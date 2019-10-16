رياضة

وكيل رونالدو: كريستيانو لم يقدم كل ما لديه

١٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٦ م
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
تغنى خورخي مينديز، وكيل أعمال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بالمستويات المميزة التي يقدمها الدون وتألقه المستمر، وقال مينديز، في تصريحات لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية: "أرقام كريستيانو لا تكذب، إنها تكشف الطريق الصعب الذي يسير فيه للوصول إلى إنجازات قياسية، ذلك يضعه كأفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، بفارق كبير مقارنةً بصاحب المركز الثاني، بسبب ما حققه مع مختلف الأندية التي مثلها سواء في إنجلترا أو إسبانيا، والآن في إيطاليا، بالإضافة إلى إنجازاته مع منتخب البرتغال".
وأضاف مينديز: "أحرز كريستيانو 700 هدف في مسيرته، ولكن ليس لديّ شك في أنه سيتفوق على بيليه كأفضل هداف في تاريخ كرة القدم، وسيحقق ذلك مع يوفنتوس". يذكر أن كريستيانو تمكن من تسجيل الهدف الـ700 في مسيرته الاحترافية، في خسارة البرتغال أمام أوكرانيا بنتيجة 1-2 في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020. وواصل
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الزمالك والمقاولون‎ (7)

المقاولون عن لقاء الزمالك: ما يحدث فوضى كروية وتهريج

هاجم محمد عادل، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، قرار اتحاد الكرة باستبدال مباراة فريقه المقبلة ضد أسوان بمواجهة الزمالك بعد صدور قرار بتأجيل لقاء القمة لدواعٍ أمنية، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لقناة "تايم سبورتس". وقال محمد عادل: "هذه فوضى كروية، وقرار غير مسؤول، ولن نلعب مباراة الزمالك، وسنصعّد الأمر لأعلى درجة، وسنرد حقوقنا، وسنطالب بإلغاء الدوري لعدم المساواة، أعتقد أن أندية كثيرة ستتضامن معنا، وما يحدث (تهريج) لم أرَه في حياتي الكروية على مدار 40 عاما، مَن أصدر القرار إنسان غير مسؤول ولا يعلم شيئا عن كرة القدم".
الزمالك - المقاصة

المقاصة يحذر اتحاد الكرة بعد تأجيل مباراة القمة

أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة بقيادة أحمد حسام (ميدو) استياءه من قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لأجل غير مسمى، مما جعل بعض الأندية مثل المقاولون وأسوان وسموحة والزمالك ترفض تعديلات الجدول وترفض الالتزام بمواعيد مبارياتها المعدلة هذا الأسبوع، مما يسبب فوضى في نظام بطولة الدوري هذا الموسم، وتعجب الجهاز الفني للمقاصة من موقف اتحاد الكرة الذي رفض ترحيل مباراته الأخيرة مع الجونة لمدة 24 ساعة بحجة ثبات جدول الدوري ورفضه التام لتعديل أي مباراة هذا الموسم مهما كانت الأسباب.
الجونة

الجونة: لن نصنع أزمة.. وما يفعله اتحاد الكرة «عك»

طالب نادر شوقي، رئيس شركة 11 التي تدير فريق الجونة، مسؤولي اتحاد الكرة باحترام ناديه، وذلك حسبما أفاد اليوم الأربعاء، في تصريحات لبرنامج "كلام في الجون" على إذاعة راديو هيتس. وقال شوقي: "لماذا لم نتلق ردا على طلباتنا لتأجيل مباراة نادي مصر التي تقام الخميس، ومن حقي الاعتراض في ظل عدم قناعتنا بما يصدر من قرارات. ماذا سيقول عني لاعبو فريقي إذا شاهدوا سكوتي عن حق الفريق، وأنا مثل أي ناد، أريد المساواة والعدل. الأهلي سيحصل على ميزة سأفتقدها، الأهلي سيرتاح وفريقي سيصاب بالإجهاد".
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البرتغال - رونالدو‎

رونالدو يعرب عن فخره بعد وصوله للهدف رقم 700

تمكن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، من الوصول إلى الهدف رقم 700 في مسيرته الاحترافية، بعدما سجل هدفًا أمس في خسارة منتخب بلاده البرتغال أمام أوكرانيا بنتيجة (2-1)، في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وأعرب رونالدو بعد المباراة عن سعادته الكبيرة بالوصول إلى هذا الرقم، حيث قال في تصريحات لصحيفة «ريكورد» البرتغالية: «إنها لحظة جميلة في مسيرتي بالوصول إلى 700 هدف، لكنها مريرة؛ لأننا لم نفز، ولكن في رأيي يجب أن نشعر بالفخر لأننا قدمنا مباراة رائعة».
اوكرانيا‎

أوكرانيا تتأهل ليورو 2020 بعد الفوز على البرتغال

حقق منتخب أوكرانيا الفوز على نظيره البرتغالي، بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت على "مجمع أولمبيسكي الوطني الرياضي"، ضمن مواجهات المجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، سجل رومان ياريمتشوك هدف التقدم لأصحاب الأرض، وأضاف أندري يارمولينكو الهدف الثاني، وأحرز كريستيانو رونالدو هدف البرتغال الوحيد، لينضم المنتخب الأوكراني إلى ركب المتأهلين لبطولة اليورو، بعدما رفع رصيده إلى 19 نقطة، في صدارة المجموعة، وجاء منتخب البرتغال في المركز الثاني برصيد 11 نقطة.
منتخب-تركيا‎

فرنسا تصطدم بتركيا في تصفيات اليورو اليوم

تتواصل، اليوم الإثنين، مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وذلك عندما يحتضن ملعب استاد دو فرانس قمة مباريات اليوم عندما يستقبل المنتخب الفرنسي نظيره التركي في تمام الساعة 8:45 مساءً، ضمن مباريات المجموعة الثامنة، وتحتل تركيا صدارة المجموعة برصيد 18 نقطة، وهو نفس رصيد فرنسا في المركز الثاني، إلا أن تركيا تتفوق في المواجهات المباشرة، وضمن مباريات نفس المجموعة تستقبل أيسلندا الثالثة برصيد 12 نقطة نظيرتها أندورا الخامسة برصيد 3 نقاط على ملعب لاواردالسفولور ستاديوم، الساعة 8:45 مساءً.
إنجلترا

إنجلترا تبحث عن التأهل إلى اليورو أمام التشيك اليوم

تتواصل، اليوم الجمعة، مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وذلك عندما يستقبل المنتخب التشيكي نظيره الإنجليزي على ملعب إدين أرينا في تمام الساعة 8:45 مساءً، ضمن مباريات المجموعة الأولى، وتحتل إنجلترا صدارة ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، وتوجد التشيك في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، وبإمكان إنجلترا ضمان التأهل إلى اليورو في حال حققت الفوز اليوم، وبدورها تستقبل البرتغال نظيرتها لوكسمبورج الساعة 8:45 مساءً على ملعب خوسيه الفالادي ضمن مباريات المجموعة الثانية.
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