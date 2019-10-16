رياضة

مرتضى منصور يهاجم الزناتي: «من أنت وما خبرتك!»

١٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٦ ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
شن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هجومًا عنيفا على حسام الزناتي، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، اعتراضًا على تقديم مباراة الزمالك مع المقاولون ضمن الجولة الخامسة للمسابقة لتقام في الثامنة مساء السبت المقبل، 19 أكتوبر الحالي، باستاد السلام، في موعد مباراة القمة المؤجلة. يذكر أن مباراة الزمالك والمقاولون كان من المقرر إقامتها ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز، ولكن تم تأجيلها بسبب تحديد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم 24 أكتوبر موعدا لمباراة الزمالك ضد جينيراسيون في إياب دور الـ32 من دوري الأبطال.
وأكد مرتضى منصور، خلال تصريحات عبر برنامج «الزمالك اليوم»، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء: «إذا كان هناك حسن نية، لَكان اتحاد الكرة أعلن إقامة مباراة الزمالك والمقاولون يوم السبت وإقامة مباراة للأهلي. لم يأخذ أحد رأينا بشأن تبديل المباريات، فهل يريدون للاعبي الزمالك التعرض
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أيمن يونس

أيمن يونس يفتح النار على اتحاد الكرة بعد تأجيل القمة

فتح أيمن يونس، نجم نادي الزمالك السابق والمحلل الرياضي، النار على اتحاد الكرة، وذلك بعد أن أعلن "الجبلاية" تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، إلى أجل غير مسمى، بسبب وجود تعليمات أمنية بذلك، إذ كان من المفترض إقامة مواجهة الأهلي والزمالك، السبت المقبل، في رابع جولات الدوري الممتاز، قبل تأجيلها بشكل رسمي. وحاول اتحاد الكرة إنقاذ المباراة من التأجيل، بطلب نقلها إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية وإقامتها بدون جمهور، لكن جاء رفض الأمن ليحسم الأمر ويتم تأجيل المواجهة لموعد سيحدد لاحقا.
ليفربول - برشلونة (4)

ميلنر يستعيد الانتصار التاريخي على برشلونة

لا تزال ذكريات مواجهة ليفربول وبرشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا تسيطر على ذهن لاعب ليفربول جيمس ميلنر، وفاز برشلونة حينها في مباراة الذهاب على ملعب الكامب نو بثلاثية نظيفة، قبل أن يحقق الريدز ريمونتادا تاريخية في الإياب على ملعبه الأنفيلد برباعية نظيفة، ليخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية ويحسم اللقب حينها على حساب توتنهام، وقال ميلنر عن تلك المواجهة: "نتيجة المباراة الأولى لم تكن عادلة، لكن كرة القدم ليست عادلة في بعض الأحيان"، وذلك في تصريحات أدلى بها لصحيفة "ماركا" الإسبانية.
احمد-حسن-بيراميدز

أحمد حسن بعد تأجيل القمة: «آسفين يا حاج عامر»

قاد أحمد حسن، نجم المنتخب الوطني السابق، حملة للاعتذار إلى عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات السابق باتحاد الكرة، بعد تأجيل لقاء القمة، حيث تعرض عامر حسين لانتقادات واسعة بسبب كثرة تأجيلات الدوري المحلي في الموسم الماضي. وأعلن اتحاد الكرة تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، إلى أجل غير مسمى، بسبب وجود تعليمات أمنية بذلك، إذ كان من المفترض إقامة مواجهة الأهلي والزمالك، السبت المقبل، في رابع جولات الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020، قبل تأجيلها بشكل رسمي.
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مرتضى منصور (2)

مرتضى منصور: الجنايني سلم «كفنه» للأهلي

قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه لم يوجه أي إساءة إلى النادي الأهلي من قبل، موضحًا في تصريحات تليفزيونية عبر قناة «الحدث اليوم»، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، أنه يحترم جماهير ومسؤولي الفريق. وتابع مرتضى منصور: «غير راضٍ عن تسليم عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة، درع الدوري للنادي الأهلي. لم أسئ قط إلى الأهلي من قبل، فهو نادي مبادئ، ولكن محمود الخطيب أهدرها»، وأكد: «أحمد وأمير مرتضى وإسماعيل يوسف كانوا كوماندوز بعدما تعاقدوا مع عبد الله السعيد من قلب النادي الأهلي».
الزمالك-وجينراسيون ‎ (2)

استاد السلام يستضيف لقاء الزمالك وجينيراسيون

وافقت الجهات الأمنية بالقاهرة على إقامة مباراة الزمالك وفريق جينيراسيون فوت السنغالي، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، على استاد السلام بالقاهرة، يوم 24 أكتوبر الجاري، في حضور الجماهير، وتلقى اتحاد الكرة، اليوم السبت، موافقة من الأمن على استضافة المباراة بحضور 500 ألف مشجع. وقام اتحاد الكرة بمخاطبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" وإخطاره بملعب المباراة اليوم، وهو آخر موعد في المهلة المحددة من "كاف" للزمالك بشأن تحديد ملعب المباراة.
الزمالك-وديكيدها‎ (6)

السر وراء نقل مواجهة الزمالك ومصر إلى استاد السلام

كشف حسام الزناتي، مدير إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن سر نقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام نظيره إف سي مصر، في الجولة الثالثة للدوري، من ملعب بتروسبورت إلى استاد السلام، وقال الزناتي، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن الجهات الأمنية ترفض إقامة المباريات التي يحضر فيها الجمهور، وتحديدًا لقاءات الأهلي والزمالك، حتى إذا كانت بأعداد قليلة في ملاعب «بتروسبورت» و«الكلية الحربية» و«المقاولون العرب» وجهاز الرياضة العسكري، ومن ثم تقرر نقل المباراة إلى السلام.
هدف -الزمالك (4)

الزمالك يسعى لمواصلة انتصاراته في الدوري ضد نادي مصر

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره نادي مصر، على استاد السلام، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وأسندت لجنة الحكام في اتحاد الكرة المصري مهمة إدارة اللقاء للحكم طارق مجدي، ويعاونه تحسين أبو السادات ومحمد عبد المجيد، على أن يكون سعيد حمزة حكمًا رابعًا، ويسعى الفريق الأبيض لمواصلة انتصاراته في الدوري، بعدما حقق الفوز في مباراتين متتاليتين أمام الاتحاد السكندري ومصر للمقاصة، في الجولتين الأولى والثانية.
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