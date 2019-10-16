هاني رمزي: سالجادو لم يكن له أي دور مع الفراعنة

١٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٣٣ ص

جهاز الفراعنة السابق

قال هاني رمزي، مدرب المنتخب الوطني السابق، إن المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للفراعنة السابق، استبعد "كهربا" من قائمة أمم إفريقيا، نظرًا لتصرفاته مع المدربين، وتسببه في توتر دائم بالمعسكرات. وأضاف أنه أكد لأجيري قبل البطولة، ضرورة ضم كل من عبد الله جمعة ورمضان صبحي وكهربا ومصطفى محمد وعمرو السولية، لكن المدير الفني رفض اقتراحاته، مشيرًا إلى أنه توقع الخروج المبكر، خاصة أن الروح والجدية غابا عن المنتخب، باستثناء 4 لاعبين فقط، هم محمد الشناوي وطارق حامد ومحمود علاء وأحمد حجازي، بينما باقي اللاعبين "لم يكن لديهم أي إحساس بالمسؤولية".

وتابع هاني رمزي أن ميشيل سالجادو، نجم ريال مدريد السابق، لم يكن له أي دور حقيقي مع الفراعنة، حيث كان يحضر المعسكرات ووجبات الغداء فقط، وإذا كانت التقسيمة تحتاج إلى لاعب، كان سيشارك فيها. وأكد أن سالجادو لم يكن يحضر المحاضرات الفنية، ولا اختيار قوائم المباريات، مؤكدًا أنه سأل المدير الفني السابق خافيير

وتابع هاني رمزي أن ميشيل سالجادو، نجم ريال مدريد السابق، لم يكن له أي دور حقيقي مع الفراعنة، حيث كان يحضر المعسكرات ووجبات الغداء فقط، وإذا كانت التقسيمة تحتاج إلى لاعب، كان سيشارك فيها.



وأكد أن سالجادو لم يكن يحضر المحاضرات الفنية، ولا اختيار قوائم المباريات، مؤكدًا أنه سأل المدير الفني السابق خافيير أجيري، عن دوره، فرد عليه بأنه لم يطلب ضمه للجهاز، وأن اتحاد الكرة هو من أتى به.



وأشار إلى أن سالجادو، مستشار الجهاز حينها، أخطرهم برفضه حضور بطولة أمم إفريقيا، قبل بدايتها، لعدم رغبته في الوجود فى المدرجات فى أثناء المباريات، بدلا من دكة البدلاء، تطبيقا للوائح الاتحاد الإفريقي، لكنه اقتنع في النهاية.



وأقيل الجهاز الفني للمنتخب الوطني بأكمله، بعدما فشل في تجاوز ثمن نهائي أمم إفريقيا 2019، حيث خسر بشكل مفاجئ أمام جنوب إفريقيا (1-0).