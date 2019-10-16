سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

Q Emarkets منصة إلكترونية مصرية تلبي احتياجات المنزل

تحرير:أحمد البرماوي ١٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
-Q e-markets
-Q e-markets
قال هشام الصافي الرئيس التنفيذي والمؤسس لمنصة "كيو إي ماركتس Q e-markets"، إن المنصة تستهدف تبسيط عملية شراء الاحتياجات اليومية للمنزل من منتجات بقالة وغيرها من السلع الأساسية، من خلال جمعها في منصة واحدة. وأضاف أن Q e-markets يجمع السوبر ماركت ومحلات البقالة بمختلف فروعها في كل منطقة جغرافية بالقاهرة والجيزة على منصة واحدة، ليتمكن العميل من شراء احتياجاته بضغطة زر، على أن يتم توصيلها له في نفس اليوم وفي غضون دقائق من إتمام عملية الشراء، وأنه يمكن للعميل طلب منتجه من خلال تطبيق الهواتف الذكية على "أندرويد أو ios" أو من خلال الموقع الإلكتروني.
وتوفر المنصة قاعدة عريضة من مستلزمات البقالة واحتياجات المنزل، حيث يستطيع المستخدمون شراء طلبات البيت من الخضار والفاكهة، وغيرهما من المنتجات مباشرة. وتتيح "كيو إي ماركتس -Q e-markets" شراء مستلزمات البقالة مثل "المكرونة - الأرز - الزيت - السكر - الشاي - الخضراوات والفاكهة - منظفات المنزل - الألبان
اقرأ المزيد
عاصم الجزار وزير الإسكان

وزير الإسكان: الدولة لا تنافس المطورين العقاريين

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن هناك إرادة سياسية لتغيير وجه مصر، وتقديم الدولة المصرية بشكل حضارى جديد يليق بأهلها، مؤكدا ضخامة حجم الاستثمارات التى تم إنفاقها بمشروعات التنمية العمرانية بمصر منذ عام 2014. جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الجلسة الافتتاحية للاستثمارات فى المشروعات الكبرى، بمؤتمر "مصر تستطيع.. بالاستثمار والتنمية"، الذى يتم تنظيمه تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبالتعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.
الواح-الطاقة-الشمسية

«البنك الدولي» يدعم مصر كمركز إقليمي لتصدير الطاقة

اتفقت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على دعم دور مصر كمركز إقليمي للتجارة من خلال المشروعات المشتركة لتطوير قطاع النقل والنقل البحري والموانئ، وجذب وتحفيز استثمارات القطاع الخاص. كما اتفق الجانبان على تفعيل التعاون في مجالات الطاقة والتكامل الإقليمي، والعمل على تحويل مصر لمركز إقليمي لتصدير الطاقة من خلال مشروعات الطاقة المتجددة مثل مشروع الطاقة الشمسية في بنبان بأسوان.جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع بلحاج على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي في واشنطن.
صندوق-النقد-الدولى

أزمة عالمية جديدة.. صندوق النقد يتوقع أدنى مستوى لنمو الاقتصاد

يلتقي وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية حول العالم مع مسؤولي صندوق النقد والبنك الدوليين في محاولة لقراءة حال الاقتصاد العالمي، وقبل انطلاق الاجتماعات السنوية، خفض الصندوق توقعات النمو للاقتصاد العالمي للمرة الرابعة منذ أكتوبر الماضي لتصبح عند 3% هذا العام و3.4% العام المقبل من توقعات سابقة كانت عند 3.2% و3.5% على التوالي. أرقام نمو عام 2019 هي الأدنى منذ الأزمة المالية العالمية، والتقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال زيارته لواشنطن، التى بدأها اليوم الثلاثاء والوفد الوزارى المرافق له، كريستالينا جورجيفا، رئيسة صندوق النقد الدولى.
دولارات

الدولار يسجل تراجع جديد أمام الجنيه.. وCIB أقل سعر

ارتفعت أسعار الجنيه أمام الدولار بنحو قرشين في التعاملات المسائية بالبنوك اليوم، الأربعاء، وسجل بنكا التجاري الدولي وقناة السويس أقل سعر لشراء الدولار عند 16.17 جنيه للشراء، بينما سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار مسجلا 16.24 جنيه، وبلغ أقل سعر لبيع الدولار 16.27 جنيه في بنكي قناة السويس والتجاري الدولي، بينما سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر للبيع عند 16.34 جنيه. وتراجع سعر الدولار بنحو قرشين، في بنوك الأهلي، ومصر، والعربي الإفريقي وكريدي أجريكول مصر إلى 16.19 جنيه للشراء، و16.29 جنيه للبيع.
اقرأ المزيد من الأخبار
قمة-التجارة-الالكترونية (3)

خبراء يكشفون مستقبل مصر في مجال التجارة الإلكترونية

افتتحت هالة الجوهري، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، النسخة الثانية من قمة التجارة الإلكترونية، والتي تنظمها شركة "robusta" العاملة في مجال دعم تقديم الحلول التكنولوجية والتقنية لقطاعات متعددة، بحضور عدد من نواب الوزراء، ومسئولين حكوميين وكبرى شركات القطاع الخاص، وأصحاب المشروعات الناشئة، وبمشاركة عدد كبير من الشركات المصرية والعالمية في أكثر من 15 قطاعا مختلفا. وفي كلمتها الافتتاحية، أشارت الجوهري إلى أن عدد مستخدمي منصات التجارة الإلكترونية نحو 1.8 مليار في عام 2018.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]