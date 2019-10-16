رياضة

مدرب إسبانيا يرحب بمشاركة راموس في الأولمبياد

١٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٣١ ص
سيرجيو راموس
سيرجيو راموس
فتح لويس دي لا فيونتي، مدرب المنتخب الإسباني تحت 21 سنة، الباب أمام قائد ريال مدريد والمنتخب الإسباني الأول، سيرجيو راموس، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي ستقام في طوكيو العام المقبل 2020، وذلك بعدما لمح راموس نفسه إلى رغبته فى الوجود مع الماتدور في تلك المسابقة، واصفا فكرة المشاركة في الأولمبياد بالرائعة، وعن ذلك قال دي لا فوينتي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "راموس لديه فرصة مثل أي لاعب آخر. بالنسبة لي، من الفخر أن يكون لاعب لديه مسيرة رائعة مثل راموس، متاحا للوجود معنا في دورة الألعاب الأولمبية".
وتابع: "أعرف راموس جيدًا، ولدينا علاقة جيدة جدا، سنرى ما سيحدث حين يتعين علينا اتخاذ القرار، ونحن نريد الأفضل معنا دائمًا". وسبق أن توجت إسبانيا بالذهبية الأولمبية من قبل في عام 1992، في الأولمبياد التي احتضنتها في برشلونة، وحصلت على الميدالية الفضية مرتين في نسخة 1920 في أنتويرب وفي أولمبياد سيدني
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الزمالك والمقاولون‎ (7)

المقاولون عن لقاء الزمالك: ما يحدث فوضى كروية وتهريج

هاجم محمد عادل، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، قرار اتحاد الكرة باستبدال مباراة فريقه المقبلة ضد أسوان بمواجهة الزمالك بعد صدور قرار بتأجيل لقاء القمة لدواعٍ أمنية، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لقناة "تايم سبورتس". وقال محمد عادل: "هذه فوضى كروية، وقرار غير مسؤول، ولن نلعب مباراة الزمالك، وسنصعّد الأمر لأعلى درجة، وسنرد حقوقنا، وسنطالب بإلغاء الدوري لعدم المساواة، أعتقد أن أندية كثيرة ستتضامن معنا، وما يحدث (تهريج) لم أرَه في حياتي الكروية على مدار 40 عاما، مَن أصدر القرار إنسان غير مسؤول ولا يعلم شيئا عن كرة القدم".
رونالدو‎

وكيل رونالدو: كريستيانو لم يقدم كل ما لديه

تغنى خورخي مينديز، وكيل أعمال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بالمستويات المميزة التي يقدمها الدون وتألقه المستمر، وقال مينديز، في تصريحات لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية: "أرقام كريستيانو لا تكذب، إنها تكشف الطريق الصعب الذي يسير فيه للوصول إلى إنجازات قياسية، ذلك يضعه كأفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، بفارق كبير مقارنةً بصاحب المركز الثاني، بسبب ما حققه مع مختلف الأندية التي مثلها سواء في إنجلترا أو إسبانيا، والآن في إيطاليا، بالإضافة إلى إنجازاته مع منتخب البرتغال".
الزمالك - المقاصة

المقاصة يحذر اتحاد الكرة بعد تأجيل مباراة القمة

أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة بقيادة أحمد حسام (ميدو) استياءه من قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لأجل غير مسمى، مما جعل بعض الأندية مثل المقاولون وأسوان وسموحة والزمالك ترفض تعديلات الجدول وترفض الالتزام بمواعيد مبارياتها المعدلة هذا الأسبوع، مما يسبب فوضى في نظام بطولة الدوري هذا الموسم، وتعجب الجهاز الفني للمقاصة من موقف اتحاد الكرة الذي رفض ترحيل مباراته الأخيرة مع الجونة لمدة 24 ساعة بحجة ثبات جدول الدوري ورفضه التام لتعديل أي مباراة هذا الموسم مهما كانت الأسباب.
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دي خيا

«دي خيا» يتعرض للإصابة..وغموض موقفه من موقعة ليفربول

تعرض الحارس ديفيد دي خيا، حارس مرمى منتخب إسبانيا وفريق مانشستر يونايتد الإنجلبيزي، للإصابة خلال مباراة منتخب بلاده مع نظيره السويدي، والتي انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكلا منهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب فريندز آرينا، ضمن تصفيات المجموعة السادسة المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية يورو 2020. وجاءت إصابة دي خيا في الدقيقة 59 من مباراة إسبانيا مع السويد، ليغادر أرضية الملعب وينزل بدلاً منه كيبا أريزابالاجا، وخرج الأول متأثرا بالإصابة لتثير الشكوك حول موقفه من خوض مواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي يوم الأحد المُقبل.
منتخب-إسبانيا

إسبانيا تتأهل رسميًا إلى نهائيات يورو 2020

تعادل المنتخب الإسبانين أمام نظيره السويدي، إيجابيًا بهدف لكلًا منهما في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «فريندز آرينا» في إطار مباريات الجولة الثامنة من تصفيات يورو 2020. بادر منتخب السويد في التسجيل عن طريق ماركوس بيرج، في الدقيقة 51 من زمن أحداث المباراة قبل أن يتعادل منتخب إسبانيا في الدقيقة الأخيرة من اللقاء عن طريق رودريجو مورينو. ويرتفع بهذه النتيجة رصيد منتخب إسبانيا لــ20 نقطة في صدارة المجموعة السادسة ليتأهل رسميًا لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2020.
المدرب-إير?ي- رينارد (2)

رينارد يتحدث عن تعادل السعودية مع فلسطين

كشف الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي بإن تعادل فريقه مع مضيفه فلسطين شيئ إيجابي، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المواجهة التي انتهت بلا أهداف في التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم وكأس آسيا، حيث قال رينارد في المؤتمر الصحفي عقب المباراة أنهم كانوا يدركون صعوبة المهمة، وهذا ما وضح خلال المباراة مؤكدًا أن المنتخب الفلسطيني صعب للغاية على أرضه، وأعتقد أن نتيجة التعادل إيجابية قياساً على لعب المنتخب في أرض الخصم وبين جماهيره.
اسبانيا‎

إسبانيا تصطدم بالسويد في تصفيات اليورو

تتواصل اليوم الثلاثاء مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، حيث يحتضن ملعب فريندز أرينا قمة مباريات اليوم عندما تستقبل السويد نظيرتها إسبانيا ضمن مباريات المجموعة السادسة في تمام الساعة 8:45 مساء، وتحتل إسبانيا صدارة المجموعة برصيد 19 نقطة، وتتواجد السويد في المركز الثاني برصيد 14 نقطة، وضمن مباريات نفس المجموعة تستقبل رومانيا الثالثة برصيد 13 نقطة، نظيرتها النرويج الرابعة برصيد 10 نقاط على ملعب أرينا ناسيونالا في تمام الساعة 8:45 مساء.
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