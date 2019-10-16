أحمد حسن بعد تأجيل القمة: «آسفين يا حاج عامر»

١٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٤ ص

أحمد حسن

قاد أحمد حسن، نجم المنتخب الوطني السابق، حملة للاعتذار إلى عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات السابق باتحاد الكرة، بعد تأجيل لقاء القمة، حيث تعرض عامر حسين لانتقادات واسعة بسبب كثرة تأجيلات الدوري المحلي في الموسم الماضي. وأعلن اتحاد الكرة تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، إلى أجل غير مسمى، بسبب وجود تعليمات أمنية بذلك، إذ كان من المفترض إقامة مواجهة الأهلي والزمالك، السبت المقبل، في رابع جولات الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020، قبل تأجيلها بشكل رسمي.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بعد تأجيل القمة، الحاج عامر حسين فكرة لا تموت. آسفين يا حاج عامر". وانتقد شريف عبد الفضيل، مدافع الأهلي السابق، القرار قائلًا عبر تويتر: "تأجيل مباراة الأهلي والزمالك يضر بالرياضة المصرية ويعود بها للخلف"، مشاركًا بهاشتاج "آسفين يا حاج عامر". وقال

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بعد تأجيل القمة، الحاج عامر حسين فكرة لا تموت. آسفين يا حاج عامر".



وانتقد شريف عبد الفضيل، مدافع الأهلي السابق، القرار قائلًا عبر تويتر: "تأجيل مباراة الأهلي والزمالك يضر بالرياضة المصرية ويعود بها للخلف"، مشاركًا بهاشتاج "آسفين يا حاج عامر".



وقال مجدي عبد العاطي، المدير الفني لفريق أسوان، عبر تويتر: "من الواضح أن العيب فينا، آسفين يا حاج عامر".



ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 9 نقاط، حيث حقق الفوز في 3 مباريات متتالية، على سموحة والإنتاج الحربي وأسوان، بينما يأتي الزمالك في المركز الرابع برصيد 7 نقاط.