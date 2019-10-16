ناهد السباعى: تعلمت العوم من أجل «ماكو»

مابحبش أغنية الملك لمحمد رمضان لهذا السبب.. و«اللعبة أمريكانى» اتظلم فى توقيت عرضه.. هذا سبب الخلاف بينى وبين أحمد الفيشاوى.. والناس بيقولولى مش هنفرح بيكى بقى

تحرير:محمد عبد المنعم ١٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:١٩ ص

شاركت الفنانه ناهد السباعى فى الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى الذى أقيم فى الفترة ما بين 19 وحتى 27 سبتمبر الماضى، بفيلم قصير يحمل اسم «هذه ليلتى»، يتناول قضية التعامل مع أطفال التوحد من قبل الأهل والمجتمع، وتجسد من خلاله ناهد السباعى دور أم لولد مصاب بالتوحد فى رحلة عمرها يوم واحد وتواجه فيها العديد من التحديات، ويشاركها فى بطولة العمل شريف الدسوقى والطفل عمرو حسام، والعمل سيناريو أحمد عبد الوارث ويوسف نعمان، ومن إخراج يوسف نعمان، كما أنها تحضر حاليا لفيلم جديد يحمل اسم «ماكو»، من المقرر أن يطرح قريبا فى دور العرض.

وكان لنا حوار مع ناهد تحدثت من خلاله عن تجربتها من خلال الفيلم القصير هذه ليلتى، والأسباب التى تجعل الفنانين يهجرون هذه النوعية من الأفلام، كما تحدثت عن تفاصيل مشاركتها فى فيلم «ماكو»، والصعوبات التى واجهتها بالعمل، كما كشفت لنا حقيقة ارتباطها. - فى البداية حدثينا عن مشاركتك فى مهرجان الجونة

وكان لنا حوار مع ناهد تحدثت من خلاله عن تجربتها من خلال الفيلم القصير هذه ليلتى، والأسباب التى تجعل الفنانين يهجرون هذه النوعية من الأفلام، كما تحدثت عن تفاصيل مشاركتها فى فيلم «ماكو»، والصعوبات التى واجهتها بالعمل، كما كشفت لنا حقيقة ارتباطها.

- فى البداية حدثينا عن مشاركتك فى مهرجان الجونة بفيلم قصير يحمل اسم "هذه ليلتى"؟

أنا سعيدة جدا لوجودى فى الدورة الثالثة من مهرجان الجونة بفيلم هذه ليلتى، فأنا لم أتعود أن أحضر إلى مهرجان دون أن أكون موجودة به، ومنذ عامين وأنا أحب أن أشارك فى الجونة، واستطعت أن نفعلها هذا العام بـ"هذه ليلتى"، كما أحببت الأفلام التى كانت تعرض فى المهرجان على رأسها الفيلم السودانى "ستموت فى العشرين"، وفيلم "حلم نورا" للفنانة هند صبرى.

- ما سبب حماستك لعمل فيلم قصير؟

أنا أقوم بعمل أفلام قصيرة منذ زمن، منها "حار جاف صيفا" الذى لفيت به العالم كله، والأفلام القصيرة ليست "سُبة"، كما يعتقد البعض، هو نوعية من الأفلام، وليس أمرا سيئا أن نفعل هذا، وأنا أشاهد العديد من الأفلام الطويلة التى كنت أتمنى أن تكون أفلاما قصيرة، وفيلم هذه ليلتى جميل ووافقت عليه فى ساعة، وكنت متخوفة جدا من الوجود به، وقد يخشى البعض الوجود فى الأفلام القصيرة لأنها ليست جماهيرية لكنى أحبها وهناك البعض من الفنانين أيضا يحبونها، منهم هند صبرى ومنة شلبى وغيرهما.

- ما سبب تخوفك من الوجود بالفيلم؟

الفيلم صعب جدا، وأنا لم أكن أعرف كيف سأفعله، كما أن تصوير الفيلم كان فى الشارع، وليس مقتصرا على كونه إسكريبت واستوديو، لا هو فيلم تصويره تم فى الشارع وأنا معى طفل، ولكن حينما قابلت أمهات الأطفال المصابين بمتلازمة داون، تحمست كثيرا للعمل، وشعرت أنها مسئولية كبيرة على أكتافى أن أنقل صوتهم إلى الجمهور، فقد قابلت الكثير من هؤلاء الأمهات حتى أتمكن من إتقان الدور.

- ألم تتخوفى من فكرة أداء دور الأم فى هذا العمر؟

عام 2012 قدمت فيلم "بعد الموقعة" وقدمت من خلاله دور أم لطفلين، وكنت أصغر من سنى الحالية، كما أن أمى قد أنجبت وهى ابنة الستة عشر عاما، وجدتى أيضا كذلك، ومن فى سنى حاليا متزوجات ولديهن أولاد، فالأمر طبيعى.

