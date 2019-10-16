البورصة تربح 7.5 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

تحرير:أحمد البرماوي ١٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٩ م

البورصة

تعافت مؤشرات البورصة بقوة لدى إغلاق تعاملات، اليوم الأربعاء، مدعومة بالإشادات الدولية بالاقتصاد المصرى، التي صدرت على هامش اجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين المنعقدة حاليًا بواشنطن. وتشهد البورصة عمليات شراء مكثفة من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية على الأسهم في قطاعات السوق المختلفة، منها القطاع المصرفي والعقاري والصحة والصناعة، ما شجع المستثمرين الأفراد المحليين على الشراء بقوة خاصة في الأسهم الصغيرة والمتوسطة وأسهم المضاربات.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 7.5 مليار جنيه، ليصل إلى 714.9 مليار جنيه، بعد تداولات نشطة مقارنة بمعدلاتها في الأيام الماضية، حيث بلغت 1.3 مليار جنيه تركز أغلبها في سوق الأسهم.وقفز مؤشر البورصة الرئيسي (إيجى إكس 30) بنسبة 1.06% ليصل إلى 23ر14209 نقطة عند الإغلاق، كما قفز مؤشر