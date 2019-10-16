صحف عربية: منبج في قبضة النظام السوري رغم حشد تركيا

المفاوضون البريطانيون والأوروبيون كثفوا محادثاتهم للتوصل إلى اتفاق قبل القمة في بروكسل، ومع اقتراب موعد الخروج المقرر أواخر الشهر الجاري الذي يصر جونسون على احترامه

تحرير:وفاء بسيوني ١٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٩ ص

لا تزال الأحداث في سوريا تتصدر عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، كما أطلعتنا الصحف على العديد من القضايا والموضوعات التي تنوعت بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. أفادت صحيفة "الشرق الأوسط" في افتتاحيتها، تعرض رتل من قوات النظام السوري، يضم عناصر وعربات، لقصف غامض خلال تقدمه إلى منبج في شمال شرقي حلب. وأفاد نشطاء أن القصف استهدف سبع آليات وعشرات العناصر قرب بلدة العسيلة في ريف منبج. وتراوحت التقديرات بين تنفيذ ذلك من طائرات "إف 16" تركية أو قاذفات تابعة للتحالف الدولي.

يأتي ذلك وسط سباق بين قوات النظام وفصائل موالية لتركيا، لدخول منبج بعد الانسحاب الأمريكي منها. وكانت موسكو كشفت للمرة الأولى، أمس، عن وجود "قنوات حوار مباشرة" بين دمشق وأنقرة، تعمل "بشكل متواصل" على مستويات عسكرية ودبلوماسية وأمنية لمنع حدوث صدام بين الطرفين. بينما أشارت صحيفة "القبس" إلى أن مسؤولا

يأتي ذلك وسط سباق بين قوات النظام وفصائل موالية لتركيا، لدخول منبج بعد الانسحاب الأمريكي منها.

وكانت موسكو كشفت للمرة الأولى، أمس، عن وجود "قنوات حوار مباشرة" بين دمشق وأنقرة، تعمل "بشكل متواصل" على مستويات عسكرية ودبلوماسية وأمنية لمنع حدوث صدام بين الطرفين.



بينما أشارت صحيفة "القبس" إلى أن مسؤولا كبيرا في وزارة الخارجية الأمريكية أعلن أن واشنطن تعتزم التركيز على مسعى دبلوماسي لوقف إطلاق النار في سوريا، في حين واصلت تركيا هجومها على شمال سوريا متجاهلةً تهديد العقوبات الأمريكية.

من جهة أخرى، أعلن نائب الرئيس الأمريكي أنه سيبدأ زيارة لتركيا، خلال 24 ساعة.

كما أفادت صحيفة "البيان" أن مدينة منبج ومحيطها في شمال سوريا شكلت ساحة سباق على السيطرة بين الجيش السوري من جهة، والقوات التركية، وهو سباق انتهى بسيطرة الجيش السوري على المنطقة التي تزيد مساحتها على 1000 كيلومتر مربع، ورفع جنود العلم السوري داخل منبج.

في المقابل، ذكرت صحيفة "عكاظ" تحت عنوان "منبج في قبضة النظام.. وقسد تستعيد رأس العين"، أنه تم حسم الجدل حول مصير مدينة منبج الإستراتيجية الواصلة بين شرق وغرب الفرات، بسيطرة قوات النظام السوري أمس عليها بشكل كامل، بعد انسحاب القوات الأمريكية، بحسب ما أعلنته وزارة الدفاع الروسية، التي أكدت أن الشرطة العسكرية الروسية تسيّر دوريات على خط التماس بين الجيشين السوري والتركي شمال سوريا.

بينما أعلن النظام نشر قواته في منبج بريف حلب الشرقي، بعد يوم من محاولات فصائل المعارضة والقوات التركية بسط سيطرتهم على المدينة، في إطار عدوانها على شرق الفرات.



وحول معاقبة تركيا أوضحت صحيفة "الاتحاد" أن الحكومة الكندية أعلنت تعليق إصدار "تصاريح تصدير جديدة إلى تركيا"، لا سيما تلك المتعلقة بالمعدات العسكرية، وذلك ردا على الهجوم العسكري الذي تشنه أنقرة ضد الأكراد في شمال سوريا.

وقالت وزارة الخارجية الكندية في بيان، إن "كندا تدين بشدة توغل تركيا العسكري في سوريا".



