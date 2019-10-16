رياضة

المقاصة يحذر اتحاد الكرة بعد تأجيل مباراة القمة

تحرير:أحمد محمد ١٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٦ م
مصر للمقاصة
مصر للمقاصة
أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة بقيادة أحمد حسام (ميدو) استياءه من قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لأجل غير مسمى، مما جعل بعض الأندية مثل المقاولون وأسوان وسموحة والزمالك ترفض تعديلات الجدول وترفض الالتزام بمواعيد مبارياتها المعدلة هذا الأسبوع، مما يسبب فوضى في نظام بطولة الدوري هذا الموسم، وتعجب الجهاز الفني للمقاصة من موقف اتحاد الكرة الذي رفض ترحيل مباراته الأخيرة مع الجونة لمدة 24 ساعة بحجة ثبات جدول الدوري ورفضه التام لتعديل أي مباراة هذا الموسم مهما كانت الأسباب.
وطالب مسئولو المقاصة اتحاد الكرة بتطبيق العدالة والمساواة بين جميع الأندية وعدم الكيل بمكيالين لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع. وقال وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة في بيان اليوم: «تعرضنا لظلم كبير في مباراة الجونة الأخيرة بالأسبوع الثالث بالدوري، حيث لعبنا مع الزمالك يوم 3 أكتوبر، وسافرنا
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الزمالك والمقاولون‎ (7)

المقاولون عن لقاء الزمالك: ما يحدث فوضى كروية وتهريج

هاجم محمد عادل، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، قرار اتحاد الكرة باستبدال مباراة فريقه المقبلة ضد أسوان بمواجهة الزمالك بعد صدور قرار بتأجيل لقاء القمة لدواعٍ أمنية، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لقناة "تايم سبورتس". وقال محمد عادل: "هذه فوضى كروية، وقرار غير مسؤول، ولن نلعب مباراة الزمالك، وسنصعّد الأمر لأعلى درجة، وسنرد حقوقنا، وسنطالب بإلغاء الدوري لعدم المساواة، أعتقد أن أندية كثيرة ستتضامن معنا، وما يحدث (تهريج) لم أرَه في حياتي الكروية على مدار 40 عاما، مَن أصدر القرار إنسان غير مسؤول ولا يعلم شيئا عن كرة القدم".
رونالدو‎

وكيل رونالدو: كريستيانو لم يقدم كل ما لديه

تغنى خورخي مينديز، وكيل أعمال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بالمستويات المميزة التي يقدمها الدون وتألقه المستمر، وقال مينديز، في تصريحات لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية: "أرقام كريستيانو لا تكذب، إنها تكشف الطريق الصعب الذي يسير فيه للوصول إلى إنجازات قياسية، ذلك يضعه كأفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، بفارق كبير مقارنةً بصاحب المركز الثاني، بسبب ما حققه مع مختلف الأندية التي مثلها سواء في إنجلترا أو إسبانيا، والآن في إيطاليا، بالإضافة إلى إنجازاته مع منتخب البرتغال".
الجونة

الجونة: لن نصنع أزمة.. وما يفعله اتحاد الكرة «عك»

طالب نادر شوقي، رئيس شركة 11 التي تدير فريق الجونة، مسؤولي اتحاد الكرة باحترام ناديه، وذلك حسبما أفاد اليوم الأربعاء، في تصريحات لبرنامج "كلام في الجون" على إذاعة راديو هيتس. وقال شوقي: "لماذا لم نتلق ردا على طلباتنا لتأجيل مباراة نادي مصر التي تقام الخميس، ومن حقي الاعتراض في ظل عدم قناعتنا بما يصدر من قرارات. ماذا سيقول عني لاعبو فريقي إذا شاهدوا سكوتي عن حق الفريق، وأنا مثل أي ناد، أريد المساواة والعدل. الأهلي سيحصل على ميزة سأفتقدها، الأهلي سيرتاح وفريقي سيصاب بالإجهاد".
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الأهلي - أسوان (4)

كيف يستعد فايلر لقمة الزمالك في الدوري؟

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم الأحد؛ استعدادًا لمواجهة الزمالك، المقرر لها مساء السبت المقبل، ضمن مواجهات الأسبوع الرابع من منافسات الدوري الممتاز، وذلك بعدما منح الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة لالتقاط الأنفاس قبل استئناف التدريبات اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة الزمالك، ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بعد الفوز بأول ثلاث مباريات أمام سموحة والإنتاج الحربي وأسوان.
حسين الشحات

حسين الشحات يكشف رسالة فايلر للاعبين

أكد حسين الشحات، لاعب فريق الأهلي، أن فايلر المدير الفني للفريق، يطالبهم دائمًا ببذل أقصى جهد دون قلق من تحمل النتيجة، جاء ذلك في تصريحات، عبر قناة "تايم سبورتس"، عقب نهاية مواجهة أسوان، قائلا: "هدفنا في هذا الموسم، هو أن نقدم بداية أفضل عن بداية الموسم الماضي، حتى نتجنب الوصول لمرحلة ضغط كبيرة تؤثر علينا.. أبذل كل جهد من أجل الفريق، والمدير الفني يتعامل معنا بشكل جيد وطالبنا بالتعامل بثقة مع الكرة والاجتهاد داخل الملعب، على أن يتحمل هو النتيجة النهائية أمام الجميع".
جونيور أجايي (2)

تغيير وحيد في تشكيل الأهلى أمام أسوان

أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة أسوان المقرر لها الثالثة عصر اليوم السبت، على استاد أسوان، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز، ويسعى الفريق الأحمر في مواصلة تقديم العروض الجيدة، والاستمرار في المنافسة على صدارة جدول ترتيب المسابقة المحلية، حيث يدخل الأحمر في منافسة شرسه مع فريقي بيراميدز والزمالك واللذان حققا العلامة الكاملة من مباراتين وضعت الفريقين في صدارة الترتيب بالتساوي في النقاط والفارق في عدد الأهداف.
احماء-الاهلى-وبيراميدز‎ (6)

تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة أسوان

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، نظيره الأهلي في الثالثة عصر اليوم السبت، في المباراة التي ستجمعهما على استاد أسوان الرياضي، ضمن منافسات الأسبوع الثالث من عمر مسابقة الدوري الممتاز، ويسعى الفريق الأحمر إلى مواصلة تقديم العروض الجيدة، والاستمرار في المنافسة على صدارة جدول ترتيب المسابقة المحلية، حيث يدخل الأحمر في منافسة شرسة مع فريقي بيراميدز والزمالك، اللذين حققا العلامة الكاملة من مباراتين، وضعت الفريقين في صدارة الترتيب بالتساوي في النقاط والفارق في عدد الأهداف.
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