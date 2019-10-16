ميسي يستعد لتسلّم الحذاء الذهبي اليوم

١٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٣ م

ليونيل ميسي

يستعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاستلام جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوريات الأوروبية، الموسم الماضي، اليوم الأربعاء، وذلك بعدما سجل النجم الأرجنتيني 36 هدفًا في الدوري الإسباني الموسم الماضي، رفقة العملاق الكتالوني، ليتوج بالجائزة للمرة السادسة في مسيرته الاحترافية والثالثة على التوالي، وتفوق ميسي، الحائز جائزة "الأفضل" من "فيفا" هذا العام، على الفرنسي كليان مبابي (باريس سان جيرمان)، الذي سجل 33 هدفًا، والإيطالي فابيو كوالياريلا، الذي سجل 26 هدفًا.

ويمتلك ميسي، 32 عامًا، أيضًا الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالجائزة "6 مرات"، متفوقًا على البرتغالي كريستيانو رونالدو "4 مرات". ويتوافق نفس اليوم مع أول مباراة رسمية يخوضها ميسي بقميص الفريق الأول لبرشلونة، عندما كان عمره 17 عاما، قبل 15 عامًا، وتحديدًا حينما نزل بديلا للبرتغالي ديكو (ق 82) يوم 16

ويمتلك ميسي، 32 عامًا، أيضًا الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالجائزة "6 مرات"، متفوقًا على البرتغالي كريستيانو رونالدو "4 مرات".



ويتوافق نفس اليوم مع أول مباراة رسمية يخوضها ميسي بقميص الفريق الأول لبرشلونة، عندما كان عمره 17 عاما، قبل 15 عامًا، وتحديدًا حينما نزل بديلا للبرتغالي ديكو (ق 82) يوم 16 أكتوبر 2004 في ديربي كتالونيا أمام إسبانيول، في عهد المدرب الهولندي فرانك ريكارد، وكان يرتدي حينها القميص رقم 30، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية.



ومنذ ذلك الحين سطر ميسي تاريخا من ذهب وأصبح من بين الأفضل في تاريخ كرة القدم، حيث توج بـ36 لقبًا وسجل 419 هدفًا في الليجا، و112 في دوري أبطال أوروبا، و68 مع التانجو، ليحرز في الإجمالي 671 هدفا في 823 مباراة.