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الهجوم التركي أسفر عن مقتل 70 مدنيا ونزوح 300 ألف

١٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١٧ ص
سوريا - أرشيفية
سوريا - أرشيفية
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بأن الهجوم التركي على شمال شرق سوريا أسفر عن مقتل 70 شخصا، كما تسبب بنزوح نحو 300 ألف شخص من مناطقهم في أسبوع.? وأوضح المرصد، ومقره لندن، وفقا لما أوردته قناة "العربية الحدث"، أن من هذه الحصيلة 21 شخصا تم استهدافهم بالرصاص أو إعدامهم ميدانيا من قبل الفصائل الموالية لتركيا، ومنهم طفل وامرأتان ومسؤولة حزبية.? وأضاف أن 19 شخصا أيضا لقوا مصرعهم، جراء غارات جوية تركية استهدفت مدينة رأس العين وقرية الريحانية، بينهم امرأة واثنان من طاقم صحفي محلي.
وتابع " أن من ضمن القتلى أيضا 7 من موظفي الإدارة الذاتية الكردية في شمال تركيا قتلوا بالقصف البري على محيط تل أبيض ، مشيرا إلى أن حصيلة القتلى تشمل 6 أشخاص، بينهم طفل وامرأة ورجلان، قتلوا جراء قصف صاروخي استهدف أحياء مدينة القامشلي، و5 بينهم طفل، في القصف على محيط وريف منطقة رأس العين بريف الحسكة، و4
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سفير-سوريا -لدى -جامعة -الدول -العربية -يوسف- أحمد

وفاة آخر سفير سوري لدى جامعة الدول العربية

توفي آخر سفير سوري لدى جامعة الدول العربية، وعضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي، يوسف أحمد، عن عمر ناهز 72 عاما. وتولى يوسف أحمد منصب سفير بلاده لدى القاهرة، ومندوبها في الجامعة العربية منذ عام 2000 وحتى تاريخ تعليق عضوية دمشق لدى الجامعة عام 2011. ومن المواقف التي أظهرت أحمد في وسائل الإعلام العربية، ما أعلنه عقب قرار الجامعة إذ وصفه بأنه غير قانوني، ومخالف لميثاقها، ويخضع لأجندات أمريكية، بينما كانت انتقاداته الحادة موجهة لرئيس وزراء قطر آنذاك حمد بن جاسم الذي تلا القرار، إذ وصفه بالعمالة والخيانة، وهو ما حاول الأخير أن يرد عليه بهدوء.
الحوثيين

اليمن: إحباط محاولة تسلل للحوثيين وسط البلاد

تجددت المواجهات، اليوم الثلاثاء، بين القوات اليمنية المشتركة وجماعة أنصار الله «الحوثيين»، في محافظة الضالع وسط اليمن، إذ نقل المركز الإعلامي لجبهة الضالع على صفحته الرسمية في «فيسبوك»، عن النقيب عياد الجعدي، من اللواء 30 مدرع، أن مجموعة من عناصر الحوثيين حاولت التسلل إلى مواقع في حبيل العبدي وتبة عثمان شمال وجنوب مدينة الفاخر غرب مديرية قعطبة شمال الضالع، مؤكدًا أن القوات أحبطت محاولة تسلل الحوثيين، وتكبيدهم العديد من القتلى والجرحى»، مشيرا إلى أن انسحاب عدد من المهاجمين باتجاه بيت الشرجي عقب إفشال تسللهم، وفقًا لسبوتنيك.
مقتل 20- من-أنصار-الله-بغارات-لطيران-التحالف

أنصار الله: 42 غارة جوية على محافظتي صعدة وحجة

اتهمت جماعة أنصار الله «الحوثيين»، اليوم الثلاثاء، التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، بتكثيف غاراته الجوية وهجماته الميدانية خلال الساعات الماضية، إذ قال المتحدث باسم القوات المسلحة الموالية لجماعة أنصار الله، العميد يحيى سريع، في بيان مقتضب على صفحته عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن دول العدوان شنت أكثر من 42 غارة جوية على محافظتي صعدة وحجة، مشيرًا إلى تزامن الغارات مع تصعيد مستمر في جبهات الحدود ومحاولات تقدم في جبهات مختلفة، مؤكدًا على أن التصدي لمحاولات التقدم دون تحقيق أي نتيجة تذكر، وفقًا لسبوتنيك.
احمد-قايد-صالح

