«سواح» لكريم قاسم يعرض الجمعة على هذه القناة

تحرير:محمد عبد المنعم ١٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

كريم قاسم

يعرض فيلم سواح بطولة النجم كريم قاسم على قناة «OSN يا هلا»، يوم الجمعة المقبل، في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، وذلك بعد مشاركته في أكثر من 20 مهرجان حول العالم، وحصوله على 11 جائزة، أخرها جائزة الجمهور في مهرجان الفيلم العربي بفاميك، ومن المنتظر أن يتم طرحه في دور العرض في دولتي بلجيكا وفرنسا مطلع العام المقبل، وذلك بعد نجاحه في شباك التذاكر في دولة لوكسمبورج، والفيلم للمخرج المصري اللكسمبورجي أدولف العسال، ومن تأليف الكاتب الكندي دنيس فوون.

ويتتبع فيلم سواح قصة الشاب سمير الذي يعشق الموسيقى فيسعى ليصل فنه إلى الجماهير، فيسافر للمشاركة في مسابقة عالمية للدي جي ولكن يفقد ممتلكاته والباسبور الخاص به في الطريق، ويحتجز كلاجئ في لوكسمبورج وهنا يتعرض للعديد من المغامرات، وتدور أحداثه في 4 دول مختلفة، كما أنه ناطق بـ6 لغات مختلفة. وقدم كريم قاسم