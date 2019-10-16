Q Emarkets منصة إلكترونية مصرية تلبي احتياجات المنزل

تحرير:أحمد البرماوي ١٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

قال هشام الصافي الرئيس التنفيذي والمؤسس لمنصة "كيو إي ماركتس Q e-markets"، إن المنصة تستهدف تبسيط عملية شراء الاحتياجات اليومية للمنزل من منتجات بقالة وغيرها من السلع الأساسية، من خلال جمعها في منصة واحدة. وأضاف أن Q e-markets يجمع السوبر ماركت ومحلات البقالة بمختلف فروعها في كل منطقة جغرافية بالقاهرة والجيزة على منصة واحدة، ليتمكن العميل من شراء احتياجاته بضغطة زر، على أن يتم توصيلها له في نفس اليوم وفي غضون دقائق من إتمام عملية الشراء، وأنه يمكن للعميل طلب منتجه من خلال تطبيق الهواتف الذكية على "أندرويد أو ios" أو من خلال الموقع الإلكتروني.

وتوفر المنصة قاعدة عريضة من مستلزمات البقالة واحتياجات المنزل، حيث يستطيع المستخدمون شراء طلبات البيت من الخضار والفاكهة، وغيرهما من المنتجات مباشرة. وتتيح "كيو إي ماركتس -Q e-markets" شراء مستلزمات البقالة مثل "المكرونة - الأرز - الزيت - السكر - الشاي - الخضراوات والفاكهة - منظفات المنزل - الألبان

وتوفر المنصة قاعدة عريضة من مستلزمات البقالة واحتياجات المنزل، حيث يستطيع المستخدمون شراء طلبات البيت من الخضار والفاكهة، وغيرهما من المنتجات مباشرة.



وتتيح "كيو إي ماركتس -Q e-markets" شراء مستلزمات البقالة مثل "المكرونة - الأرز - الزيت - السكر - الشاي - الخضراوات والفاكهة - منظفات المنزل - الألبان - الحلوى - المعلبات - المجمدات - السجائر".



وتوفر "كيو إي ماركتس -Q e-markets" سداد قيمة المشتريات (كاش) عند الاستلام، بينما تنوي الشركة إضافة خيار الدفع بواسطة بطاقات الائتمان خلال الفترة المقبلة.



وقال هشام الصافي: "نستهدف جمع مختلف المنتجات التي يحتاج لها العميل في منصة واحدة، حيث نخطط لإضافة محلات الملابس المختلفة إلى خيارات الشراء بالمنصة، وكذلك الأجهزة الإلكترونية، لتحويل المنصة إلى مول أونلاين يجمع كل احتياجات العميل في مكان واحد".





