4 أطعمة عالية في الكوليسترول ولكنها صحية

البيض يعد من الأطعمة التي يتناولها الجميع في الإفطار، ولكن ما لا تعلمه أن البيضة الواحدة تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول، إضافة إلى مجموعة من العناصر الغذائية المهمة

تحرير:إسراء سليمان ١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

الكوليسترول

يعد الكوليسترول من الأشياء التي يقلق منها جميع الأشخاص، لأن ارتفاعه يؤدي إلى العديد من الأمراض، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، وتصلب الشرايين؛ لذا ينصح دائمًا بتناول أطعمة غنية بالألياف الغذائية، والابتعاد تمامًا عن الدهون المصنعة. وعلى الجانب الآخر، توجد بعض الأطعمة التي ترتفع فيها نسبة الكوليسترول، لكنها صحية بشكل كبير؛ على سبيل المثال: الكبدة والبيض والجبنة، لذا يجب أن تتناول مثل هذه الأطعمة للحفاظ على صحتك، فليس لها آثار جانبية. وذلك نقلا عن موقع "health line".

منذ سنوات ويقال إنه توجد بعض الأطعمة عالية الكوليسترول، ليس ذلك فقط، بل تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، ومع ذلك أظهرت بعض الدراسات الحديثة أن هذا ليس صحيحا على الإطلاق، وبجانب ذلك يتم إنتاج معظم الكوليسترول في الدم بواسطة الكبد، ولكن عندما تأكل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول، فإن