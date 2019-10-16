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هواوي تتجاهل الأزمة وتحقق نتائج أعمال قوية بنمو 24%

تحرير:أحمد البرماوي ١٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣٤ م
هواوي
هواوي
أعلنت هواوي عن نتائج أعمالها في الربع الثالث من عام 2019 بتحقيق نمو سنوي بنسبة 24.4% خلال أول 9 أشهر من عام 2019، حيث بلغت عائدات هواوي 610.8 مليار يوان صيني، كما بلغ هامش الربح الصافي لهواوي نسبة 8.7% خلال هذه الفترة. استطاعت هواوي أن تحافظ على تركيزها لتنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتصميم الأجهزة الذكية كما أن هواوي تواصل تعزيز عاملي الكفاءة والجودة في أعمالها مما ساهم بشكل كبير في دعم استقرار أعمالها وتعزيز مكانتها وتقوية أداء الشركة في التسعة أشهر الأولي من عام 2019.
وحققت مجموعة هواوي لأعمال المستهلك نمو مستدام في قطاع أعمال الهواتف الذكية، حيث أن هواوي قامت بشحن أكثر من 185 مليون وحدة من هواتفها الذكية في التسعة شهور الأولي من عام 2019 محققة بذلك ارتفاع نسبة نمو بلغت حتى 26% في معدل شحنات الهواتف الذكية القائمة على أساس سنوي. وشهدت هواوي ايضاً نمو سريع وقوي في
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