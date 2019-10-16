وكيل رونالدو: كريستيانو لم يقدم كل ما لديه

١٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٦ م

كريستيانو رونالدو

تغنى خورخي مينديز، وكيل أعمال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بالمستويات المميزة التي يقدمها الدون وتألقه المستمر، وقال مينديز، في تصريحات لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية: "أرقام كريستيانو لا تكذب، إنها تكشف الطريق الصعب الذي يسير فيه للوصول إلى إنجازات قياسية، ذلك يضعه كأفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، بفارق كبير مقارنةً بصاحب المركز الثاني، بسبب ما حققه مع مختلف الأندية التي مثلها سواء في إنجلترا أو إسبانيا، والآن في إيطاليا، بالإضافة إلى إنجازاته مع منتخب البرتغال".

وأضاف مينديز: "أحرز كريستيانو 700 هدف في مسيرته، ولكن ليس لديّ شك في أنه سيتفوق على بيليه كأفضل هداف في تاريخ كرة القدم، وسيحقق ذلك مع يوفنتوس". يذكر أن كريستيانو تمكن من تسجيل الهدف الـ700 في مسيرته الاحترافية، في خسارة البرتغال أمام أوكرانيا بنتيجة 1-2 في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020. وواصل

وأضاف مينديز: "أحرز كريستيانو 700 هدف في مسيرته، ولكن ليس لديّ شك في أنه سيتفوق على بيليه كأفضل هداف في تاريخ كرة القدم، وسيحقق ذلك مع يوفنتوس".

يذكر أن كريستيانو تمكن من تسجيل الهدف الـ700 في مسيرته الاحترافية، في خسارة البرتغال أمام أوكرانيا بنتيجة 1-2 في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020.

وواصل رونالدو تقدمه بقائمة أفضل الهدافين في تاريخ كرة القدم، التي يتصدرها النمساوي التشيكي جوزيف بيكان برصيد 805 أهداف، ويحتل الأسطورة البرازيلي بيليه، المركز الثالث في القائمة برصيد 767 هدفا، ويسبقه مواطنه روماريو برصيد 772 هدفا.

واختتم: "إحراز 68 هدفًا ليس بالأمر الصعب على كريستيانو رونالدو، وذلك لأنني مقتنع بأنه لم يقدم أفضل ما لديه بعد".