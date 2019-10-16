ميسي يتوج بالحذاء الذهبي للمرة السادسة في تاريخه

١٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٩ م

ليونيل ميسي

توج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوريات الأوروبية، الموسم الماضي، وحصد ميسي الجائزة للمرة الثالثة على التوالي، بعد أن سجل 36 هدفًا الموسم الماضي في الليجا، متفوقًا على منافسيه كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان (33 هدفا)، وفابيو كوالياريلا (26 هدفا)، وسلم ماتيو وتياجو، ابنا ميسي، الجائزة لوالدهما، في الحفل الذي أقيم ظهر اليوم الأربعاء، بحضور أسرة ميسي وزملائه في الفريق، لويس سواريز وجوردي ألبا، وأيضًا جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، وإيريك أبيدال، السكرتير الفني، وعدد من المسؤولين.

وقال ميسي عقب تسلمه الجائزة: "أشكر عائلتي والمدربين ورفاقي، بفضل لويس سواريز وجوردي ألبا حققت هذا الحذاء الذهبي السادس لي". وأضاف: "رغم أنني من حصدت الجائزة، فإنها تقديرية للجميع، شكرًا لكم وأراكم في العام المقبل". ويُعد ميسي صاحب الرقم القياسي بالفوز بالجائزة للمرة السادسة في مشواره، ليتفوق على غريمه