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4 أطعمة عالية في الكوليسترول ولكنها صحية

البيض يعد من الأطعمة التي يتناولها الجميع في الإفطار، ولكن ما لا تعلمه أن البيضة الواحدة تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول، إضافة إلى مجموعة من العناصر الغذائية المهمة
تحرير:إسراء سليمان ١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
الكوليسترول
الكوليسترول
يعد الكوليسترول من الأشياء التي يقلق منها جميع الأشخاص، لأن ارتفاعه يؤدي إلى العديد من الأمراض، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، وتصلب الشرايين؛ لذا ينصح دائمًا بتناول أطعمة غنية بالألياف الغذائية، والابتعاد تمامًا عن الدهون المصنعة. وعلى الجانب الآخر، توجد بعض الأطعمة التي ترتفع فيها نسبة الكوليسترول، لكنها صحية بشكل كبير؛ على سبيل المثال: الكبدة والبيض والجبنة، لذا يجب أن تتناول مثل هذه الأطعمة للحفاظ على صحتك، فليس لها آثار جانبية. وذلك نقلا عن موقع "health line".
منذ سنوات ويقال إنه توجد بعض الأطعمة عالية الكوليسترول، ليس ذلك فقط، بل تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، ومع ذلك أظهرت بعض الدراسات الحديثة أن هذا ليس صحيحا على الإطلاق، وبجانب ذلك يتم إنتاج معظم الكوليسترول في الدم بواسطة الكبد، ولكن عندما تأكل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول، فإن
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البصل-و الثوم

أوراق الزيتون| مضادات حيوية طبيعية تحارب البكتيريا

يمكن أن تكون المضادات الحيوية منقذة للحياة، فهي تقتل البكتيريا التي يمكن أن تسبب مرضًا خطيرًا أو الموت، ففي عام 1909 تم تحضير أول مضاد حيوي صناعي حديث. في عام 1909، تم إنشاء أول مضاد حيوي اصطناعي حديث، سُمى بـ"سالفارسان"، من أجل البحث عن علاج لمرض الزهري، ووقتها كان ناجحا. كان اكتشاف المضادات الحيوية بمنزلة تقدم هائل في الطب الحديث، وبمرور الوقت، أصبح الطب الغربي يعتمد عليها لعلاج العدوى غير البكتيرية، ولكن تعمل المضادات الحيوية ضد البكتيريا فقط، لا ضد الفيروسات أو الخمائر أو الفطريات أو العفن.
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دراسة: السمنة تؤدي إلى تراكم الدهون في الرئتين

عند الإفراط في تناول الطعام، تكون النتيجة الوصول إلى مرحلة السمنة، وبالتالي تتضاعف المشكلات الصحية؛ على سبيل المثال، أمراض القلب والأوعية الدموية، كما أن ضيق التنفس وعدم القدرة على الحركة ومشكلات المفاصل ما هي إلا نتاج لهذه الحالة المرضية، وآخر ما جاءت به الدراسات أن الدهون تتراكم أيضًا في الرئتين، ما يؤدي إلى مشكلات متعددة في الجهاز الهضمي، مثل الربو؛ ولهذا السبب يجب اتباع نظام غذائي صحي، حتى لا يفسد الجسم كله. وذلك نقلا عن الموقع البريطاني "daily mail".
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الجرعات الزائدة من فيتامين C تؤدي إلى حصوات الكلى

تعد الكلى من أهم أعضاء جسم الإنسان، حيث تقوم بعدة وظائف حيوية؛ على سبيل المثال، تنقية الدم وتطهيره، إضافة إلى الحفاظ على معدلات الماء في الجسم، كما أنها تخلصك من المواد السامة؛ لذا عندما يحدث أي خلل، تتضاعف المشكلات الصحية لدى المريض، وليس ذلك فقط، فإن تكوّن الحصوات داخل الكليتين نتيجة الإفراط في تناول اللحوم المصنعة والأملاح، يؤدي إلى أمراض عديدة، إذا لم تُعالج؛ لذا يجب اتباع بعض الطرق البسيطة المنزلية، لكي تقوم الكلى بوظائفها. وذلك نقلا عن "health line".
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