رياضة

هاني رمزي: أحمد حجازي الأجدر بشارة قيادة الفراعنة

١٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٦ م
أحمد حجازي
أحمد حجازي
أكد هاني رمزي، مدرب المنتخب الوطني السابق، أنه لا يفضل الاعتماد على مبدأ الأقدمية لاختيار قائد الفراعنة، مشيرًا إلى أن المدافع الدولي أحمد حجازي هو الأجدر بحمل شارة القيادة خلال الفترة المقبلة، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحات تليفزيونية. وقال مدرب الفراعنة السابق: "تحديد قائد منتخب مصر يتوقف على رؤية المدير الفني للمنتخب، ويجب أن يكون هناك احترام لهذا الأمر من قبَل بقية اللاعبين، ولست مع منح شارة قيادة المنتخب بالأقدمية، فأفضّل منح شارة القيادة بناءً على شخصية اللاعب، وفي هذه الحالة أرى أن أحمد حجازي هو الأجدر بحمل شارة القيادة".
وتابع مدرب الفراعنة السابق: "يجب أن يعرف صلاح مدى تأثيره فى زملائه في المنتخب وأنه ليس كأي لاعب آخر، خاصة أنه من اللاعبين الكبار ومن المؤثرين في الفريق". وأكمل هاني رمزي: "كان يجب أن يكون لمحمد صلاح دور أقوى في كأس أمم إفريقيا الأخيرة من خلال الاجتماع باللاعبين لتصحيح الأخطاء". وأتم مدرب الفراعنة
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المقاولون عن لقاء الزمالك: ما يحدث فوضى كروية وتهريج

هاجم محمد عادل، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، قرار اتحاد الكرة باستبدال مباراة فريقه المقبلة ضد أسوان بمواجهة الزمالك بعد صدور قرار بتأجيل لقاء القمة لدواعٍ أمنية، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لقناة "تايم سبورتس". وقال محمد عادل: "هذه فوضى كروية، وقرار غير مسؤول، ولن نلعب مباراة الزمالك، وسنصعّد الأمر لأعلى درجة، وسنرد حقوقنا، وسنطالب بإلغاء الدوري لعدم المساواة، أعتقد أن أندية كثيرة ستتضامن معنا، وما يحدث (تهريج) لم أرَه في حياتي الكروية على مدار 40 عاما، مَن أصدر القرار إنسان غير مسؤول ولا يعلم شيئا عن كرة القدم".
رونالدو‎

وكيل رونالدو: كريستيانو لم يقدم كل ما لديه

تغنى خورخي مينديز، وكيل أعمال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بالمستويات المميزة التي يقدمها الدون وتألقه المستمر، وقال مينديز، في تصريحات لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية: "أرقام كريستيانو لا تكذب، إنها تكشف الطريق الصعب الذي يسير فيه للوصول إلى إنجازات قياسية، ذلك يضعه كأفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، بفارق كبير مقارنةً بصاحب المركز الثاني، بسبب ما حققه مع مختلف الأندية التي مثلها سواء في إنجلترا أو إسبانيا، والآن في إيطاليا، بالإضافة إلى إنجازاته مع منتخب البرتغال".
الزمالك - المقاصة

المقاصة يحذر اتحاد الكرة بعد تأجيل مباراة القمة

أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة بقيادة أحمد حسام (ميدو) استياءه من قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لأجل غير مسمى، مما جعل بعض الأندية مثل المقاولون وأسوان وسموحة والزمالك ترفض تعديلات الجدول وترفض الالتزام بمواعيد مبارياتها المعدلة هذا الأسبوع، مما يسبب فوضى في نظام بطولة الدوري هذا الموسم، وتعجب الجهاز الفني للمقاصة من موقف اتحاد الكرة الذي رفض ترحيل مباراته الأخيرة مع الجونة لمدة 24 ساعة بحجة ثبات جدول الدوري ورفضه التام لتعديل أي مباراة هذا الموسم مهما كانت الأسباب.
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اجيرى-والجهاز-الفنى

هاني رمزي: سالجادو لم يكن له أي دور مع الفراعنة

قال هاني رمزي، مدرب المنتخب الوطني السابق، إن المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للفراعنة السابق، استبعد "كهربا" من قائمة أمم إفريقيا، نظرًا لتصرفاته مع المدربين، وتسببه في توتر دائم بالمعسكرات. وأضاف أنه أكد لأجيري قبل البطولة، ضرورة ضم كل من عبد الله جمعة ورمضان صبحي وكهربا ومصطفى محمد وعمرو السولية، لكن المدير الفني رفض اقتراحاته، مشيرًا إلى أنه توقع الخروج المبكر، خاصة أن الروح والجدية غابا عن المنتخب، باستثناء 4 لاعبين فقط، هم محمد الشناوي وطارق حامد ومحمود علاء وأحمد حجازي، بينما باقي اللاعبين "لم يكن لديهم أي إحساس بالمسؤولية".
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تفاصيل جلسة البدري الأولى مع نجوم المنتخب

عقد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، جلسة مع لاعبي الفراعنة عقب انضمامهم إلى معسكر الفراعنة استعدادا للقاء بوتسوانا وديا في الـ14 من شهر سبتمبر الجاري. وقال البدري في محاضرته الأولى للاعبين: "نحن جميعا أسرة واحدة وعلينا العمل جميعا من أجل منتخب مصر، نحن محظوظون بالتواجد في هذا المكان.. اسم مصر كبير للغاية والجميع عليه مسؤولية ضخمة ويجب أن نحقق أهداف المنتخب، وأثق فيكم جميعا ومن لديه هدف وفكر وطموح سيكون الباب مفتوح أمامه، والوصول لمنتخب مصر هو أمر صعب جدا ومهما وصل اللاعب إلى نجومية كبيرة فهو يحتاج للمنتخب ليكتب تاريخا رائعا معه".
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23 لاعبا في صفوف المنتخب الوطني استعدادا لبتسوانا

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة حسام البدري، اليوم السبت، عن قائمة اللاعبين المختارين للانضمام إلى صفوف المنتخب في معسكره الذي يبدأ يوم الإثنين المقبل، ويستمر حتى لقاء بتسوانا الودي، المحدد له 14 أكتوبر الحالي، وضمت القائمة 19 لاعبًا إلى جانب الرباعي المحترف في أوروبا محمد النني وأحمد حجازي ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد حسن (كوكا)، وقرر الجهاز الفني إعلان القائمة اليوم لمنح الاتحاد والأندية فرصة إبلاغ اللاعبين قبل حلول غد الذي يعد إجازة رسمية.
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تعرف على ترتيب «كباتن» المنتخب بعد استبعاد صلاح

كشفت مصادر داخل المنتخب الوطني لكرة القدم عن ترتيب كباتن منتخب مصر، قبل معسكر أكتوبر الجاري، والذي يتخلله ودية بتسوانا يوم 14 من نفس الشهر، وعلمت «التحرير» أن ترتيب كباتن المنتخب جاء كالتالي: (أحمد فتحي - عبد الله السعيد - محمد النني - أحمد حجازي - عمر جابر - أحمد الشناوي)، كما علمت «التحرير» أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري، كان يرغب في منح الشارة إلى محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، إلا أن وجود اتجاه قوي لاستبعاده بسبب الإجهاد حال دون ذلك.
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