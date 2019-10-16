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أزمة عالمية جديدة.. صندوق النقد يتوقع أدنى مستوى لنمو الاقتصاد

تطغى مراجعة توقعات النمو على اجتماعات الخريف السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، وسط تزايد القلق من وقوع الاقتصاد العالمي في الركود.
تحرير:أحمد البرماوي ١٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٧ م
صندوق النقد
صندوق النقد
يلتقي وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية حول العالم مع مسؤولي صندوق النقد والبنك الدوليين في محاولة لقراءة حال الاقتصاد العالمي، وقبل انطلاق الاجتماعات السنوية، خفض الصندوق توقعات النمو للاقتصاد العالمي للمرة الرابعة منذ أكتوبر الماضي لتصبح عند 3% هذا العام و3.4% العام المقبل من توقعات سابقة كانت عند 3.2% و3.5% على التوالي. أرقام نمو عام 2019 هي الأدنى منذ الأزمة المالية العالمية، والتقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال زيارته لواشنطن، التى بدأها اليوم الثلاثاء والوفد الوزارى المرافق له، كريستالينا جورجيفا، رئيسة صندوق النقد الدولى.
وحذر الصندوق من مخاطر أساسية تهدد بشكل أكبر هذه التوقعات، وعلى رأسها الحرب التجارية والتوترات الجيوسياسية، إذ يقدر خسارة الاقتصاد العالمي لحوالي 1% من حجمه بحلول العام 2020، أو 700 مليار دولار بسبب الآثار التراكمية للنزاعات التجارية.وقالت كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، غيتا غوبيناث، في مقابلة
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عاصم الجزار وزير الإسكان

وزير الإسكان: الدولة لا تنافس المطورين العقاريين

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن هناك إرادة سياسية لتغيير وجه مصر، وتقديم الدولة المصرية بشكل حضارى جديد يليق بأهلها، مؤكدا ضخامة حجم الاستثمارات التى تم إنفاقها بمشروعات التنمية العمرانية بمصر منذ عام 2014. جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الجلسة الافتتاحية للاستثمارات فى المشروعات الكبرى، بمؤتمر "مصر تستطيع.. بالاستثمار والتنمية"، الذى يتم تنظيمه تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبالتعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.
الواح-الطاقة-الشمسية

«البنك الدولي» يدعم مصر كمركز إقليمي لتصدير الطاقة

اتفقت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على دعم دور مصر كمركز إقليمي للتجارة من خلال المشروعات المشتركة لتطوير قطاع النقل والنقل البحري والموانئ، وجذب وتحفيز استثمارات القطاع الخاص. كما اتفق الجانبان على تفعيل التعاون في مجالات الطاقة والتكامل الإقليمي، والعمل على تحويل مصر لمركز إقليمي لتصدير الطاقة من خلال مشروعات الطاقة المتجددة مثل مشروع الطاقة الشمسية في بنبان بأسوان.جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع بلحاج على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي في واشنطن.
دولارات

الدولار يسجل تراجع جديد أمام الجنيه.. وCIB أقل سعر

ارتفعت أسعار الجنيه أمام الدولار بنحو قرشين في التعاملات المسائية بالبنوك اليوم، الأربعاء، وسجل بنكا التجاري الدولي وقناة السويس أقل سعر لشراء الدولار عند 16.17 جنيه للشراء، بينما سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار مسجلا 16.24 جنيه، وبلغ أقل سعر لبيع الدولار 16.27 جنيه في بنكي قناة السويس والتجاري الدولي، بينما سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر للبيع عند 16.34 جنيه. وتراجع سعر الدولار بنحو قرشين، في بنوك الأهلي، ومصر، والعربي الإفريقي وكريدي أجريكول مصر إلى 16.19 جنيه للشراء، و16.29 جنيه للبيع.
التجارة-الإلكترونية (3)

