أيمن يونس يفتح النار على اتحاد الكرة بعد تأجيل القمة

١٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

أيمن يونس

فتح أيمن يونس، نجم نادي الزمالك السابق والمحلل الرياضي، النار على اتحاد الكرة، وذلك بعد أن أعلن "الجبلاية" تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، إلى أجل غير مسمى، بسبب وجود تعليمات أمنية بذلك، إذ كان من المفترض إقامة مواجهة الأهلي والزمالك، السبت المقبل، في رابع جولات الدوري الممتاز، قبل تأجيلها بشكل رسمي. وحاول اتحاد الكرة إنقاذ المباراة من التأجيل، بطلب نقلها إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية وإقامتها بدون جمهور، لكن جاء رفض الأمن ليحسم الأمر ويتم تأجيل المواجهة لموعد سيحدد لاحقا.

وكتب أيمن يونس عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "تأجيل مباراة الأهلي والزمالك قرار غير مقبول، وكلمة تأجيل أمني كلمة غير مقبولة على الإطلاق في بلد استضاف كأس الأمم الإفريقية من فترة قليلة". وواصل نجم الزمالك السابق: "على المسؤولين في اتحاد الكرة تحديد ميعاد جديد فورا للمباراة، وإعلامه