مدرب إسبانيا يرحب بمشاركة راموس في الأولمبياد

١٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٣١ ص

سيرجيو راموس

فتح لويس دي لا فيونتي، مدرب المنتخب الإسباني تحت 21 سنة، الباب أمام قائد ريال مدريد والمنتخب الإسباني الأول، سيرجيو راموس، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي ستقام في طوكيو العام المقبل 2020، وذلك بعدما لمح راموس نفسه إلى رغبته فى الوجود مع الماتدور في تلك المسابقة، واصفا فكرة المشاركة في الأولمبياد بالرائعة، وعن ذلك قال دي لا فوينتي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "راموس لديه فرصة مثل أي لاعب آخر. بالنسبة لي، من الفخر أن يكون لاعب لديه مسيرة رائعة مثل راموس، متاحا للوجود معنا في دورة الألعاب الأولمبية".

وتابع: "أعرف راموس جيدًا، ولدينا علاقة جيدة جدا، سنرى ما سيحدث حين يتعين علينا اتخاذ القرار، ونحن نريد الأفضل معنا دائمًا". وسبق أن توجت إسبانيا بالذهبية الأولمبية من قبل في عام 1992، في الأولمبياد التي احتضنتها في برشلونة، وحصلت على الميدالية الفضية مرتين في نسخة 1920 في أنتويرب وفي أولمبياد سيدني

وتابع: "أعرف راموس جيدًا، ولدينا علاقة جيدة جدا، سنرى ما سيحدث حين يتعين علينا اتخاذ القرار، ونحن نريد الأفضل معنا دائمًا".



وسبق أن توجت إسبانيا بالذهبية الأولمبية من قبل في عام 1992، في الأولمبياد التي احتضنتها في برشلونة، وحصلت على الميدالية الفضية مرتين في نسخة 1920 في أنتويرب وفي أولمبياد سيدني 2000.



وتوج راموس مع المنتخب الإسباني بلقب يورو 2008 الذي أقيم في النمسا وسويسرا وبلقب يورو 2012 الذي أقيم في أوكرانيا وبولندا، كما توج بلقب كأس العالم 2010 الذي أقيم في جنوب إفريقيا، ووصل إلى نهائي كأس القارات عام 2013.



يذكر أن أوروبا سيمثلها في الأولمبياد المقبلة 4 منتخبات هي فرنسا وألمانيا ورومانيا إضافة إلى المنتخب الإسباني.