المقاولون عن لقاء الزمالك: ما يحدث فوضى كروية وتهريج

١٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٤ م

المقاولون والزمالك

هاجم محمد عادل، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، قرار اتحاد الكرة باستبدال مباراة فريقه المقبلة ضد أسوان بمواجهة الزمالك بعد صدور قرار بتأجيل لقاء القمة لدواعٍ أمنية، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لقناة "تايم سبورتس". وقال محمد عادل: "هذه فوضى كروية، وقرار غير مسؤول، ولن نلعب مباراة الزمالك، وسنصعّد الأمر لأعلى درجة، وسنرد حقوقنا، وسنطالب بإلغاء الدوري لعدم المساواة، أعتقد أن أندية كثيرة ستتضامن معنا، وما يحدث (تهريج) لم أرَه في حياتي الكروية على مدار 40 عاما، مَن أصدر القرار إنسان غير مسؤول ولا يعلم شيئا عن كرة القدم".

وتابع المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب: "لا علاقة لي بالأهلي والزمالك، ابحثوا لي في أي دولة حدث ما يحدث، ولم يتواصل معنا أحد قبل إصدار هذا القرار، ولم تصل إلينا أي خطابات رسمية، أنا صاحب حق". وتساءل محمد عادل مستنكرًا: "ما هذا الارتباك؟ أين تكافؤ الفرص؟ وكنا نتعشم في اللجنة المؤقتة أن تعالج