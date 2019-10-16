الأرصاد: غدا انخفاض طفيف بدرجات الحرارة

١٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٦ م

طقس معتدل

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من سيناء وجنوب البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وحالة البحر الأحمر معتدلة والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :الصغرى العظمىالقاهرة 23 31شبين الكوم 22 31طنطا 21 30دمنهور 22 30الإسكندرية 22 28بلطيم 23 27مطروح 22 26السلوم 21 27سيوة 18 32بورسعيد 24 28دمياط 24 28الزقازيق 23 32الاسماعيلية 22 31السويس 23 32العريش 21 30 رفح 21 29رأس سدر 22 32 نخل 21 32 نويبع