رياضة

سموحة يطالب الجبلاية بتأجيل الجولة الرابعة بالكامل

١٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:١٨ ص
فرج عامر
فرج عامر
طالب محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، بتأجيل مباريات الجولة الرابعة من عمر الدوري الممتاز. وأعلن اتحاد الكرة تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، إلى أجل غير مسمى، بسبب وجود تعليمات أمنية بذلك، إذ كان من المفترض إقامة مواجهة الأهلي والزمالك، السبت المقبل، في رابع جولات الدوري الممتاز، قبل تأجيلها بشكل رسمي. وحاول اتحاد الكرة إنقاذ المباراة من التأجيل، بطلب نقلها إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية وإقامتها بدون جمهور، لكن جاء رفض الأمن ليحسم الأمر ويتم تأجيل المواجهة لموعد سيحدد لاحقا.
وكتب رئيس سموحة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «من المفترض أن تقوم اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة بتأجيل مباريات الأسبوع الرابع بالكامل، لإتاحة الفرصة لجميع الفرق وإقرار مبدأ عدالة المنافسة». يذكر أن فرج عامر طلب في وقت سابق، تأجيل مباراة سموحة أمام بيراميدز،
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أيمن يونس

أيمن يونس يفتح النار على اتحاد الكرة بعد تأجيل القمة

فتح أيمن يونس، نجم نادي الزمالك السابق والمحلل الرياضي، النار على اتحاد الكرة، وذلك بعد أن أعلن "الجبلاية" تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، إلى أجل غير مسمى، بسبب وجود تعليمات أمنية بذلك، إذ كان من المفترض إقامة مواجهة الأهلي والزمالك، السبت المقبل، في رابع جولات الدوري الممتاز، قبل تأجيلها بشكل رسمي. وحاول اتحاد الكرة إنقاذ المباراة من التأجيل، بطلب نقلها إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية وإقامتها بدون جمهور، لكن جاء رفض الأمن ليحسم الأمر ويتم تأجيل المواجهة لموعد سيحدد لاحقا.
ليفربول - برشلونة (4)

ميلنر يستعيد الانتصار التاريخي على برشلونة

لا تزال ذكريات مواجهة ليفربول وبرشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا تسيطر على ذهن لاعب ليفربول جيمس ميلنر، وفاز برشلونة حينها في مباراة الذهاب على ملعب الكامب نو بثلاثية نظيفة، قبل أن يحقق الريدز ريمونتادا تاريخية في الإياب على ملعبه الأنفيلد برباعية نظيفة، ليخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية ويحسم اللقب حينها على حساب توتنهام، وقال ميلنر عن تلك المواجهة: "نتيجة المباراة الأولى لم تكن عادلة، لكن كرة القدم ليست عادلة في بعض الأحيان"، وذلك في تصريحات أدلى بها لصحيفة "ماركا" الإسبانية.
مرتضى منصور (1) (1)

مرتضى منصور يهاجم الزناتي: «من أنت وما خبرتك!»

شن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هجومًا عنيفا على حسام الزناتي، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، اعتراضًا على تقديم مباراة الزمالك مع المقاولون ضمن الجولة الخامسة للمسابقة لتقام في الثامنة مساء السبت المقبل، 19 أكتوبر الحالي، باستاد السلام، في موعد مباراة القمة المؤجلة. يذكر أن مباراة الزمالك والمقاولون كان من المقرر إقامتها ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز، ولكن تم تأجيلها بسبب تحديد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم 24 أكتوبر موعدا لمباراة الزمالك ضد جينيراسيون في إياب دور الـ32 من دوري الأبطال.
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الاهلى-والزمالك-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (7)

اتحاد الكرة: تأجيل مباراة الأهلي والزمالك لأجل غير مسمى

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، تأجيل مباراة الأهلي والزمالك والتي كان مقررا إقامتها يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، بعد أن تلقى مسؤولو الجبلاية تعليمات أمنية في هذا الشأن، وسوف يحدد موعد جديد للمباراة في وقت لاحق. ونشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «قرر الاتحاد المصري لكره القدم تأجيل مباراة الأهلي والزمالك والتي كان مقررا اقامتها يوم السبت المقبل ضمن الجولة الرابعه لمسابقه الدوري الممتاز على ضوء تلقي الاتحاد تعليمات أمنية في هذا الشأن».
الاهلي رمضان صبحي مجدي قفشة

«أهلي فايلر» يسعى لمواصلة انتصاراته المحلية ضد أسوان

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا ثقيلا على نظيره فريق أسوان، في الثالثة عصر اليوم السبت، في المباراة التي ستجمعهما على استاد أسوان الرياضي، ضمن منافسات الأسبوع الثالث من عمر مسابقة الدوري الممتاز، ويسعى الفريق الأحمر إلى مواصلة تقديم العروض الجيدة، والاستمرار في المنافسة على صدارة جدول ترتيب المسابقة المحلية، حيث يدخل الأحمر في منافسة شرسة مع فريقي بيراميدز والزمالك، اللذين حققا العلامة الكاملة من مباراتين، ما وضع الفريقين في صدارة الترتيب بالتساوي في النقاط والفارق في عدد الأهداف.
أسوان

رسميًا.. أسوان يعلن إذاعة مباراته مع الأهلي

أعلن نادي أسوان، عن إذاعة مباراته أمام نظيره الأهلي فضائيًا، والتي تقام في الثالثة عصر غدًا السبت، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز، جاء عبر صفحتة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، قائلًا:"رسميًا سيتم إذاعة مباراة أسوان والأهلي غدًا، حرصًا من نادي أسوان على إرضاء جماهير الكرة المصرية، لكن بدون حضور الجمهور". وكان أحمد سليمان رئيس نادي أسوان، أعلن عن إذاعة مباراة فريقه أمام الأهلي عبر القنوات الأرضية فقط، بعد الإتفاق مع الهيئة الوطنية للإعلام، أما بخصوص البث الفضائي، فلم يتم التوصل لاتفاق نهائي مع الشركة الراعية".
حسام-حسن (2)

علي ماهر لا يعرف طعم الفوز أمام حسام حسن

يحتضن استاد الإسكندرية، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي سموحة أمام نظيره إنبي، في افتتاح مواجهات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويحتل سموحة بقيادة مديره الفني حسام حسن، المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد نقطة، عقب الخسارة من الأهلى (1-0) ثم تعادل مع المقاولون العرب (2-2). وفي المقابل، يحتل إنبي بقيادة مديره الفني علي ماهر، المركز السابع عشر (قبل الأخير) بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد نقطة، بعد السقوط أمام بيراميدز بأربعة أهداف دون رد، ثم التعادل مع طلائع الجيش (1-1).
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