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«سواح» لكريم قاسم يعرض الجمعة على هذه القناة

تحرير:محمد عبد المنعم ١٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
كريم قاسم
كريم قاسم
يعرض فيلم سواح بطولة النجم كريم قاسم على قناة «OSN يا هلا»، يوم الجمعة المقبل، في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، وذلك بعد مشاركته في أكثر من 20 مهرجان حول العالم، وحصوله على 11 جائزة، أخرها جائزة الجمهور في مهرجان الفيلم العربي بفاميك، ومن المنتظر أن يتم طرحه في دور العرض في دولتي بلجيكا وفرنسا مطلع العام المقبل، وذلك بعد نجاحه في شباك التذاكر في دولة لوكسمبورج، والفيلم للمخرج المصري اللكسمبورجي أدولف العسال، ومن تأليف الكاتب الكندي دنيس فوون.
ويتتبع فيلم سواح قصة الشاب سمير الذي يعشق الموسيقى فيسعى ليصل فنه إلى الجماهير، فيسافر للمشاركة في مسابقة عالمية للدي جي ولكن يفقد ممتلكاته والباسبور الخاص به في الطريق، ويحتجز كلاجئ في لوكسمبورج وهنا يتعرض للعديد من المغامرات، وتدور أحداثه في 4 دول مختلفة، كما أنه ناطق بـ6 لغات مختلفة. وقدم كريم قاسم
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انتهى من كل مشاهده.. صناع «الموقف» يبحثون تكريم طلعت زكريا

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ناهد السباعى: تعلمت العوم من أجل «ماكو»

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نصيبى -وقسمتك

اليوم الحكاية الـ4 من نصيبي وقسمتك.. «مين طفى النور»

ينطلق اليوم الأحد، فى التاسعة مساءً على قناة mbc4 عرض أولى حلقات حكاية «مين طفى النور» من مسلسل «نصيبي وقسمتك» الجزء الثالث، الذي بدأ عرضه قبل ثلاثة أسابيع، بعرض ثلاث حكايات، وهى «براد الشاي» بطولة هبة مجدي، و«اتفضلوا فى الصالون» بطولة هنا شيحة، و«أكدب عليه شوية» بطولة ميرهان حسين، بينما يقوم ببطولة الحكاية الرابعة كل من كريم قاسم وملك قورة، تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري، ويلعب "كريم" دور (ربيع)، وهو كومبارس يحاول تحقيق حلمه بأن يكون ممثلا مشهورا.
كريم -قاسم-وملك-قورة

نصيبي وقسمتك3| كريم قاسم وملك قورة بـ«مين طفى النور»

نشر الفنان كريم قاسم، على صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك» صورة من كواليس تصوير الجزء الثالث من مسلسل «نصيبي وقسمتك» تجمعه بالممثلة الشابة ملك قورة، وعلق عليها: «من آخر يوم تصوير حلقات (مين طفى النور) بمسلسل نصيبي وقسمتك الجزء الثالث»، يلعب «كريم» دور (ربيع) كومبارس يحاول تحقيق حلمه في أن يكون ممثلا مشهورا وذلك فى الحكاية التي تحمل عنوان: «مين طفى النور»، والتي من المقرر أن يبدأ عرضها الأحد المقبل، المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج مصطفى فكرى.
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