«هدايت» يكشف تفاصيل لقاء السيسي ومستثمري مصر بالخارج

الرئيس السيسي استمع إلى الرؤيات والأفكار والمقترحات التي طرحها المستثمرون والخبراء المصريون في الخارج، وذلك خلال لقاء جمعهم على هامش مؤتمر «مصر تستطيع»

تحرير:أحمد البرماوي ١٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٠ م

تامر هدايت

أشاد المهندس تامر هدايت، أحد الخبراء المصريين بالخارج والمشاركين في مؤتمر "مصر تستطيع"، بلقاء 35 من المصريين بالخارج مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور وزيرتي الهجرة والتخطيط، مشيرا إلى أن الرئيس أكد احتياج مصر لخبرات أبنائها، وأن مصر عازمة على تقديم أكبر خدمات لراحة المواطن من خلال التكنولوجيا الحديثة وإدخالها في تقديم خدمات الشباك الواحد والصناعة والتجارة والسياحة بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، وكذلك إنشاء مدن ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وربط المدن الذكية بعضها ببعض، وكذلك الخدمات الحكومية والجامعات، وتأمين الشبكات.

وأكد تامر هدايت الذي يتولى منصب المدير الإقليمي لشركة نت سينك نت وورك بإفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، أن "مصر لديها رؤية وإستراتيجية واضحة، ولكنها تحتاج إلى براعة وخبرات متطورة في التنفيذ والإدارة مع الاهتمام بشكل أكبر ببرامج التدريب على أعلى مستوى بمختلف المجالات، وكل هذا من خلال شركات لديها خبرة في