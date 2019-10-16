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ناهد السباعى: تعلمت العوم من أجل «ماكو»

مابحبش أغنية الملك لمحمد رمضان لهذا السبب.. و«اللعبة أمريكانى» اتظلم فى توقيت عرضه.. هذا سبب الخلاف بينى وبين أحمد الفيشاوى.. والناس بيقولولى مش هنفرح بيكى بقى
تحرير:محمد عبد المنعم ١٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:١٩ ص
ناهد السباعي
ناهد السباعي
شاركت الفنانه ناهد السباعى فى الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى الذى أقيم فى الفترة ما بين 19 وحتى 27 سبتمبر الماضى، بفيلم قصير يحمل اسم «هذه ليلتى»، يتناول قضية التعامل مع أطفال التوحد من قبل الأهل والمجتمع، وتجسد من خلاله ناهد السباعى دور أم لولد مصاب بالتوحد فى رحلة عمرها يوم واحد وتواجه فيها العديد من التحديات، ويشاركها فى بطولة العمل شريف الدسوقى والطفل عمرو حسام، والعمل سيناريو أحمد عبد الوارث ويوسف نعمان، ومن إخراج يوسف نعمان، كما أنها تحضر حاليا لفيلم جديد يحمل اسم «ماكو»، من المقرر أن يطرح قريبا فى دور العرض.
وكان لنا حوار مع ناهد تحدثت من خلاله عن تجربتها من خلال الفيلم القصير هذه ليلتى، والأسباب التى تجعل الفنانين يهجرون هذه النوعية من الأفلام، كما تحدثت عن تفاصيل مشاركتها فى فيلم «ماكو»، والصعوبات التى واجهتها بالعمل، كما كشفت لنا حقيقة ارتباطها. - فى البداية حدثينا عن مشاركتك فى مهرجان الجونة
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الإسكندرية السينمائي

النهاية السعيدة.. إعلان الفائزين بجوائز الإسكندرية السينمائي

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، في دورته الـ35، برئاسة الناقد الأمير أباظة، عن فوز فيلم "عم فلان" للمخرج بولا إدوارد، بجائزة محمد بيومي للفيلم المصري القصير، وفاز بجائزة أفضل فيلم وثائقي "توشريت" للمخرج عامر أبو حسيبه عطا، وحصل فيلم "محاصر" للمخرج محمد ماجد، على جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم الروائي القصير، بينما ذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم التسجيلي "ست الحبايب" للمخرج مهند دياب. كما أعلن المهرجان، خلال حفل الختام مساء الأحد، على مسرح سيد درويش "أوبرا الاسكندرية"، عن فوز الفيلم المغربي The old man and the mountain، إخراج محمد رضا، بجائزة أفضل فيلم وثائقي، فى مسابقة الأفلام القصيرة.
Ext. Night - ليل خارجى (4)

مهرجان مومباي يحتفي بالسينما المصرية.. ومشاركة 9 أفلام عربية

يحتفي مهرجان مومباي السينمائي الدولي، في دورته الحادية والعشرين والمقامة بين 17 و24 أكتوبر الجاري، بالسينما المصرية المعاصرة، في برنامج بعنوان "السينما المصرية: عروض خاصة"، قام بإعداده الناقد أحمد شوقي، مستشار المهرجان لمنطقة الشرق الأوسط، ويتضمن 3 أفلام مصرية معاصرة، هي: "ليل خارجي" لأحمد عبد الله السيد، "علي معزة وابراهيم" لشريف البنداري، و"الحلم البعيد" لمروان عمارة ويوهانا دومكه، ويقصد من الاختيارات التعبير عن الوجه المعاصر للسينما المصرية، والذي يضم تجاربًا مغايرة تختلف عن الصورة الكلاسيكية للفيلم المصري، وهو ما أوضحه النص المصاحب للبرنامج، والمنشور في الكاتالوج الرسمي للمهرجان.
مهرجان الإسكندرية

فيلم «الممر» وهلال الصعيد.. 7 مشاهد من مهرجان الإسكندرية السينمائي

لا حديث يعلو فى شهر الانتصارات والعبور العظيم الذي حققته القوات المسلحة عن قوة العمل السينمائي الكبير لفيلم "الممر" والذي كان حاضرا ضمن أجندة أعمال مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط لتكريم العمل وأبطال وصناع الفيلم خلال الندوة التى أقيمت بأحد الفنادق الكبرى فى محافظة الإسكندرية، والذي أُقيم وسط حضور جماهيري كبير حيث قام الأمير أباظة رئيس المهرجان، بتكريم أبطال العمل وذلك بعد عرض الفيلم على هامش فاعليات المهرجان قبل تكريم نجوم العمل خلال ندوة عن الفيلم.
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بسمه

بسمة تكشف أصعب تحد في «ماكو»: انتظروا عملا مهما

عبرت الفنانة بسمة عن سعادتها بمشاهدة الفيلم السوداني "ستموت في العشرين" الذي حصل علي جائزة أسد المستقبل، ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في ورته الثالثة، وقالت في تصريحات لـ"التحرير"، إنها المرة الأولى التي تشاهد فيها فيلما سودانيا، مشيرة إلى أنه نال إعجابها، وأنه تجربة مهمة لصناع السينما، وكشفت عن أحدث اعمالها، موضحة أنها تستعد لعرض فيلم "ماكو"، مؤكدة أنه سيكون "عملا مهما" بالنسبة للسينما المصرية.
مؤتمر -مهرجان -الجونة (5)

النجوم يطيرون للجونة استعدادًا لحفل الافتتاح (فيديو)

حرصت الإعلامية بوسي شلبي، على نشر مجموعة من الصور والفيديوهات من داخل مطار القاهرة صباح اليوم الخميس، من كواليس سفر الفنانين إلى الجونة، وذلك من أجل حضور حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، والتي تقام الليلة بمدينة الجونة بحضور عدد كبير من النجوم المصريين والعرب والأجانب، وظهر فى الصور كل من: روجينا، أشرف زكي، نقيب الممثلين، أحمد حاتم، إلهام شاهين، المنتج محمد العدل، خالد عبدالجليل، مستشارة وزيرة الثقافة، بسمة، محمد عبدالكريم، أحمد الفيشاوي وزوجته (ندى)، تامر هجرس، شريف رمزى، نجلاء بدر.
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