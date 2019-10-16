الهجوم التركي أسفر عن مقتل 70 مدنيا ونزوح 300 ألف

١٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١٧ ص

سوريا - أرشيفية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بأن الهجوم التركي على شمال شرق سوريا أسفر عن مقتل 70 شخصا، كما تسبب بنزوح نحو 300 ألف شخص من مناطقهم في أسبوع.? وأوضح المرصد، ومقره لندن، وفقا لما أوردته قناة "العربية الحدث"، أن من هذه الحصيلة 21 شخصا تم استهدافهم بالرصاص أو إعدامهم ميدانيا من قبل الفصائل الموالية لتركيا، ومنهم طفل وامرأتان ومسؤولة حزبية.? وأضاف أن 19 شخصا أيضا لقوا مصرعهم، جراء غارات جوية تركية استهدفت مدينة رأس العين وقرية الريحانية، بينهم امرأة واثنان من طاقم صحفي محلي.

وتابع " أن من ضمن القتلى أيضا 7 من موظفي الإدارة الذاتية الكردية في شمال تركيا قتلوا بالقصف البري على محيط تل أبيض ، مشيرا إلى أن حصيلة القتلى تشمل 6 أشخاص، بينهم طفل وامرأة ورجلان، قتلوا جراء قصف صاروخي استهدف أحياء مدينة القامشلي، و5 بينهم طفل، في القصف على محيط وريف منطقة رأس العين بريف الحسكة، و4