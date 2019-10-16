«البنك الدولي» يدعم مصر كمركز إقليمي لتصدير الطاقة

تحرير:أحمد البرماوي ١٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٦ م

البنك الدولي

اتفقت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على دعم دور مصر كمركز إقليمي للتجارة من خلال المشروعات المشتركة لتطوير قطاع النقل والنقل البحري والموانئ، وجذب وتحفيز استثمارات القطاع الخاص. كما اتفق الجانبان على تفعيل التعاون في مجالات الطاقة والتكامل الإقليمي، والعمل على تحويل مصر لمركز إقليمي لتصدير الطاقة من خلال مشروعات الطاقة المتجددة مثل مشروع الطاقة الشمسية في بنبان بأسوان.جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع بلحاج على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي في واشنطن.

واتفق الجانبان أيضا خلال اللقاء، على زيادة التعاون المشترك بين مصر والبنك في مجال البنية الأساسية، ودعم البنك لمبادرة التحول الرقمي في أفريقيا خاصة مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي.وناقش الاجتماع، رفع مستوى الشراكة بين مصر والبنك خلال السنوات المقبلة، مع التركيز على دعم قطاعي الصحة والتعليم في مصر،

واتفق الجانبان أيضا خلال اللقاء، على زيادة التعاون المشترك بين مصر والبنك في مجال البنية الأساسية، ودعم البنك لمبادرة التحول الرقمي في أفريقيا خاصة مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي.



وناقش الاجتماع، رفع مستوى الشراكة بين مصر والبنك خلال السنوات المقبلة، مع التركيز على دعم قطاعي الصحة والتعليم في مصر، في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاستثمار في رأس المال البشري، وناقش الجانبان، دعم البنك لمشروع مكافحة التلوث وإدارة المخلفات الصلبة بقيمة 500 مليون دولار.



وذكرت الوزيرة، أن مصر تتعاون حاليا مع العديد من شركاء التنمية في مجال تنمية مشروعات ريادة الأعمال وخاصة دعم المرأة والشباب، موضحة حرص مصر على تدعيم دور القطاع الخاص في التنمية من خلال مشاركة القطاع الخاص في تمويل مشروعات التنموية التي تدعم جهود التنمية.



