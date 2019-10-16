الجونة: لن نصنع أزمة.. وما يفعله اتحاد الكرة «عك»

١٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٦ م

الجونة

طالب نادر شوقي، رئيس شركة 11 التي تدير فريق الجونة، مسؤولي اتحاد الكرة باحترام ناديه، وذلك حسبما أفاد اليوم الأربعاء، في تصريحات لبرنامج "كلام في الجون" على إذاعة راديو هيتس. وقال شوقي: "لماذا لم نتلق ردا على طلباتنا لتأجيل مباراة نادي مصر التي تقام الخميس، ومن حقي الاعتراض في ظل عدم قناعتنا بما يصدر من قرارات. ماذا سيقول عني لاعبو فريقي إذا شاهدوا سكوتي عن حق الفريق، وأنا مثل أي ناد، أريد المساواة والعدل. الأهلي سيحصل على ميزة سأفتقدها، الأهلي سيرتاح وفريقي سيصاب بالإجهاد".

وأكمل نادر شوقي: "أبرئ حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات مما يحدث، فأنا أعرفه جيدا، لكن ما يحدث يتجاوزه. كيف يجاملني أنا أو الأهلي وأنا أول الشاكين مما يحدث، وسأضطر لخوض لقاء نادي مصر لو رفض اتحاد الكرة التأجيل، حتى لا أصنع أزمة للدوري، لكنني سأكون متضررا جدا من هذا (العك)". وأعلن اتحاد الكرة تأجيل

وأكمل نادر شوقي: "أبرئ حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات مما يحدث، فأنا أعرفه جيدا، لكن ما يحدث يتجاوزه. كيف يجاملني أنا أو الأهلي وأنا أول الشاكين مما يحدث، وسأضطر لخوض لقاء نادي مصر لو رفض اتحاد الكرة التأجيل، حتى لا أصنع أزمة للدوري، لكنني سأكون متضررا جدا من هذا (العك)".



وأعلن اتحاد الكرة تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، إلى أجل غير مسمى، بسبب وجود تعليمات أمنية بذلك، حيث كان من المفترض إقامة مواجهة الأهلي والزمالك، السبت المقبل، في رابع جولات الدوري الممتاز، قبل تأجيلها بشكل رسمي.



وبعد ذلك البيان أصدر اتحاد الكرة بيانا جديدا بتقديم مباراة الزمالك والمقاولون العرب في نفس التوقيت مع تأجيل مواجهة المقاولون وأسوان، وبالتالي طالب الجونة بتأجيل مباراته مع نادي مصر التي يخوضها يوم الخميس.