انتهى من كل مشاهده.. صناع «الموقف» يبحثون تكريم طلعت زكريا

تحرير:محمد عبد المنعم ١٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٤ م

الفنان طلعت زكريا

قال الفنان محمد رضا، بطل ومؤلف فيلم "الموقف"، إن الفنان الراحل طلعت زكريا، انتهى من تصوير كافة مشاهده قبل وفاته، مؤكدا حزن كل فريق عمل الفيلم على رحيل الكوميديان الكبير، مشيرا إلى أنه من المقرر توجيه تحية خاصة له على تترات العمل، بعد الاتفاق مع كل صناع.. وفيلم "الموقف" تدور أحداثه في إطار كوميدي مخلوط بالأكشن، وهو من بطولة محمد رضا، منة فضالي، عايدة رياض، إيناس النجار، منير مكرم، حسن عبد الفتاح، أيمن قنديل، ريكو، ونادية العراقية، من إنتاج أشرف عبدالعزيز، وإخراج ممدوح ذكى.

وتوفى الفنان طلعت زكريا، عن عمر يناهز 58 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، إذ تعرض لأزمة صحية نُقل على أثرها لأحد مستشفيات القاهرة، ودفن بمقابر الأسرة بالعامود في كرموز غرب الإسكندرية، حيث مسقط رأسه، وحرص عدد كبير من الفنانين على نعيه. (المزيد)وشارك عدد كبير من نجوم الفن والشخصيات العامة في عزاء الفنان