صالح: تطبيق القانون على من يحاولون عرقلة الانتخابات

توعد رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الثلاثاء، الأشخاص الذين لا يحترمون قوانين الجمهورية بالعقاب، إذ قال صالح، إن الأشخاص الذين لا يحترمون قوانين الجمهورية سيلقون جزاءهم العادل، موضحًا أنه سيتم تطبيق القانون بكل الصرامة المطلوبة ضد كل من يحاول عرقلة المسار الانتخابي المصيري، مضيفًا أن هؤلاء يحاولون التشويش على وعي الشعب الجزائري واندفاعه بقوة وإصرار على المشاركة المكثفة بالرئاسيات، مشيرًا إلى أن هذه العصابة سلط عليها الشعب الجزائري الواعي والمخلص أقسى عقوبة، من خلال عزلها ونبذها.
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قصف-سوريا

إيران: هجوم تركيا على سوريا ليس الطريق لإزالة مخاوف أنقرة

قال محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني، إن الهجوم التركي على سوريا ليس الطريق لإزالة مخاوف تركيا الأمنية الحدودية. وأضاف ظريف في تصريحات نقلتها وكالة أنباء فارس، "أن ما نحتاجه اليوم هو الحوار الداخلي السوري وصياغة الدستور السوري الجديد والانتخابات القادمة التي نأمل أن تُجرى في عام 2021". وتابع: "أعتقد بأن تشكيل لجنة صياغة الدستور الجديد يعد خطوة أولى ومهمة ينبغي أن تتبعها إجراءات جادة من ضمنها خفض التوتر"، مشيرًا إلى أن طهران تتفهم مطلب تركيا لتوفير الأمن على حدودها الجنوبية، غير أنه قال إن الأمن لا يمكن توفيره عبر الهجوم على سوريا.?
مايك-بومبيو

بومبيو: نحاول إقناع تركيا بوقف عملياتها العسكرية في سوريا

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن السلطات الأمريكية تحاول استخدام أدواتها الاقتصادية والدبلوماسية من أجل إقناع تركيا بوقف عملياتها العسكرية في سوريا. وأضاف بومبيو في مقابلة مع صحيفة "ذا تينيسيان" الأمريكية ونشرت على الموقع الرسمي للوزارة:"اليوم بينما أنا جالس هنا تقوم فرق وزارة الخارجية الأمريكية على الأرض بالعمل من أجل إقناع الرئيس التركي رجب طيب أرودغان بأن الغزو أمر غير مناسب". ومضى: "نعمل على إقناعهم بأن الذهاب إلى سوريا بهذه الطريقة ، يعرض حياة الأكراد للخطر وآخرين في المنطقة كذلك كالمسيحيين والأقليات العرقية والدينية الأخرى.. هذه فكرة سيئة".
العدوان -التركي -على -سوريا

اتفاق أمريكي أوروبي على معاقبة تركيا

على مدى الأيام الثلاثة الماضية، توقعت الأوساط السياسية الدولية أن تتجه بعض القوى العالمية المؤثرة لاستخدام كارت العقوبات لمواجهة الأطماع التركية من وراء غزو شمال شرق سوريا، لا سيما بعد أن أدت ضربات أنقرة لسقوط مدنيين. وعلى الرغم من غياب التنسيق المشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي لمواجهة الأزمة، فإن كليهما أكد ضرورة التصدي للغزو التركي عن طريق العقوبات الاقتصادية، خاصة بعد أن أثبتت فعاليتها خلال العام الماضي بشكل واضح على المستوى السياسي.
العدوان -التركي -على -سوريا

أنباء عن إصابة جنود أمريكيين وفرنسيين في قصف تركي بسوريا

أفادت قناة "سي إن إن" الأمريكية، الجمعة، أن القوات التركية أطلقت النيران على أراضٍ قريبة من تمركز القوات الأمريكية الخاصة قرب مدينة عين العرب "كوباني" في سوريا، خلال اعتدائها الأخير على الأراضي السورية، وأوضحت القناة أن المدفعية التركية أطلقت النيران على بعد أمتار من تمركز خاص بالقوات الخاصة الأمريكية شمالي سوريا، فيما أشارت "العربية"، إلى أنه تواردت أنباء حول إصابة جنود أمريكيين وفرنسيين. وكان مسؤول أمريكي قد أكد إصابة عدد من الجنود الأمريكيين في انفجار قرب موقع للقوات الأمريكية بجوار عين العرب، بينما لم ترد بعد أنباء مؤكدة حول عدد الإصابات.
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