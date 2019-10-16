جريمة

السيطرة على حريق نشب بكنيسة مارجرجس بالمنصورة

١٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠١ م
حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية
أكد مصدر مطلع أن قوات الحماية المدنية نجحت في إخماد حريق نشب منذ قليل بكنيسة مارجرجس بالمنصورة بمحافظة الدقهلية. وقال المصدر إن القوات كانت قد تمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداد ألسنة اللهب إلى المباني المجاورة، وقد تبلغت بنشوب حريق بداخل إحدى القاعات الخشبية بالكنيسة وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء المزودة بسلالم هيدروليكية لسرعة السيطرة وإخماد الحريق .
تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من الأهالي بصعود أدخنة، من داخل كنيسة مار جرجس بشارع بوسعيد بالمنصورة. انتقل ضباط المباحث وجرى الدفع بخمس سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وجرى فرض كردون أمني وإغلاق الطريق أمام الكنيسة، لمنع امتداد
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«حسم وأحداث مغارة سوهاج» أبرز محاكمات الأربعاء

يمر قطار المحاكمات، اليوم الأربعاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، نرصدها فى السطور التالية، وعلى رأسها محاكمة 271 متهما فى قضية "حسم ولواء الثورة"، لاتهامهم بتكوين خلية إرهابية وارتكاب جرائم قتل وتخريب للممتلكات العامة والخاصة، واغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة، وأُسند للمتهمين في قضية "لواء الثورة" الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء.
محاكمة لجين

السجن 15 سنة لعاطل لشروعه في قتل ترزي بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 15 عاما لشروعه في قتل ترزي لخلافات بينهما، وبمعاقبة عاملين بالسجن المشدد 6 سنوات لقيامهما بسرقة متجر كهرباء بالإكراه، وبمعاقبة صيدلي بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتجاره في الأقراص المخدرة، وذلك برئاسة المستشار سامي بيومي. ترجع وقائع القضية الأولى إلى شهر يوليو من العام الماضي حيث تلقى اللواء مدير أمن الشرقية إخطارا من مستشفى أبوكبير المركزي بوصول ترزى 32 عاما من قرية هربيط مصابا، بجرح قطعي باليد اليسرى والذي نتج عنه عاهة مستديمة.
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مباحث التموين تتصدى لمهربي دقيق الغلابة في الجيزة

حملات تموينية مكبرة على مدى الساعة نفذها رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية؛ بحثا عن ضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وتأتي حملات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع أقسام الشرطة تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
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القبض على 36 تاجر مخدرات في حملة الـ24 ساعة بالجيزة

استهدفت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة بؤرا إجرامية عدة يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو" وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع. واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
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قُتل غدرا..كواليس التوصيلة الأخيرة لـ«سائق الدقهلية»

كعادته كل يوم، خرج "أحمد البياع" من منزله بمدينة طلخا في محافظة الدقهلية بحثا عن الرزق من خلال عمله كسائق على سيارة أجرة، يجوب الشوارع والميادين لجني المال والعودة في المساء لأخذ قسط من الراحة يعينه على مواصلة العمل في اليوم التالي، سيناريو معتاد تبدلت أحداثه معلنة الفصل الأخير في حياته مقتولا بدم بارد، إذ استدرجه عاطلان بزعم توصيلهما إلى مدينة المنصورة لكن خطة شياطنية اتفقا عليها مسبقا أنهت حياة صاحب الـ33 سنة إضافة إلى سرقة سيارته ومتعلقاته الشخصية.
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ضبط 15 بائعا متجولا و6 منشآت تموينية مخالفة بالجيزة

نفذ رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية حملات مكبرة على مدى الساعة؛ بحثا عن ضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية. وواصلت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة حملاتها بالتنسيق مع أقسام الشرطة تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
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مسن ينتحر شنقا على باب أسانسير منزله بالمنصورة

أنهى رجل مسن على المعاش حياته شنقا أمام منزله في إحدى العمارات السكنية بمدينة المنصورة، إذ عثر عليه أبناؤه معلقا بقطعة قماش في باب الأسانسير المقابل للشقة، وذلك على أثر مروره بأزمة نفسية حادة أدت إلى الاكتئاب وتردده على الأطباء النفسيين. وتلقى اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بالعثور على رجل مسن مشنوقا داخل منزله في شارع حيوي بالمنصورة، مساء أمس الأحد، وسط ذهول سكان العقار.
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العثور على جثة نزيل في أحد الفنادق بالمنصورة

عثر أحد العاملين في فندق شهير بمدينة المنصورة، اليوم الأربعاء، على جثة نزيل داخل غرفته التي استأجرها. حيث تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، عن ورود بلاغ للعميد حسام الجداوي، مأمور قسم شرطة أول المنصورة، من مسئولى فندق في منطقة العباسي بمدينة المنصورة، يفيد بعثورهم على أحد النزلاء ويدعى "رزق ع. ز."، 49 عامًا، جثة هامدة وممد داخل غرفة الفندق التي استئجارها بالطابق الأول علوي.
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