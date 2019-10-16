رياضة

المقاولون عن لقاء الزمالك: ما يحدث فوضى كروية وتهريج

١٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٤ م
المقاولون والزمالك
المقاولون والزمالك
هاجم محمد عادل، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، قرار اتحاد الكرة باستبدال مباراة فريقه المقبلة ضد أسوان بمواجهة الزمالك بعد صدور قرار بتأجيل لقاء القمة لدواعٍ أمنية، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لقناة "تايم سبورتس". وقال محمد عادل: "هذه فوضى كروية، وقرار غير مسؤول، ولن نلعب مباراة الزمالك، وسنصعّد الأمر لأعلى درجة، وسنرد حقوقنا، وسنطالب بإلغاء الدوري لعدم المساواة، أعتقد أن أندية كثيرة ستتضامن معنا، وما يحدث (تهريج) لم أرَه في حياتي الكروية على مدار 40 عاما، مَن أصدر القرار إنسان غير مسؤول ولا يعلم شيئا عن كرة القدم".
وتابع المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب: "لا علاقة لي بالأهلي والزمالك، ابحثوا لي في أي دولة حدث ما يحدث، ولم يتواصل معنا أحد قبل إصدار هذا القرار، ولم تصل إلينا أي خطابات رسمية، أنا صاحب حق". وتساءل محمد عادل مستنكرًا: "ما هذا الارتباك؟ أين تكافؤ الفرص؟ وكنا نتعشم في اللجنة المؤقتة أن تعالج
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رونالدو‎

وكيل رونالدو: كريستيانو لم يقدم كل ما لديه

تغنى خورخي مينديز، وكيل أعمال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بالمستويات المميزة التي يقدمها الدون وتألقه المستمر، وقال مينديز، في تصريحات لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية: "أرقام كريستيانو لا تكذب، إنها تكشف الطريق الصعب الذي يسير فيه للوصول إلى إنجازات قياسية، ذلك يضعه كأفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، بفارق كبير مقارنةً بصاحب المركز الثاني، بسبب ما حققه مع مختلف الأندية التي مثلها سواء في إنجلترا أو إسبانيا، والآن في إيطاليا، بالإضافة إلى إنجازاته مع منتخب البرتغال".
الزمالك - المقاصة

المقاصة يحذر اتحاد الكرة بعد تأجيل مباراة القمة

أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة بقيادة أحمد حسام (ميدو) استياءه من قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لأجل غير مسمى، مما جعل بعض الأندية مثل المقاولون وأسوان وسموحة والزمالك ترفض تعديلات الجدول وترفض الالتزام بمواعيد مبارياتها المعدلة هذا الأسبوع، مما يسبب فوضى في نظام بطولة الدوري هذا الموسم، وتعجب الجهاز الفني للمقاصة من موقف اتحاد الكرة الذي رفض ترحيل مباراته الأخيرة مع الجونة لمدة 24 ساعة بحجة ثبات جدول الدوري ورفضه التام لتعديل أي مباراة هذا الموسم مهما كانت الأسباب.
الجونة

الجونة: لن نصنع أزمة.. وما يفعله اتحاد الكرة «عك»

طالب نادر شوقي، رئيس شركة 11 التي تدير فريق الجونة، مسؤولي اتحاد الكرة باحترام ناديه، وذلك حسبما أفاد اليوم الأربعاء، في تصريحات لبرنامج "كلام في الجون" على إذاعة راديو هيتس. وقال شوقي: "لماذا لم نتلق ردا على طلباتنا لتأجيل مباراة نادي مصر التي تقام الخميس، ومن حقي الاعتراض في ظل عدم قناعتنا بما يصدر من قرارات. ماذا سيقول عني لاعبو فريقي إذا شاهدوا سكوتي عن حق الفريق، وأنا مثل أي ناد، أريد المساواة والعدل. الأهلي سيحصل على ميزة سأفتقدها، الأهلي سيرتاح وفريقي سيصاب بالإجهاد".
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محمود-الخطيب (2)

الخطيب يعتذر عن عدم حضور اجتماع لجنة مسابقات الكاف

اعتذر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عن عدم حضور اجتماع لجنة المسابقات والتراخيص بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، الذي كان مُقرراً له العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، بمقر الاتحاد. جاء ذلك بعدما تلقى الخطيب دعوة من «الكاف» لحضور الاجتماع المُشار إليه، لكن ظروفه الصحية حالت دون الحضور، حيث توجه رئيس الأهلي أمس إلى المستشفى الملكي بالإسكندرية؛ لإجراء بعض الأشعة والفحوصات الطبية، وعرضها على الطبيب الألماني «بيرتا لانفي» الذي يتواجد حالياً بزيارة للمستشفى الملكي، وسبق له أن أجرى لرئيس الأهلي ثلاث عمليات جراحية سابقة في المخ والرقبة والظهر.
الزمالك

3 سيناريوهات تحسم أزمة الزمالك وجينيراسيون

يترقب مسؤولو نادي الزمالك، اليوم الثلاثاء، موقف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بشأن مباراة الفريق أمام جينيراسيون فوت السنغالي، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، علمًا بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز الفريق السنغالي (2-1). المباراة التي لم تلعب بسبب اعتراض النادي السنغالي على تعديل موعدها من السبت إلى الأحد، ونقلها من استاد بتروسبورت في القاهرة إلى استاد برج العرب بالإسكندرية، على الرغم من أن القرار اعتمده الاتحاد الإفريقي بخطاب رسمي أبرزته إدارة الزمالك، ولم توافق عليه بعثة جينيراسيون فوت وتمسكت بلعب المباراة مساء السبت.
الزمالك...

الزمالك يترقب القرار الحاسم في أزمة جينيراسيون

يترقب مسؤولو نادي الزمالك، اليوم الثلاثاء، موقف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بشأن مباراة الفريق أمام جينيراسيون فوت السنغالي، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، علمًا بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز الفريق السنغالي (2-1). المباراة التي لم تلعب بسبب اعتراض النادي السنغالي على تعديل موعدها من السبت إلى الأحد، ونقلها من استاد بتروسبورت في القاهرة إلى استاد برج العرب بالإسكندرية، على الرغم من أن القرار اعتمده الاتحاد الإفريقي بخطاب رسمي أبرزته إدارة الزمالك، ولم توافق عليه بعثة جينيراسيون فوت وتمسكت بلعب المباراة مساء السبت.
حازم-امام

حازم إمام: هناك لغز غريب في الزمالك

يرفض حازم إمام، نجم الزمالك السابق، الحملة التي تتردد بشأن اقتراب الأهلي من حسم لقب بطولة الدوري الممتاز، بعد مرور 3 جولات فقط على بداية المسابقة، وقال إمام في تصريحات إذاعية: "مشوار الدوري ما زال طويلًا، ليس معنى تعثر الزمالك في لقاء أنه خسر اللقب أو ابتعد عن المنافسة، وهناك لغز غريب في الزمالك، الفريق بدأ مشواره مع المدرب الصربي ميتشو بأداء فني مميز وتحقيق نتائج أكثر من رائعة في مسابقة كأس مصر، ثم حدث التراجع الغريب بدايةً من لقاء السوبر أمام الأهلي، وأتمنى أن يعود الفريق الأبيض لتقديم مستويات مميزة من أجل تصحيح المسار من جديد".
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