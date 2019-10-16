رياضة

هاني رمزي: سالجادو لم يكن له أي دور مع الفراعنة

١٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٣٣ ص
جهاز الفراعنة السابق
جهاز الفراعنة السابق
قال هاني رمزي، مدرب المنتخب الوطني السابق، إن المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للفراعنة السابق، استبعد "كهربا" من قائمة أمم إفريقيا، نظرًا لتصرفاته مع المدربين، وتسببه في توتر دائم بالمعسكرات. وأضاف أنه أكد لأجيري قبل البطولة، ضرورة ضم كل من عبد الله جمعة ورمضان صبحي وكهربا ومصطفى محمد وعمرو السولية، لكن المدير الفني رفض اقتراحاته، مشيرًا إلى أنه توقع الخروج المبكر، خاصة أن الروح والجدية غابا عن المنتخب، باستثناء 4 لاعبين فقط، هم محمد الشناوي وطارق حامد ومحمود علاء وأحمد حجازي، بينما باقي اللاعبين "لم يكن لديهم أي إحساس بالمسؤولية".
وتابع هاني رمزي أن ميشيل سالجادو، نجم ريال مدريد السابق، لم يكن له أي دور حقيقي مع الفراعنة، حيث كان يحضر المعسكرات ووجبات الغداء فقط، وإذا كانت التقسيمة تحتاج إلى لاعب، كان سيشارك فيها. وأكد أن سالجادو لم يكن يحضر المحاضرات الفنية، ولا اختيار قوائم المباريات، مؤكدًا أنه سأل المدير الفني السابق خافيير
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الزمالك والمقاولون‎ (7)

المقاولون عن لقاء الزمالك: ما يحدث فوضى كروية وتهريج

هاجم محمد عادل، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، قرار اتحاد الكرة باستبدال مباراة فريقه المقبلة ضد أسوان بمواجهة الزمالك بعد صدور قرار بتأجيل لقاء القمة لدواعٍ أمنية، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لقناة "تايم سبورتس". وقال محمد عادل: "هذه فوضى كروية، وقرار غير مسؤول، ولن نلعب مباراة الزمالك، وسنصعّد الأمر لأعلى درجة، وسنرد حقوقنا، وسنطالب بإلغاء الدوري لعدم المساواة، أعتقد أن أندية كثيرة ستتضامن معنا، وما يحدث (تهريج) لم أرَه في حياتي الكروية على مدار 40 عاما، مَن أصدر القرار إنسان غير مسؤول ولا يعلم شيئا عن كرة القدم".
رونالدو‎

وكيل رونالدو: كريستيانو لم يقدم كل ما لديه

تغنى خورخي مينديز، وكيل أعمال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بالمستويات المميزة التي يقدمها الدون وتألقه المستمر، وقال مينديز، في تصريحات لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية: "أرقام كريستيانو لا تكذب، إنها تكشف الطريق الصعب الذي يسير فيه للوصول إلى إنجازات قياسية، ذلك يضعه كأفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، بفارق كبير مقارنةً بصاحب المركز الثاني، بسبب ما حققه مع مختلف الأندية التي مثلها سواء في إنجلترا أو إسبانيا، والآن في إيطاليا، بالإضافة إلى إنجازاته مع منتخب البرتغال".
الزمالك - المقاصة

المقاصة يحذر اتحاد الكرة بعد تأجيل مباراة القمة

أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة بقيادة أحمد حسام (ميدو) استياءه من قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لأجل غير مسمى، مما جعل بعض الأندية مثل المقاولون وأسوان وسموحة والزمالك ترفض تعديلات الجدول وترفض الالتزام بمواعيد مبارياتها المعدلة هذا الأسبوع، مما يسبب فوضى في نظام بطولة الدوري هذا الموسم، وتعجب الجهاز الفني للمقاصة من موقف اتحاد الكرة الذي رفض ترحيل مباراته الأخيرة مع الجونة لمدة 24 ساعة بحجة ثبات جدول الدوري ورفضه التام لتعديل أي مباراة هذا الموسم مهما كانت الأسباب.
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احمد-حجازى-مصر-سوازيلاند (3)

هاني رمزي: أحمد حجازي الأجدر بشارة قيادة الفراعنة

أكد هاني رمزي، مدرب المنتخب الوطني السابق، أنه لا يفضل الاعتماد على مبدأ الأقدمية لاختيار قائد الفراعنة، مشيرًا إلى أن المدافع الدولي أحمد حجازي هو الأجدر بحمل شارة القيادة خلال الفترة المقبلة، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحات تليفزيونية. وقال مدرب الفراعنة السابق: "تحديد قائد منتخب مصر يتوقف على رؤية المدير الفني للمنتخب، ويجب أن يكون هناك احترام لهذا الأمر من قبَل بقية اللاعبين، ولست مع منح شارة قيادة المنتخب بالأقدمية، فأفضّل منح شارة القيادة بناءً على شخصية اللاعب، وفي هذه الحالة أرى أن أحمد حجازي هو الأجدر بحمل شارة القيادة".
محمد-صلاح (2)

رمزي يعارض منح شارة قيادة الفراعنة لمحمد صلاح

يرى أحمد رمزي، نجم نادي الزمالك السابق، أن من الصعب منح شارة قيادة المنتخب الوطني لمحمد صلاح، نجم الفراعنة ونادي ليفربول الإنجليزي، وذلك حسبما أكد خلال حوار تليفزيوني، قائلا إن منح شارة قيادة المنتخب الوطني لمحمد صلاح أمر صعب لأنه لا بد أن يتم بموافقة ورضا من الجميع أو الاستمرار بنفس المبدأ وهو الأقدمية. وأشاد رمزي بتألق صلاح مع ليفربول وتطور أدائه لدرجة المنافسة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي، ولكنه تحفظ على بعض تصرفات اللاعب في الفترة الأخيرة وظهوره مع بعض الشخصيات التي لا تلقى قبولا وتتعرض لانتقادات.
مصطفى-محمد

مصطفى محمد: أولمبياد طوكيو 2020 الهدف الأهم

أكد مصطفى محمد، مهاجم نادي الزمالك والمنتخب الأولمبي، أنه يركز على حجز مكان في التشكيل الأساسي خلال بطولة إفريقيا تحت 23 عاما، والتي تنطلق في القاهرة الشهر المقبل. وتستضيف مصر كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما المؤهلة لأولمبياد طوكيو في الفترة بين 8 و22 نوفمبر بمشاركة ثمانية منتخبات، وتتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى أولمبياد طوكيو 2020. وأوقعت قرعة كأس الأمم مصر في المجموعة الأولى التي تضم الكاميرون وغانا ومالي، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا وجنوب إفريقيا وساحل العاج وزامبيا.
عماد-النحاس-محمد-عادل-المقاولون

المقاولون:النحاس لن يرحب بمنصب الرجل الثاني بالمنتخب

علق محمد عادل فتحي، المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب، على أنباء تواجد عماد النحاس، مدرب الفريق، في الجهاز الفني لمنتخب الوطني، بعد إقالة المكسيكي خافيير أجيري، عقب خروج الفراعنة من دور الـ16 في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي أقيمت في مصر. وقال المشرف على الكرة بالمقاولون العرب في تصريحات تليفزيونية: "بعد الموسم المميز الذي قدمه النحاس مع المقاولون، أرى أنه يستطيع قيادة منتخب مصر، في منصب المدير الفني، وعماد النحاس تخطى مرحلة التواجد في منصب المدرب العام؛ حيث يمتلك فكرًا فنيًّا كبيرًا، ولديه قدرة على تدريب المنتخب الوطني".
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