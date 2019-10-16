البريد تصدر طابع تذكاري للمحكمة الدستورية العليا

تحرير:أحمد البرماوي ١٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٢٨ م

الطابع التذكاري للمحكمة الدستورية

دشن المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا وعصام الصغير رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد طابع بريد تذكاري بمناسبة مرور 50 عام على انشاء القضاء الدستوري في مصر وذلك بحضور المستشار الدكتور عادل عمر شريف والمستشار رجب سليم والمستشار بوليس فهمي والمستشار الدكتور حمدان فهمي والمستشار محمود غنيم والمستشار الدكتور عبد العزيز سلمان والمستشار الدكتور طارق شبل والمستشار طارق عبد العليم والمستشار الدكتور طارق عبد القادر، ويأتي ذلك تأكيدًا على حرص البريد على اصدار الطوابع التذكارية في الحداث والمناسبات الهامة.

ومن جانبه قال عصام الصغير رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد ان المحكمة الدستورية العليا تحتل مكانة رفيعة في وجدان المصريين لذا بادرت الهيئة القومية للبريد بإصدار طابع بريد تذكاري بمناسبة مرور 50 عام على انشاء القضاء الدستوري في مصر بهدف توثيق هذا الحدث الكبير.وقام المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة