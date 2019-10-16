حياة

حكايات

موضة

أجهزة

سيارات

أبراج

تريد لاين تكشف تفاصيل طرح هواتف Iphone 11 في مصر

تحرير:أحمد البرماوي ١٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٣ م
Iphone 11
Iphone 11
كشفت شركة "تريد لاين" الموزع الرئيسي لمنتجات أبل داخل مصر، عن موعد إتاحة عملية الحجز المسبق لهاتف iPhone 11 الجديد بإصداراته الثلاثة: iPhone 11 وiPhone 11 Pro وiPhone 11 Pro Max وذلك بدءًا من السبت المقبل الموافق 19 أكتوبر، تحديدا في تمام الساعة الثانية عشرة صباحا. وسوف يتاح الحجز المسبق لمدة أسبوع كامل للراغبين في اقتناء هاتف iPhone 11 الجديد، بعدة طرق سواء عبر الموقع الإلكتروني للشركة أو من خلال الاتصال بالخط الساخن أو من خلال فروع تريد لاين المنتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية، على أن يتم الطرح رسميا في الساعات الأولى من يوم 25 أكتوبر الجاري.
وقال إيهاب مدحت، نائب رئيس مجلس إدارة شركة تريد لاين: "نحرص على تقديم عروض ومميزات حصرية لعملاء أبل في مصر باعتبارنا الموزع الرئيسي والأكبر داخل مصر، ونقدم هذا العام لأول مرة إتاحة ميزة التأمين ضد كسر الشاشة لكل عميل يقوم بحجز وشراء هاتف iPhone 11 الجديد، وذلك بالتعاون مع شركة AXA التي تعد من كبرى
اقرأ المزيد
Redmi note 8 Pro

شاومي تطرح سلسلة Redmi Note 8 بكاميرا وبطارية خرافية

كشفت شركة شاومي عن مجموعة من هواتفها في السوق المصري من بينهم هاتف Redmi Note 8 Pro الذي يعد أول هاتف يأتي مدعومًا بكاميرا بدقة 64 ميجابكسل، ويتميز بإعداد كاميرا رباعية مع نظام التبريد السائل الفعّال، ما يجعله الهاتف المثالي للمصورين ومحبي الألعاب الإلكترونية ولكل من يسعى للحصول على تجربة سهلة ورائدة، ويأتي الهاتف بأربعة عدسات عالية الدقة، ليكون في مقدمة فئة جديدة من الهواتف الذكية التي تحتوي على أربعة كاميرات، تمتاز الكاميرا الأساسية بدقة 64 ميجابكسل، وتستخدم أيضًا تقنية Super Pixel لدمج أربعة بكسلات فى بكسل واحد كبير حجمه 1.6 مايكرومتر.
_OSN6038

بكاميرات رباعية.. هاتف realme5 في حضرة جامعة عين شمس

تستعد شركة realme Egypt، المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية، لإطلاق هاتفين جديدين في الأسواق المصرية وهما "ريلمي 5" و "ريلمي 5 Pro"، بهدف تقديم هواتف ذكية بتصميمات عصرية وأعلى قدرة وأداء في فئة سعرية غير مسبوقة ومناسبة للشباب وقد بدأت الاستعدادات لهذا الإطلاق من جامعة عين شمس التي استضافت ممثلي العلامة التجارية الذين قاموا بتقديم عدد من الهدايا وعرض الهواتف الجديدة في "بوث" مخصص لتجربة الهواتف داخل الجامعة متاحًا للطلاب ليصبحوا أول من يقوم بتجربتهم، تأكيدًا على أهمية هذه الفئة بالنسبة للعلامة التجارية ومجال الابتكار والتكنولوجيا بشكل عام.
HDD Dubai 2019 Adam Xiao

بمليار دولار.. هواوي تكشف عن خطتها لدعم المطورين

أطلقت شركة هواوي "يوم للمُطوّرين" للمرة الأولى في المنطقة، وكشفت النقاب عن منصتها HUAWEI Mobile Services، والتي تستند إلى إطار العمل الأساسي للمنصة وإمكانياتها، بالإضافة إلى خدمات المطورين، كما أطلقت هواوي برنامجها Shining-Star الذي يهدف لاستثمار مليار دولار أمريكي لدعم المطورين العالميين، والمساهمة في بناء منظومة HUAWEI Mobile Services المتناغمة، كما سيشهد استديو DigiX للابتكار توسعاً لافتاً على مستوى العالم، من خلال افتتاح 8 مختبرات رقمية في 6 مدن رئيسية ضمن الأسواق الدولية بما في ذلك دبي، لدعم القدرات الابتكارية للمطورين حول العالم.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]