشكل رسمي. وحاول اتحاد الكرة إنقاذ المباراة من التأجيل، بطلب نقلها إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية وإقامتها بدون جمهور، لكن جاء رفض الأمن ليحسم الأمر ويتم تأجيل المواجهة لموعد سيحدد لاحقا.

وكتب رئيس سموحة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «من المفترض أن تقوم اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة بتأجيل مباريات الأسبوع الرابع بالكامل، لإتاحة الفرصة لجميع الفرق وإقرار مبدأ عدالة المنافسة». يذكر أن فرج عامر طلب في وقت سابق، تأجيل مباراة سموحة أمام بيراميدز،

وكتب رئيس سموحة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «من المفترض أن تقوم اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة بتأجيل مباريات الأسبوع الرابع بالكامل، لإتاحة الفرصة لجميع الفرق وإقرار مبدأ عدالة المنافسة».



يذكر أن فرج عامر طلب في وقت سابق، تأجيل مباراة سموحة أمام بيراميدز، بداعي إرهاق 7 لاعبين من فريقه بعد الانضمام للمنتخبات خلال فترة التوقف الدولي.



ويتصدر الأهلي، بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر، جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 9 نقاط، حيث حقق الفوز في 3 مباريات متتالية، على سموحة والإنتاج الحربي وأسوان، بينما يأتي الزمالك بقيادة مدربه الصربي ميتشو في المركز الرابع برصيد 7 نقاط.