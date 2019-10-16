المقاصة يحذر اتحاد الكرة بعد تأجيل مباراة القمة

تحرير:أحمد محمد ١٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٦ م

مصر للمقاصة

أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة بقيادة أحمد حسام (ميدو) استياءه من قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لأجل غير مسمى، مما جعل بعض الأندية مثل المقاولون وأسوان وسموحة والزمالك ترفض تعديلات الجدول وترفض الالتزام بمواعيد مبارياتها المعدلة هذا الأسبوع، مما يسبب فوضى في نظام بطولة الدوري هذا الموسم، وتعجب الجهاز الفني للمقاصة من موقف اتحاد الكرة الذي رفض ترحيل مباراته الأخيرة مع الجونة لمدة 24 ساعة بحجة ثبات جدول الدوري ورفضه التام لتعديل أي مباراة هذا الموسم مهما كانت الأسباب.

وطالب مسئولو المقاصة اتحاد الكرة بتطبيق العدالة والمساواة بين جميع الأندية وعدم الكيل بمكيالين لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع. وقال وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة في بيان اليوم: «تعرضنا لظلم كبير في مباراة الجونة الأخيرة بالأسبوع الثالث بالدوري، حيث لعبنا مع الزمالك يوم 3 أكتوبر، وسافرنا

وطالب مسئولو المقاصة اتحاد الكرة بتطبيق العدالة والمساواة بين جميع الأندية وعدم الكيل بمكيالين لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.



وقال وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة في بيان اليوم: «تعرضنا لظلم كبير في مباراة الجونة الأخيرة بالأسبوع الثالث بالدوري، حيث لعبنا مع الزمالك يوم 3 أكتوبر، وسافرنا في نفس اليوم إلى الغردقة لمسافة أكثر من 500 كيلو متر للعب مع الجونة يوم 6 أكتوبر، مما كان له أثر سلبي على لاعبينا بسبب الإجهاد وتغيير 5 لاعبين في التشكيل، مما أثر على نتيجة المباراة وخسرنا 3 نقاط».



وأضاف هويدي: «طلبنا من اتحاد الكرة وقتها تأجيل مباراة الجونة 24 ساعة فقط ولكنه رفض بحجة ثبات جدول الدوري وعدم تأجيل أي مباراة مهما كانت الظروف، رغم أن الجونة لعب قبلنا بخمسة أيام وحصل على راحة كافية».