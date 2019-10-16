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صحف عربية: منبج في قبضة النظام السوري رغم حشد تركيا

المفاوضون البريطانيون والأوروبيون كثفوا محادثاتهم للتوصل إلى اتفاق قبل القمة في بروكسل، ومع اقتراب موعد الخروج المقرر أواخر الشهر الجاري الذي يصر جونسون على احترامه
تحرير:وفاء بسيوني ١٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٩ ص
صحف عربية
صحف عربية
لا تزال الأحداث في سوريا تتصدر عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، كما أطلعتنا الصحف على العديد من القضايا والموضوعات التي تنوعت بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. أفادت صحيفة "الشرق الأوسط" في افتتاحيتها، تعرض رتل من قوات النظام السوري، يضم عناصر وعربات، لقصف غامض خلال تقدمه إلى منبج في شمال شرقي حلب. وأفاد نشطاء أن القصف استهدف سبع آليات وعشرات العناصر قرب بلدة العسيلة في ريف منبج. وتراوحت التقديرات بين تنفيذ ذلك من طائرات "إف 16" تركية أو قاذفات تابعة للتحالف الدولي.
يأتي ذلك وسط سباق بين قوات النظام وفصائل موالية لتركيا، لدخول منبج بعد الانسحاب الأمريكي منها. وكانت موسكو كشفت للمرة الأولى، أمس، عن وجود "قنوات حوار مباشرة" بين دمشق وأنقرة، تعمل "بشكل متواصل" على مستويات عسكرية ودبلوماسية وأمنية لمنع حدوث صدام بين الطرفين. بينما أشارت صحيفة "القبس" إلى أن مسؤولا
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الحرب-في- سوريا (4)

الهجوم التركي أسفر عن مقتل 70 مدنيا ونزوح 300 ألف

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بأن الهجوم التركي على شمال شرق سوريا أسفر عن مقتل 70 شخصا، كما تسبب بنزوح نحو 300 ألف شخص من مناطقهم في أسبوع.? وأوضح المرصد، ومقره لندن، وفقا لما أوردته قناة "العربية الحدث"، أن من هذه الحصيلة 21 شخصا تم استهدافهم بالرصاص أو إعدامهم ميدانيا من قبل الفصائل الموالية لتركيا، ومنهم طفل وامرأتان ومسؤولة حزبية.? وأضاف أن 19 شخصا أيضا لقوا مصرعهم، جراء غارات جوية تركية استهدفت مدينة رأس العين وقرية الريحانية، بينهم امرأة واثنان من طاقم صحفي محلي.
سفير-سوريا -لدى -جامعة -الدول -العربية -يوسف- أحمد

وفاة آخر سفير سوري لدى جامعة الدول العربية

توفي آخر سفير سوري لدى جامعة الدول العربية، وعضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي، يوسف أحمد، عن عمر ناهز 72 عاما. وتولى يوسف أحمد منصب سفير بلاده لدى القاهرة، ومندوبها في الجامعة العربية منذ عام 2000 وحتى تاريخ تعليق عضوية دمشق لدى الجامعة عام 2011. ومن المواقف التي أظهرت أحمد في وسائل الإعلام العربية، ما أعلنه عقب قرار الجامعة إذ وصفه بأنه غير قانوني، ومخالف لميثاقها، ويخضع لأجندات أمريكية، بينما كانت انتقاداته الحادة موجهة لرئيس وزراء قطر آنذاك حمد بن جاسم الذي تلا القرار، إذ وصفه بالعمالة والخيانة، وهو ما حاول الأخير أن يرد عليه بهدوء.
الحوثيين

اليمن: إحباط محاولة تسلل للحوثيين وسط البلاد

تجددت المواجهات، اليوم الثلاثاء، بين القوات اليمنية المشتركة وجماعة أنصار الله «الحوثيين»، في محافظة الضالع وسط اليمن، إذ نقل المركز الإعلامي لجبهة الضالع على صفحته الرسمية في «فيسبوك»، عن النقيب عياد الجعدي، من اللواء 30 مدرع، أن مجموعة من عناصر الحوثيين حاولت التسلل إلى مواقع في حبيل العبدي وتبة عثمان شمال وجنوب مدينة الفاخر غرب مديرية قعطبة شمال الضالع، مؤكدًا أن القوات أحبطت محاولة تسلل الحوثيين، وتكبيدهم العديد من القتلى والجرحى»، مشيرا إلى أن انسحاب عدد من المهاجمين باتجاه بيت الشرجي عقب إفشال تسللهم، وفقًا لسبوتنيك.
مقتل 20- من-أنصار-الله-بغارات-لطيران-التحالف

