4 أطعمة عالية في الكوليسترول ولكنها صحية

البيض يعد من الأطعمة التي يتناولها الجميع في الإفطار، ولكن ما لا تعلمه أن البيضة الواحدة تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول، إضافة إلى مجموعة من العناصر الغذائية المهمة
يعد الكوليسترول من الأشياء التي يقلق منها جميع الأشخاص، لأن ارتفاعه يؤدي إلى العديد من الأمراض، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، وتصلب الشرايين؛ لذا ينصح دائمًا بتناول أطعمة غنية بالألياف الغذائية، والابتعاد تمامًا عن الدهون المصنعة. وعلى الجانب الآخر، توجد بعض الأطعمة التي ترتفع فيها نسبة الكوليسترول، لكنها صحية بشكل كبير؛ على سبيل المثال: الكبدة والبيض والجبنة، لذا يجب أن تتناول مثل هذه الأطعمة للحفاظ على صحتك، فليس لها آثار جانبية. وذلك نقلا عن موقع "health line".
منذ سنوات ويقال إنه توجد بعض الأطعمة عالية الكوليسترول، ليس ذلك فقط، بل تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، ومع ذلك أظهرت بعض الدراسات الحديثة أن هذا ليس صحيحا على الإطلاق، وبجانب ذلك يتم إنتاج معظم الكوليسترول في الدم بواسطة الكبد، ولكن عندما تأكل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول، فإن
منذ سنوات ويقال إنه توجد بعض الأطعمة عالية الكوليسترول، ليس ذلك فقط، بل تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، ومع ذلك أظهرت بعض الدراسات الحديثة أن هذا ليس صحيحا على الإطلاق، وبجانب ذلك يتم إنتاج معظم الكوليسترول في الدم بواسطة الكبد، ولكن عندما تأكل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول، فإن الكبد ينتج كمية أقل، ولهذا السبب فإن الكوليسترول في النظام الغذائي له آثار بسيطة فقط فى مستويات الكوليسترول في الدم لدى معظم الأشخاص، كما تشير الدراسات أيضًا إلى أن تناول الكوليسترول الغذائي ليس له صلة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية.
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فى ما يلي بعض الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول، إضافة إلى أنها مغذية وصحية:
1- الجبنة
تعد من الأطعمة اللذيذة، كما أنها غنية بالمغذيات التي يحتاج إليها الجسم، فشريحة من الشيدر تحتوي على 28 ميليجراما من الكوليسترول، وهي كمية عالية نسبيا، ومع ذلك تحتوي الجبنة على عناصر غذائية أيضًا؛ على سبيل المثال، البروتين، وتوفر 15% من القيمة اليومية للكالسيوم، وعلى الرغم من ارتفاع نسبة الدهون المشبعة، فإن الأبحاث تشير إلى أنها قد تحسن صحة القلب، إضافة إلى أن الأطعمة الغنية بالبروتين منخفضة الكربوهيدرات؛ مثل الجبنة، قد تساعد أيضًا في تقليل الدهون في الجسم وزيادة كتلة العضلات.
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2- السردين
يعد السردين من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المهمة، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول، فإن 100 جرام من السردين تحتوي على 142 ميليجراما من الكوليسترول، كما أنه يمنح الجسم العديد من العناصر الغذائية الأخرى؛ مثل البروتين وفيتامين D، والكالسيوم والسيلينيوم. إضافة إلى ذلك، يحتوي السردين على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تتميز بعدة فوائد، كتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وحماية صحة الدماغ، وتخفيف الأعراض لدى الأشخاص المصابين بالاكتئاب. ومن خلال دراسة أجريت على مجموعة من مصابي الاكتئاب، وُجد أن 69% من الأشخاص الذين تناولوا حمض أوميجا 3 الدهني يوميا، انخفضت لديهم أعراض الاكتئاب.
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3- الكبدة
هى من الأطعمة الغنية بمجموعة كبيرة من العناصر الغذائية؛ فعلى سبيل المثال، تحتوي وجبة (100 جرام) من كبدة البقر على 389 ميليجراما من الكوليسترول، إضافة إلى ذلك، تحتوي على معادن وفيتامينات أخرى يحتاج إليها الجسم، كما أنها غنية بالبروتين وفيتامين A والحديد، وتحتوي على عنصر غذائي مهم يساعد فى حماية صحة الدماغ والقلب والكبد والعضلات.
4- البيض
يعد أيضًا من الأطعمة التي يتناولها الجميع في وجبة الإفطار، ولكن ما لا تعلمه أنه يحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول، لكنه بجانب ذلك، يحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية المهمة التي لا يستهان بها على الإطلاق، مثل البروتين ومضادات الأكسدة.
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