- كيف كان التعامل مع الطفل عمرو؟

"التعامل معه جميل جدا، وكان مركز كثيرا فى الدور الذى يقدمه، وفى العموم التصوير مع أطفال يكون صعبا، ولكن عمرو كان عكس هذا، فهو يريد أن يكمل فى التمثيل، ويجب أن تدعم النقابة ذوى القدرات الخاصة، لأنهم قادرون ومحققون أنفسهم فى العديد من المجالات، ففى الرياضة على سبيل المثال يحصلون على مراكز متقدمة، لذلك يجب أن يكون لهم دور فى المجتمع".

- حدثينا عن شعورك بعد عرض مهرجان الجونة لأفيشات الفنانين الراحلين وكان من ضمنهم جدك الفنان فريد شوقى.

الصور جميلة جدا، أنا كنت سعيدة، أنا لم أعاشر جدى كثيرا، فلذلك تلك الأشياء تؤثر فى كثيرا، وأنا بحس بيه حولى فى كل وقت، وحسيت لما شفت الصورة إنه معايا وأن دى رسالة ليا، وكان نفسى أعاشره، خصوصا حينما أسمع ما يقال عنه من النجوم الكبار الذين عاشروه وتحدثوا معه.

- كتبت على حسابك بإنستجرام أن فريد شوقى هو الملك.. فما رأيك فى أغنية «الملك» لمحمد رمضان؟

ضاحكة، أنا أحب كل أغانيه ما عدا الملك، وطبيعى المغنى يكون عنده أغان حلوة وأغان وحشة، وأنا علاقتى بمحمد رمضان جيدة جدا، وأنا مابعرفش أجامل وأول ما سمعت أغنية الملك قلت إيه ده مفيش غير ملك الترسو ووحش الشاشة، وكان بيطلق عليه هذا اللقب لأنه بطل السينمات الفقيرة، التى إذا لم يوجد لفريد بها فيلم يتم تكسيرها، وأنا من عيلة فريد شوقى ولا أستطيع أن أقارن نفسى به، فهو عملاق وله تاريخ كبير ففى مشواره 450 فيلما، فجدى كان يقدم 14 فيلما سنويا، سواء كان مشاركا فيها بالتمثيل أو الإنتاج أو الكتابة، لذلك ماحدش يقرب ناحية الملك، وأتمنى أن تكون السينما حاليا لديها نفس تأثير السينما فى الماضى.

- تحضرين حاليا لفيلم جديد يحمل اسم «ماكو».. فما الذى حمسك للوجود بالفيلم؟

أغلب الفيلم تم تصويره تحت الماء، وأنا حينما أجد عملا صعبا ومستفزا، أحب أن أقوم بعمله من أجل أن أثبت نفسى، مثلما حدث فى مسلسل هبة رجل الغراب، فإيمى سمير غانم كانت عظيمة فى الدور، وماحدش هيعرف يعمل الدور زيها، ولما أنا آجى بعدها وصوتى يبقى مختلف على الجمهور، ويعجبوا بيه ده نجاح ليا، وفيلم ماكو شجعنى للوجود به، خاصة أنه تم صنع «ماسك» خاص من أجل التصوير تحت الماء، وأتمنى أن يحقق نجاحا كبيرا فى دور العرض، وهو يدور حول عبّارة سالم إكسبريس التى غرقت فى الماء.

- كيف كان تحضيرك للدور؟

تعلمت العوم من أجل الفيلم، على الرغم من أنى بخاف من السمك، وكل مشاهد الفيلم كانت صعبة للغاية، وتعرضنا لعدد من المصاعب، فعمرو وهبة دخل ماء إلى الماسك الخاص به، ولم يكن يعرف كيف يتنفس، وأنا كان لدى مشهد أنهج فيه تحت الماء، فاتخنقت جدا، وأشياء أخرى كثيرة، ولكن فى النهاية هى تجربة ممتعة، وأتمنى أن تنال إعجاب الجمهور.

- هل ترين أن فيلم "اللعبة أمريكانى" ظلم فى توقيت عرضه؟

بالفعل لأنه تم طرحه قبل شهر رمضان بأسبوع، ولم يأخذ فرصته نهائيا، ولكن أتمنى أن يأخذ الفيلم فرصة حقيقية على الإنترنت، والتليفزيون.

- الفنان أحمد الفيشاوى اعتذر عن الفيلم بعد يوم واحد من التصوير.. هل ما زالت الخلافات بينكما؟

أنا تضايقت جدا حينما قام بتصوير يوم واحد فقط ورحل، خاصة أنه حصل على 40% من أجره، ووقتها والدتى المنتجة ناهد فريد شوقى أخذت كل الإجراءات القانونية ضده، وغرفة صناعة السينما قامت بوقفه، وتعجبت مما فعله الفيشاوى خاصة أننا حينما كتبنا العقود لم نكتب الشروط الجزائية ولم نتعامل معه كأى شخص عادى، فوالده الفنان فاروق الفيشاوى له علاقة كبيرة بجدى فريد شوقى، إلى جانب أن أحمد أخ وصديق ليا، ولكن كان حقنا أن يتوقف سنة.

- هناك الكثير من الأخبار تتردد عن وجود علاقة عاطفية.. فما حقيقة هذا؟

ضاحكة، الناس عمالة تقول عايزين نفرح بيكى ويكررونها، طاب هما مش فرحانين بيا وأنا موجودة فى الجونة ومشاركة بفيلم.



