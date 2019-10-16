«هدايت» يكشف تفاصيل لقاء السيسي ومستثمري مصر بالخارج
الرئيس السيسي استمع إلى الرؤيات والأفكار والمقترحات التي طرحها المستثمرون والخبراء المصريون في الخارج، وذلك خلال لقاء جمعهم على هامش مؤتمر «مصر تستطيع»
تحرير:أحمد البرماوي
١٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٠ م
تامر هدايت
أشاد المهندس تامر هدايت، أحد الخبراء المصريين بالخارج والمشاركين في مؤتمر "مصر تستطيع"، بلقاء 35 من المصريين بالخارج مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور وزيرتي الهجرة والتخطيط، مشيرا إلى أن الرئيس أكد احتياج مصر لخبرات أبنائها، وأن مصر عازمة على تقديم أكبر خدمات لراحة المواطن من خلال التكنولوجيا الحديثة وإدخالها في تقديم خدمات الشباك الواحد والصناعة والتجارة والسياحة بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، وكذلك إنشاء مدن ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وربط المدن الذكية بعضها ببعض، وكذلك الخدمات الحكومية والجامعات، وتأمين الشبكات.
وأكد تامر هدايت الذي يتولى منصب المدير الإقليمي لشركة نت سينك نت وورك بإفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، أن "مصر لديها رؤية وإستراتيجية واضحة، ولكنها تحتاج إلى براعة وخبرات متطورة في التنفيذ والإدارة مع الاهتمام بشكل أكبر ببرامج التدريب على أعلى مستوى بمختلف المجالات، وكل هذا من خلال شركات لديها خبرة في
وأكد تامر هدايت الذي يتولى منصب المدير الإقليمي لشركة نت سينك نت وورك بإفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، أن "مصر لديها رؤية وإستراتيجية واضحة، ولكنها تحتاج إلى براعة وخبرات متطورة في التنفيذ والإدارة مع الاهتمام بشكل أكبر ببرامج التدريب على أعلى مستوى بمختلف المجالات، وكل هذا من خلال شركات لديها خبرة في ذلك، ونحن بإذن الله سنقف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل ما تحتاج إليه بلدنا وسنعمل على نقل خبراتنا".
ونوه تامر هدايت بأن الرئيس السيسي استمع إلى الرؤى والأفكار والمقترحات التي قام بطرحها المشاركون فى اللقاء.
وخلال كلمته في فعاليات مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار" اليوم الأربعاء، قال هدايت: "لا بد أن تكون هناك تسهيلات من الدولة للشركات الناشئة في السوق المصرية حتى لا تنفرد شركة واحدة بتنفيذ مشروع ضخم"، مؤكدا أنه "لا بد أن يكون لدينا تقبل للتكنولوجيا المتطورة باستمرار، وألا نركن إلى التكنولوجيات القديمة التي تعودنا عليها لأن هناك تغيرا تكنولوجيا كل يوم، وهذا يتطلب أن يكون لدينا قدرة على تقبل المخاطرة في استخدام التكنولوجيا الحديثة التي تجعلنا دائما في المقدمة، وهذا ما يحدث حاليا في دول الخليج ومنها الإمارات والسعودية".
وأوضح تامر هدايت أنه فكر في نقل خدمات وخبرات شركته لخدمة السوق المصرية ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا تماشيا مع توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي في التطوير التكنولوجي في مصر وإنشاء مدن ذكية وبالفعل قمنا ببدء العمل في مصر من خلال مكتب لنا بالقاهرة في 2017 واستقدمنا الخبرات التكنولوجية المتطورة لمصر في الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتأمين الشبكات وقواعد البيانات وتوسعنا في إنشاء فروع لنا في الأردن والإمارات والسعودية وكينيا ولدينا خطط توسعية في السوق الإفريقية.
وشدد هدايت على ضرورة تدريب العنصر البشري على تطبيق التكنولوجيا الحديثة، موضحا أن الأهم من شراء التكنولوجيا هو تدريب العاملين عليها، حيث لا يجوز -مثلا- أن أقوم بربط إلكتروني لإدارات وفروع وزارة أو مؤسسة ويظل المواطن ينتقل من مكتب لآخر لتوقيع الأوراق؛ لأن هذا إهدار للأموال التي أنفقت على هذه التكنولوجيا، مؤكدا أن الهدف من التحول الرقمي هو توفير الوقت وترشيد النفقات والقضاء على الفساد.
ويذكر أن المهندس تامر هدايت هو أحد أبناء مصر الخبراء في مجال التكنولوجيا في أمريكا، ومن المتحدثين في النسخة الخامسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" تحت عنوان "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، والتي تنظمها وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط والإصلاح الإداري، في الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر الجارى، وذلك في العاصمة الإدارية الجديدة.
المهندس تامر هدايت من مواليد الإسكندرية عام 1971، سافر إلى أمريكا وهو في عمر 11 سنة، وتلقى تعليمه بأمريكا وتخرج فى إحدى الجامعات الأمريكية من ولاية دالاس، ودرس في جامعة هارفارد عام 2014.
عمل هدايت قبل تأسيس نت سينك نتورك سيلوشنز، في أكبر 5 شركات في أمريكا ما بين خدمة تكنولوجية واتصالات، حيث عمل مدير عام الخدمات التقنية في الشرق الأوسط وأوروبا بشركة سيسكو العالمية لمدة 10 سنوات، بجانب عمله في بعض المنشآت المالية؛ مثل رويال بنك أوف كندا، و"إيه آي جي"، وغيرهما.