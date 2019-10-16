السيطرة على حريق نشب بكنيسة مارجرجس بالمنصورة

١٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠١ م

حريق - أرشيفية

أكد مصدر مطلع أن قوات الحماية المدنية نجحت في إخماد حريق نشب منذ قليل بكنيسة مارجرجس بالمنصورة بمحافظة الدقهلية. وقال المصدر إن القوات كانت قد تمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداد ألسنة اللهب إلى المباني المجاورة، وقد تبلغت بنشوب حريق بداخل إحدى القاعات الخشبية بالكنيسة وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء المزودة بسلالم هيدروليكية لسرعة السيطرة وإخماد الحريق .

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من الأهالي بصعود أدخنة، من داخل كنيسة مار جرجس بشارع بوسعيد بالمنصورة. انتقل ضباط المباحث وجرى الدفع بخمس سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وجرى فرض كردون أمني وإغلاق الطريق أمام الكنيسة، لمنع امتداد