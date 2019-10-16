وزير الإسكان: الدولة لا تنافس المطورين العقاريين

تم إنشاء مركز تدريب لحرف البناء الحديثة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتقوم أكبر شركة مقاولات فى العالم بتدريب المهندسين والعمال المصريين لمدة 3 سنوات

تحرير:أحمد البرماوي ١٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٣ م

عاصم الجزار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن هناك إرادة سياسية لتغيير وجه مصر، وتقديم الدولة المصرية بشكل حضارى جديد يليق بأهلها، مؤكدا ضخامة حجم الاستثمارات التى تم إنفاقها بمشروعات التنمية العمرانية بمصر منذ عام 2014. جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الجلسة الافتتاحية للاستثمارات فى المشروعات الكبرى، بمؤتمر "مصر تستطيع.. بالاستثمار والتنمية"، الذى يتم تنظيمه تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبالتعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.

ويهدف المؤتمر للترويج لخريطة مصر الاستثمارية بجميع القطاعات، ودعوة المصريين بالخارج للاستثمار داخل الدولة، وإبراز جهود الدولة فى تحفيز الاستثمار، ويشارك في المؤتمر عدد من الوزراء ومسؤولى الجهات الحكومية، ونخبة من كبار المستثمرين ورجال الأعمال، ومسؤولى البنوك ومؤسسات التمويل المختلفة. وأكد الوزير أن