تعليق صادم من إسماعيل يوسف على تأجيل القمة

١٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٢ ص

إسماعيل يوسف

أكد إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن تأجيل لقاء القمة أمام الأهلي في الدوري كان مفاجأة بالنسبة له شخصيا، موضحًا أن الفريق الأبيض كان في أتم الجاهزية لخوض اللقاء. وأوضح يوسف، في تصريحات تليفزيونية، أن "الفريق كان جاهزًا تمامًا لمواجهة الأهلي ولكن بالتأكيد هناك أسبابا واضحة استند عليها الأمن في قراره، يحترمها نادي الزمالك". وأشار إسماعيل يوسف إلى أن مصطفى فتحي، صانع ألعاب الفريق، عائد بقوة بعد مشاركته في لقاء المنيا الودي ولم يعد يعاني من أي إصابات في المرحلة الحالية.

وأوضح إسماعيل يوسف أن محمد حسن، لاعب الوسط، يواصل برنامجه التأهيلي للحاق بلقاء جينيراسيون فوت السنغالي يوم 24 أكتوبر الجاري، في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا. وأعرب عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن سعادته بإلغاء قرار ترقب الوصول بحق هاني زادة، عضو مجلس الزمالك، وعودته إلى مصر من جديد. وأعلن

وأوضح إسماعيل يوسف أن محمد حسن، لاعب الوسط، يواصل برنامجه التأهيلي للحاق بلقاء جينيراسيون فوت السنغالي يوم 24 أكتوبر الجاري، في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.



وأعرب عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن سعادته بإلغاء قرار ترقب الوصول بحق هاني زادة، عضو مجلس الزمالك، وعودته إلى مصر من جديد.



وأعلن اتحاد الكرة تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، إلى أجل غير مسمى، بسبب وجود تعليمات أمنية بذلك، إذ كان من المفترض إقامة مواجهة الأهلي والزمالك، السبت المقبل، في رابع جولات الدوري الممتاز، قبل تأجيلها بشكل رسمي.



ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 9 نقاط، حيث حقق الفوز في 3 مباريات متتالية، على سموحة والإنتاج الحربي وأسوان، بينما يأتي الزمالك في المركز الرابع برصيد 7 نقاط.