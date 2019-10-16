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البورصة تربح 7.5 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

تحرير:أحمد البرماوي ١٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٩ م
البورصة
البورصة
تعافت مؤشرات البورصة بقوة لدى إغلاق تعاملات، اليوم الأربعاء، مدعومة بالإشادات الدولية بالاقتصاد المصرى، التي صدرت على هامش اجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين المنعقدة حاليًا بواشنطن. وتشهد البورصة عمليات شراء مكثفة من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية على الأسهم في قطاعات السوق المختلفة، منها القطاع المصرفي والعقاري والصحة والصناعة، ما شجع المستثمرين الأفراد المحليين على الشراء بقوة خاصة في الأسهم الصغيرة والمتوسطة وأسهم المضاربات.
وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 7.5 مليار جنيه، ليصل إلى 714.9 مليار جنيه، بعد تداولات نشطة مقارنة بمعدلاتها في الأيام الماضية، حيث بلغت 1.3 مليار جنيه تركز أغلبها في سوق الأسهم.وقفز مؤشر البورصة الرئيسي (إيجى إكس 30) بنسبة 1.06% ليصل إلى 23ر14209 نقطة عند الإغلاق، كما قفز مؤشر
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البريد تصدر طابع تذكاري للمحكمة الدستورية العليا

دشن المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا وعصام الصغير رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد طابع بريد تذكاري بمناسبة مرور 50 عام على انشاء القضاء الدستوري في مصر وذلك بحضور المستشار الدكتور عادل عمر شريف والمستشار رجب سليم والمستشار بوليس فهمي والمستشار الدكتور حمدان فهمي والمستشار محمود غنيم والمستشار الدكتور عبد العزيز سلمان والمستشار الدكتور طارق شبل والمستشار طارق عبد العليم والمستشار الدكتور طارق عبد القادر، ويأتي ذلك تأكيدًا على حرص البريد على اصدار الطوابع التذكارية في الحداث والمناسبات الهامة.
المهندس-تامر-هدايت‎

«هدايت» يكشف تفاصيل لقاء السيسي ومستثمري مصر بالخارج

أشاد المهندس تامر هدايت، أحد الخبراء المصريين بالخارج والمشاركين في مؤتمر "مصر تستطيع"، بلقاء 35 من المصريين بالخارج مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور وزيرتي الهجرة والتخطيط، مشيرا إلى أن الرئيس أكد احتياج مصر لخبرات أبنائها، وأن مصر عازمة على تقديم أكبر خدمات لراحة المواطن من خلال التكنولوجيا الحديثة وإدخالها في تقديم خدمات الشباك الواحد والصناعة والتجارة والسياحة بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، وكذلك إنشاء مدن ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وربط المدن الذكية بعضها ببعض، وكذلك الخدمات الحكومية والجامعات، وتأمين الشبكات.
عاصم الجزار وزير الإسكان

وزير الإسكان: الدولة لا تنافس المطورين العقاريين

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن هناك إرادة سياسية لتغيير وجه مصر، وتقديم الدولة المصرية بشكل حضارى جديد يليق بأهلها، مؤكدا ضخامة حجم الاستثمارات التى تم إنفاقها بمشروعات التنمية العمرانية بمصر منذ عام 2014. جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الجلسة الافتتاحية للاستثمارات فى المشروعات الكبرى، بمؤتمر "مصر تستطيع.. بالاستثمار والتنمية"، الذى يتم تنظيمه تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبالتعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.
الواح-الطاقة-الشمسية

«البنك الدولي» يدعم مصر كمركز إقليمي لتصدير الطاقة

اتفقت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على دعم دور مصر كمركز إقليمي للتجارة من خلال المشروعات المشتركة لتطوير قطاع النقل والنقل البحري والموانئ، وجذب وتحفيز استثمارات القطاع الخاص. كما اتفق الجانبان على تفعيل التعاون في مجالات الطاقة والتكامل الإقليمي، والعمل على تحويل مصر لمركز إقليمي لتصدير الطاقة من خلال مشروعات الطاقة المتجددة مثل مشروع الطاقة الشمسية في بنبان بأسوان.جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع بلحاج على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي في واشنطن.
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بورصة (1)

هذا ما حدث في البورصة المصرية الأسبوع الماضي

خسر مؤشر "إيجى إكس 30" الرئيسي في البورصة في جلسات الأسبوع نحو 6%، بسبب اضطرابات المنطقة، وتراجع الأسواق العالمية، وأغلق عند 12.857,13 نقطة، بينما سجل مؤشر إيجى إكس 7.3% هبوطا، مغلقا الفترة عند 82.499 نقطة، وكانت البورصة قد خسرت في جلسات الأسبوع الثلاث الأولى ما يساوي مكاسبها في عام، واضطرت إدارة السوق إلى وقف التعاملات لمدة نصف ساعة وهي المرة الثالثة في تاريخها، بعد تجاوز خسائر المؤشر الأوسع نطاقا EGX100 نسبة انخفاض بنحو 5% في جلسة الأحد الماضي. وبحسب بيانات البورصة الأسبوعية، سجل مؤشر P&S انخفاضا بنحو 6.4% مغلقا الفترة عند 77.046,2 نقطة.
البورصة

البورصة تربح 12 مليار جنيه في منتصف التعاملات

واصلت مؤشرات البورصة المصرية صعودها خلال منتصف تعاملات جلسة اليوم، الأربعاء، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 12 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 684.280 مليار جنيه، في مقابل 672.280 مليار جنيه خلال جلسة أمس، وذلك بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب والعرب بقيمة 56.8 مليون جنيه، و9.9 مليون جنيه على التوالي، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع بقيمة 66.8 مليون جنيه. وارتفع مؤشر البورصة الرئيس إي جي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 2.4% مسجلا مستوى 13486.57 نقطة.
بورصة

البورصة تواصل الهبوط ورأسمالها يخسر 21.8 مليار جنيه

تراجعت مؤشرات البورصة اليوم الثلاثاء وذلك للجلسة الثالثة على التوالي وخسر رأس المال السوقي نحو 21.8 مليار جنيه ليستقر رأسمالها السوقي عند مستوى 672.280 مليار جنيه مقابل 694.110 مليار جنيه إغلاق أمس الأثنين، وعزز مبيعات المستثمرين الأجانب (المؤسسات - الأفراد) بقيمة 776.8 مليون جنيه من هبوط البورصة، مقابل مشتريات المستثمرين المحليين والعرب (المؤسسات - أفراد) بقيمة 747.3 مليون جنيه، 29.4 مليون جنيه على التوالي، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 4.2% ليغلق عند مستوى 13169.59 نقطة
بورصة (2)

البورصة تخسر 8.1 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم، الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع، على استقرار جماعي لمؤشراتها في المنطقة الحمراء تحت ضغط من مبيعات المؤسسات الأجنبية والأفراد المصريين والعرب والأجانب، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع 307.8 مليون جنيه بختم تعاملات الجلسة، مقابل مشتريات محلية وعربية بنحو 297.1 ملوين جنيه، 10.7 مليون جنيه على التوالي، انخفض مؤشر إيجي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة المصرية بنسبة 1.4% مسجلا مستوى 13754 نقطة.
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