Q Emarkets منصة إلكترونية مصرية تلبي احتياجات المنزل

قال هشام الصافي الرئيس التنفيذي والمؤسس لمنصة "كيو إي ماركتس Q e-markets"، إن المنصة تستهدف تبسيط عملية شراء الاحتياجات اليومية للمنزل من منتجات بقالة وغيرها من السلع الأساسية، من خلال جمعها في منصة واحدة. وأضاف أن Q e-markets يجمع السوبر ماركت ومحلات البقالة بمختلف فروعها في كل منطقة جغرافية بالقاهرة والجيزة على منصة واحدة، ليتمكن العميل من شراء احتياجاته بضغطة زر، على أن يتم توصيلها له في نفس اليوم وفي غضون دقائق من إتمام عملية الشراء، وأنه يمكن للعميل طلب منتجه من خلال تطبيق الهواتف الذكية على "أندرويد أو ios" أو من خلال الموقع الإلكتروني.
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مصطفى-مدبولى

مصطفى مدبولي يلتقي رئيس صندوق النقد الدولي في واشنطن

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال زيارته لواشنطن، التى بدأها اليوم الثلاثاء والوفد الوزارى المرافق له، كريستالينا جورجيفا، رئيسة صندوق النقد الدولى، ومن المقرر أن يلتقى رئيس الوزراء خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية عدد من أعضاء الكونجرس ومسئولى كبرى الشركات الأمريكية لبحث سبل زيادة استثماراتهم فى مصر، وتوقع صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء، وصول معدل نمو الإقتصاد المصري لنحو 5.9 % بنهاية العام المالي الجاري، دون تغيير عن توقعاته الصادرة في أبريل لكن بما يقل عن المستهدف الحكومي لنمو يتراوح بين ستة وسبعة %.
أسعار-الفائدة (2)

توقعات بخفض سعر الفائدة إلى 9.75% بنهاية 2020

توقع بنك استثمار «برايم» أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 0.5% خلال الربع الأخير من العام الجاري، وأن يخفضها بنسبة 3% خلال عام 2020. وقال «برايم» خلال تقرير له اليوم، الأحد: "نتوقع إمكانية أن يصل سعر الفائدة على الودائع لليلة الواحدة إلى 12.75% بنهاية العام، على أن يصل إلى 9.75% بحلول نهاية عام 2020". وأضاف: "ضغوط التضخم الضعيفة هي التركيز الرئيسي، فما دامت ديناميكيات التضخم مستمرة وتم احتواؤها هيكليا، فمن المحتمل أن يظل نطاق دورة التيسير (النقدي) كبيرا".
عبدالعزيز- بن- سلمان

السعودية: عودة إمدادات النفط لمستوياتها قبل هجوم أرامكو

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن إمدادات السعودية من النفط عادت بعد ظهر اليوم الثلاثاء، إلى مستوياتها قبل الهجوم على مرافق شركة أرامكو شرقي المملكة، وأضاف في مؤتمر صحفي بمدينة جدة، بثته قناة "العربية الحدث" الإخبارية، مساء اليوم الثلاثاء، أن "أرامكو مستعدة للطرح الأولي لأسهمها بصرف النظر عن آثار العدوان السافر"، موضحا أن "آثار هذا العدوان تمتد إلى أسواق الطاقة العالمية، وزيادة النظرة التشاؤمية حيال آفاق نمو الاقتصاد العالمي"،
الشيخ- الدكتور -عبد- الله- محمد- بن -إبراهيم -آل شيخ

بعد استهداف أرامكو.. تحذير سعودي للمجتمع الدولي

أعرب مجلس الشوري السعودي، عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجمات التي استهدفت معملين تابعين لشركة "أرامكو" بمحافظة "بقيق وهجرة خريص" في السعودية، ما خلف أضرارًا على إنتاج الطاقة، مؤكدًا أن تلك الهجمات لا تستهدف الاقتصاد السعودي فقط، وإنما تستهدف إمدادات الطاقة العالمية، وأكد رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله محمد بن إبراهيم آل شيخ، في بيان أصدره المجلس خلال جلسته اليوم الإثنين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، دعمه الكامل للإجراءات التي تتخذها السعودية للحفاظ على أمنها وأمن مواطنيها والمقيمين على أرضها من تلك الأعمال العابثة وغيرها.
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