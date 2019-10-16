تريد لاين تكشف تفاصيل طرح هواتف Iphone 11 في مصر
تحرير:أحمد البرماوي
١٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٣ م
Iphone 11
كشفت شركة "تريد لاين" الموزع الرئيسي لمنتجات أبل داخل مصر، عن موعد إتاحة عملية الحجز المسبق لهاتف iPhone 11 الجديد بإصداراته الثلاثة: iPhone 11 وiPhone 11 Pro وiPhone 11 Pro Max وذلك بدءًا من السبت المقبل الموافق 19 أكتوبر، تحديدا في تمام الساعة الثانية عشرة صباحا.
وسوف يتاح الحجز المسبق لمدة أسبوع كامل للراغبين في اقتناء هاتف iPhone 11 الجديد، بعدة طرق سواء عبر الموقع الإلكتروني للشركة أو من خلال الاتصال بالخط الساخن أو من خلال فروع تريد لاين المنتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية، على أن يتم الطرح رسميا في الساعات الأولى من يوم 25 أكتوبر الجاري.
وقال إيهاب مدحت، نائب رئيس مجلس إدارة شركة تريد لاين: "نحرص على تقديم عروض ومميزات حصرية لعملاء أبل في مصر باعتبارنا الموزع الرئيسي والأكبر داخل مصر، ونقدم هذا العام لأول مرة إتاحة ميزة التأمين ضد كسر الشاشة لكل عميل يقوم بحجز وشراء هاتف iPhone 11 الجديد، وذلك بالتعاون مع شركة AXA التي تعد من كبرى
وقال إيهاب مدحت، نائب رئيس مجلس إدارة شركة تريد لاين: "نحرص على تقديم عروض ومميزات حصرية لعملاء أبل في مصر باعتبارنا الموزع الرئيسي والأكبر داخل مصر، ونقدم هذا العام لأول مرة إتاحة ميزة التأمين ضد كسر الشاشة لكل عميل يقوم بحجز وشراء هاتف iPhone 11 الجديد، وذلك بالتعاون مع شركة AXA التي تعد من كبرى شركات التأمين العالمية، ويمتد التأمين لمدة 12 شهرا، ويحصل عليه العميل مجانا بمجرد شراء الهاتف الجديد، وهي ميزة مهمة للغاية في ظل ارتفاع تكلفة تغيير شاشة الهاتف في حالة تعرضها للكسر".
وأشار نائب رئيس مجلس إدارة شركة تريد لاين، إلى أنه ستتم إتاحة الفرصة لشراء هاتف iPhone 11 الجديد بنظام التقسيط بدون فوائد على فترة 12 شهرا، لكل عملاء بنك CIB سواء Debit Card أو Credit Card، بجانب تسهيل استخراج هاتين البطاقتين إذا كان المشتري ليس من عملاء البنك.