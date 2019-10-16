ميلنر يستعيد الانتصار التاريخي على برشلونة

١٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٣ ص

ليفربول

لا تزال ذكريات مواجهة ليفربول وبرشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا تسيطر على ذهن لاعب ليفربول جيمس ميلنر، وفاز برشلونة حينها في مباراة الذهاب على ملعب الكامب نو بثلاثية نظيفة، قبل أن يحقق الريدز ريمونتادا تاريخية في الإياب على ملعبه الأنفيلد برباعية نظيفة، ليخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية ويحسم اللقب حينها على حساب توتنهام، وقال ميلنر عن تلك المواجهة: "نتيجة المباراة الأولى لم تكن عادلة، لكن كرة القدم ليست عادلة في بعض الأحيان"، وذلك في تصريحات أدلى بها لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأضاف جيمس ميلنر: "ليس سهلًا أن توقف هذا الرجل (ميسي)، حيث إنه من الصعب جدا الركض بأسرع ما يمكن مع غلق ساقيك. إنه لاعب قد يجعلك تبدو غبيا". واختتم الدولي الإنجليزي: "يمكنك إدراك الجودة التي يتمتع بها ميسي، من الركلة الحرة التي سجلها في المباراة الأولى، وكيف أنه من الصعب مواجهته". يذكر أن ليونيل ميسي