مرتضى منصور يهاجم الزناتي: «من أنت وما خبرتك!»

١٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٦ ص

مرتضى منصور

شن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هجومًا عنيفا على حسام الزناتي، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، اعتراضًا على تقديم مباراة الزمالك مع المقاولون ضمن الجولة الخامسة للمسابقة لتقام في الثامنة مساء السبت المقبل، 19 أكتوبر الحالي، باستاد السلام، في موعد مباراة القمة المؤجلة. يذكر أن مباراة الزمالك والمقاولون كان من المقرر إقامتها ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز، ولكن تم تأجيلها بسبب تحديد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم 24 أكتوبر موعدا لمباراة الزمالك ضد جينيراسيون في إياب دور الـ32 من دوري الأبطال.

وأكد مرتضى منصور، خلال تصريحات عبر برنامج «الزمالك اليوم»، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء: «إذا كان هناك حسن نية، لَكان اتحاد الكرة أعلن إقامة مباراة الزمالك والمقاولون يوم السبت وإقامة مباراة للأهلي. لم يأخذ أحد رأينا بشأن تبديل المباريات، فهل يريدون للاعبي الزمالك التعرض

وأكد مرتضى منصور، خلال تصريحات عبر برنامج «الزمالك اليوم»، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء: «إذا كان هناك حسن نية، لَكان اتحاد الكرة أعلن إقامة مباراة الزمالك والمقاولون يوم السبت وإقامة مباراة للأهلي. لم يأخذ أحد رأينا بشأن تبديل المباريات، فهل يريدون للاعبي الزمالك التعرض للإصابة في مباراة المقاولون بعدما طلب الأمن تأجيل مباراة الأهلي؟!».



وأوضح: «سأقوم برفع دعوى قضائية ضد لجنة عمرو الجنايني التي تدير اتحاد الكرة، يوم السبت، لأن تعيينها غير قانوني» متسائلا: "مَن حسام الزناتي الذي يدير المسابقات؟! وما خبرته! أعيدوا لنا عامر حسين صاحب الخبرة، وهل الزناتي موجود لمجرد أنه كان مساعدًا لمحمد فضل في تنظيم أمم إفريقيا!».