وتناولت صحيفة "الخليج" إعلان روسيا، أمس، أن الجيش السوري سيطر بشكل كامل على مدينة منبج ومحيطها، في أعقاب نشر دمشق قوات في شمال البلاد، بهدف صد الهجوم التركي، وذكرت قوات التحالف أنها نفذت انسحابا مبرمجا من المدينة، في حين نشرت الشرطة الروسية دوريات مسلحة في مناطق التماس شمال شرق سوريا.

ورفع جنود سوريون العلم السوري داخل مدينة منبج، غداة دخولهم فيها ليلا، رغم حشد تركيا لقواتها في قرية تقع غربها. وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن القوات السورية سيطرت على منطقة مساحتها تزيد على ألف كيلومتر مربع حول مدينة منبج.

وذكرت الصحيفة أن المنظمة الدولية للهجرة أكدت أن الهجوم العسكري التركي في شمال سوريا، تسبب حتى الآن في نزوح 190 ألف شخص، وذكرت الإدارة الذاتية الكردية أن منظمات إغاثة دولية أوقفت عملها، وسحبت موظفيها من مناطق القتال، محذرة من تدهور الأوضاع الإنسانية في المنطقة، وحثت الأمم المتحدة، الحكومة التركية على التحقيق في إعدامات تعسفية طالت المدنيين الأكراد في سوريا، بينما يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم اجتماعا ثانيا؛ لبحث تداعيات التدخل العسكري التركي.

وأشارت "الاتحاد" إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيجتمع مع الرؤساء الجمهوريين والديمقراطيين لمجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى لجنتي الشؤون الخارجية والقوات المسلحة بالمجلسين في البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، لبحث الوضع في سوريا.

وذكرت مصادر أن من بين المدعوين ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ونانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب وزعيمة الديمقراطيين، ورئيس وكبار أعضاء كل من لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ والشؤون الخارجية بمجلس النواب، ولجنتى القوات المسلحة بمجلسي الشيوخ والنواب.

كما تناولت "الشرق الأوسط" تأكيد مجموعة كبيرة من الجنود والمسؤولين العسكريين ومسؤولي الدفاع الأمريكيين، شعورهم العميق بالإحباط والغضب من رفض إدارة ترامب دعم الأكراد السوريين، أو التدخل للحيلولة دون بدء الهجوم التركي على شمال شرقي سوريا.



وبالانتقال إلى شأن آخر وتحت عنوان "ساعات حاسمة للتوصل إلى اتفاق بريكست قبل قمة الخميس"، أشارت "الخليج" إلى أنه سادت حالة من التفاؤل أمس الثلاثاء، في الأوساط الأوروبية، بشأن محادثات "بريكست" الحالية مع بريطانيا، بعدما أكد مسؤولون أن احتمال التوصل إلى اتفاق يتيح خروج المملكة المتحدة بشكل منظم من التكتل، لا يزال ممكنا.

بينما قال آخرون إنه بات في المتناول، بعدما حركت لندن النقاط العالقة، لكن يجب إنهاء العمل عليه صباح اليوم، كأقصى حد، حتى تتمكن دول الاتحاد من الموافقة عليها في قمتها المقررة، يومي الخميس والجمعة المقبلين.

وكثف المفاوضون البريطانيون والأوروبيون محادثاتهم للتوصل إلى اتفاق قبل القمة في بروكسل، ومع اقتراب موعد الخروج المقرر أواخر الشهر الجاري الذي يصر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على احترامه.



وتناولت "البيان" الشأن ذاته تحت عنوان "بريطانيا والاتحاد الأوروبي يقتربان من اتفاق بشأن بريكست"، حيث عمل المفاوضون البريطانيون والأوروبيون جاهدين حتى وقت متأخر، أمس، للتوصل إلى اتفاق في الوقت المناسب قبيل انعقاد قمة قادة دول الاتحاد المقررة غدا الخميس، وسط تقارير مختلفة بشأن مدى التقدم الذي تم إحرازه.

وكتب وزير الخارجية الإيرلندي سيمون كوفني عبر تويتر، أمس، في أعقاب إحاطة قدمها مفاوض الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه: "اليوم يوم مهم لتحقيق تقدم كبير، إذا كان من الممكن تأكيد التوصل إلى اتفاق في قمة قادة دول الاتحاد هذا الأسبوع".

وتصر بروكسل على ضرورة التوصل إلى أي اتفاق قبل اجتماع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع نظرائه الأوروبيين الـ27 غدا، إذا كانوا سيوافقون عليه خلال محادثاتهم التي ستستمر ليومين.