أنصار الله: 42 غارة جوية على محافظتي صعدة وحجة

اتهمت جماعة أنصار الله «الحوثيين»، اليوم الثلاثاء، التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، بتكثيف غاراته الجوية وهجماته الميدانية خلال الساعات الماضية، إذ قال المتحدث باسم القوات المسلحة الموالية لجماعة أنصار الله، العميد يحيى سريع، في بيان مقتضب على صفحته عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن دول العدوان شنت أكثر من 42 غارة جوية على محافظتي صعدة وحجة، مشيرًا إلى تزامن الغارات مع تصعيد مستمر في جبهات الحدود ومحاولات تقدم في جبهات مختلفة، مؤكدًا على أن التصدي لمحاولات التقدم دون تحقيق أي نتيجة تذكر، وفقًا لسبوتنيك.
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قوات-سوريا-الديمقراطية (3)

سوريا:مقتل 75 مدنيا منذ بدء العملية العسكرية التركية

قال ماريفان كاميشلو المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، إن ما لا يقل عن 75 مدنيا قُتلوا، بينما أصيب أكثر من 450 آخرين، منذ إطلاق عملية تركيا العسكرية، الأربعاء الماضي في شمال سوريا، مضيفًا أن 20 من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية، قتلوا خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما امتنع عن ذكر إجمالي عدد القتلى بين قواته، لاعتبارات عسكرية، موضحًا أن الاشتباكات العنيفة كانت مستمرة، الثلاثاء، حول مدينة رأس العين، بما في ذلك الغارات الجوية والقصف من قبل الجيش التركي ووكلائه المحليين، مؤكدًا أن المقاتلين الأكراد "تمكنوا من صد هجوم" على المدينة ليلة الاثنين.
صحف

صحف عربية: كارثة إنسانية بسوريا وتونس تحسم الرئاسة

لا تزال تداعيات العدوان التركي على سوريا تتصدر مانشيتات الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأحد، كما أطلعتنا الصحف على الانتخابات الرئاسية التونسية التي تجرى اليوم، إضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى المتنوعة. تحت عنوان "وحشية العدوان التركي تشرد 200 ألف سوري"، ذكرت صحيفة "الخليج" أن الإدارة الذاتية الكردية لشمال شرقي سوريا أعلنت أمس السبت، أن 191069 شخصا نزحوا بسبب العمليات العسكرية التركية، وقتل عشرة مدنيين السبت في قصف وإطلاق نار في الهجوم التركي، ونفت قوات سوريا الديمقراطية سيطرة تركيا على وسط مدينة رأس العين.
صحف-سودانية

الصحف العربية: العقوبات تنتظر تركيا بعد غزو سوريا

تناولت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم السبت، العملية العسكرية التركية في سوريا بعد الانسحاب الأمريكي، وطالعتنا الصحف على التوجه الأوروبي لفرض عقوبات على تركيا، كما استعرضت الانفجار الذي شهدته ناقلة إيرانية. في افتتاحيتها تحت عنوان "معارك عنيفة شرق الفرات.. وترامب يسمح بمعاقبة أنقرة" ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين أفاد أن الرئيس دونالد ترامب سيوقع على أمر تنفيذي يسمح بتنفيذ عقوبات جديدة مهمة للغاية ضد تركيا، في حال لم تلتزم أنقرة بالخطوط التي حددها ترامب للهجوم العسكري في شمال شرقي سوريا.
قصف-سوريا

قصف جوي ومدفعي تركي على مناطق بشمال سوريا

أفادت وكالة الأنباء السورية، اليوم الأربعاء، بوقوع قصف جوي ومدفعي تركي على مدينة رأس العين بريف الحسكة بشمال سوريا، وذكرت الوكالة، أن القصف تسبب في حركة نزوح كبيرة للأهالي، وأنه استهدف مواقع لقوات سوريا الديمقراطية في قرى المشرافة وخربة البنات بريف رأس العين. من جانبها، أكدت قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، أن المقاتلات التركية بدأت تشن ضربات جوية، مضيفة أن حالة ذعر هائلة تسود بين سكان شمال شرق سوريا. ونقلت قناة روسيا اليوم عن مصادر إعلامية قولها: «إن تركيا بدأت عدوانا على منطقة رأس العين بريف محافظة الحسكة الشمالي الغربي».
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