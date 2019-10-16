هاني رمزي: أحمد حجازي الأجدر بشارة قيادة الفراعنة

١٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٦ م

أحمد حجازي

أكد هاني رمزي، مدرب المنتخب الوطني السابق، أنه لا يفضل الاعتماد على مبدأ الأقدمية لاختيار قائد الفراعنة، مشيرًا إلى أن المدافع الدولي أحمد حجازي هو الأجدر بحمل شارة القيادة خلال الفترة المقبلة، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحات تليفزيونية. وقال مدرب الفراعنة السابق: "تحديد قائد منتخب مصر يتوقف على رؤية المدير الفني للمنتخب، ويجب أن يكون هناك احترام لهذا الأمر من قبَل بقية اللاعبين، ولست مع منح شارة قيادة المنتخب بالأقدمية، فأفضّل منح شارة القيادة بناءً على شخصية اللاعب، وفي هذه الحالة أرى أن أحمد حجازي هو الأجدر بحمل شارة القيادة".

وتابع مدرب الفراعنة السابق: "يجب أن يعرف صلاح مدى تأثيره فى زملائه في المنتخب وأنه ليس كأي لاعب آخر، خاصة أنه من اللاعبين الكبار ومن المؤثرين في الفريق". وأكمل هاني رمزي: "كان يجب أن يكون لمحمد صلاح دور أقوى في كأس أمم إفريقيا الأخيرة من خلال الاجتماع باللاعبين لتصحيح الأخطاء". وأتم مدرب الفراعنة

وتابع مدرب الفراعنة السابق: "يجب أن يعرف صلاح مدى تأثيره فى زملائه في المنتخب وأنه ليس كأي لاعب آخر، خاصة أنه من اللاعبين الكبار ومن المؤثرين في الفريق".



وأكمل هاني رمزي: "كان يجب أن يكون لمحمد صلاح دور أقوى في كأس أمم إفريقيا الأخيرة من خلال الاجتماع باللاعبين لتصحيح الأخطاء".



وأتم مدرب الفراعنة السابق قائلا: "من الوارد أن يكون نجم الفريق لا يتمتع بصفة القيادة، ليونيل ميسي من أعظم اللاعبين لكنه لا يملك صفة القيادة وهذا لا يعيبه، لكن هناك مواقف تحتاج إلى أدوار قيادية، وليس الذي يكتفي بمصافحة الحكام".



وأقيل الجهاز الفني للمنتخب الوطني بأكمله، بعدما فشل في تجاوز ثمن نهائي أمم إفريقيا 2019، حيث خسر بشكل مفاجئ أمام جنوب إفريقيا (1-0)، ثم حل حسام البدري محل المكسيكي خافيير أجيري.