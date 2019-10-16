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انتهى من كل مشاهده.. صناع «الموقف» يبحثون تكريم طلعت زكريا

تحرير:محمد عبد المنعم ١٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٤ م
الفنان طلعت زكريا
الفنان طلعت زكريا
قال الفنان محمد رضا، بطل ومؤلف فيلم "الموقف"، إن الفنان الراحل طلعت زكريا، انتهى من تصوير كافة مشاهده قبل وفاته، مؤكدا حزن كل فريق عمل الفيلم على رحيل الكوميديان الكبير، مشيرا إلى أنه من المقرر توجيه تحية خاصة له على تترات العمل، بعد الاتفاق مع كل صناع.. وفيلم "الموقف" تدور أحداثه في إطار كوميدي مخلوط بالأكشن، وهو من بطولة محمد رضا، منة فضالي، عايدة رياض، إيناس النجار، منير مكرم، حسن عبد الفتاح، أيمن قنديل، ريكو، ونادية العراقية، من إنتاج أشرف عبدالعزيز، وإخراج ممدوح ذكى.
وتوفى الفنان طلعت زكريا، عن عمر يناهز 58 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، إذ تعرض لأزمة صحية نُقل على أثرها لأحد مستشفيات القاهرة، ودفن بمقابر الأسرة بالعامود في كرموز غرب الإسكندرية، حيث مسقط رأسه، وحرص عدد كبير من الفنانين على نعيه. (المزيد)وشارك عدد كبير من نجوم الفن والشخصيات العامة في عزاء الفنان
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ناهد السباعى: تعلمت العوم من أجل «ماكو»

شاركت الفنانه ناهد السباعى فى الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى الذى أقيم فى الفترة ما بين 19 وحتى 27 سبتمبر الماضى، بفيلم قصير يحمل اسم «هذه ليلتى»، يتناول قضية التعامل مع أطفال التوحد من قبل الأهل والمجتمع، وتجسد من خلاله ناهد السباعى دور أم لولد مصاب بالتوحد فى رحلة عمرها يوم واحد وتواجه فيها العديد من التحديات، ويشاركها فى بطولة العمل شريف الدسوقى والطفل عمرو حسام، والعمل سيناريو أحمد عبد الوارث ويوسف نعمان، ومن إخراج يوسف نعمان، كما أنها تحضر حاليا لفيلم جديد يحمل اسم «ماكو»، من المقرر أن يطرح قريبا فى دور العرض.
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النهاية السعيدة.. إعلان الفائزين بجوائز الإسكندرية السينمائي

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، في دورته الـ35، برئاسة الناقد الأمير أباظة، عن فوز فيلم "عم فلان" للمخرج بولا إدوارد، بجائزة محمد بيومي للفيلم المصري القصير، وفاز بجائزة أفضل فيلم وثائقي "توشريت" للمخرج عامر أبو حسيبه عطا، وحصل فيلم "محاصر" للمخرج محمد ماجد، على جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم الروائي القصير، بينما ذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم التسجيلي "ست الحبايب" للمخرج مهند دياب. كما أعلن المهرجان، خلال حفل الختام مساء الأحد، على مسرح سيد درويش "أوبرا الاسكندرية"، عن فوز الفيلم المغربي The old man and the mountain، إخراج محمد رضا، بجائزة أفضل فيلم وثائقي، فى مسابقة الأفلام القصيرة.
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مهرجان مومباي يحتفي بالسينما المصرية.. ومشاركة 9 أفلام عربية

يحتفي مهرجان مومباي السينمائي الدولي، في دورته الحادية والعشرين والمقامة بين 17 و24 أكتوبر الجاري، بالسينما المصرية المعاصرة، في برنامج بعنوان "السينما المصرية: عروض خاصة"، قام بإعداده الناقد أحمد شوقي، مستشار المهرجان لمنطقة الشرق الأوسط، ويتضمن 3 أفلام مصرية معاصرة، هي: "ليل خارجي" لأحمد عبد الله السيد، "علي معزة وابراهيم" لشريف البنداري، و"الحلم البعيد" لمروان عمارة ويوهانا دومكه، ويقصد من الاختيارات التعبير عن الوجه المعاصر للسينما المصرية، والذي يضم تجاربًا مغايرة تختلف عن الصورة الكلاسيكية للفيلم المصري، وهو ما أوضحه النص المصاحب للبرنامج، والمنشور في الكاتالوج الرسمي للمهرجان.
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الرئيس-السيسى

السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة الفنان طلعت زكريا

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العميد حازم نصار، للتعزية في وفاة الفنان طلعت زكريا، وإبلاغ أسرته خالص عزائه ومواساته. وشارك عدد كبير من نجوم الفن والشخصيات العامة في عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا، والذي أقيم مساء أول من أمس الخميس، في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، وتلقى نجله الأكبر عمر مع الفنان أحمد فهمي، العزاء، وبرز حضور علاء وجمال مبارك نجلا الرئيس الأسبق حسني مبارك، ورئيس نادي الزمالك، وأشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان سمير غانم، وصلاح عبد الله.
جنازة- الفنان- طلعت -زكريا (2)

في عزاء طلعت زكريا.. علاء وجمال مبارك يشاركان وأحمد فهمي غضبان

?شارك عدد كبير من نجوم الفن والشخصيات العامة في عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا، والذي أقيم مساء اليوم الخميس، والذي أقيم في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، وتلقى نجله الأكبر عمر مع الفنان أحمد فهمي، العزاء، وبرز حضور علاء وجمال مبارك نجلا الرئيس الأسبق حسني مبارك، ورئيس نادي الزمالك، بالإضافة إلى أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان سمير غانم، وصلاح عبد الله وأحمد السقا ونهال عنبر وكريم عبد العزيز ومصطفى قمر ونجوم مسرح مصر، وغيرهم من نجوم الفن والشخصيات العامة، كما تقدم الوافدين على سرادق العزاء الفنان هنا الزاهد وزوجها أحمد فهمي.
جنازة طلعت زكريا

انهيار الزاهد ونجل طلعت زكريا يتلقى العزاء بالمقابر

انتهت مراسم دفن الفنان الراحل طلعت زكريا بمقابر الأسرة بالعامود، في منطقة كرموز، غرب الإسكندرية، وحرص عمر طلعت زكريا نجل الفنان الراحل على تلقى واجب العزاء من المعزين من أقارب وأصدقاء الفنان الراحل والجماهير المحبة له. وحرص الفنانون أحمد رزق ونشوى سلامة ورضا إدريس ومنال سلامة ومحمد لطفي على حضور مراسم الجنازة وتوديع الفنان الراحل وتقديم واجب العزاء على المقابر، والتى شهدت حالة كبيرة من الزحام الشديد لمحبي ومعجبى الفنان الراحل الذي توفي أمس عن عمر يناهز 59 عاما بعد صراع مع المرض.
طلعت-زكريا

الفنانون ينعون طلعت زكريا: مع السلامة يا نصة

بعد صراع طويل مع المرض، توفى الفنان طلعت زكريا عن عمر يناهز 58 عامًا. جاء ذلك بعد أن تعرض لأزمة صحية نُقل على أثرها لأحد مستشفيات القاهرة، ومن المقرر دفنه بمسقط رأسه بالإسكندرية، وحرص عدد كبير من الفنانين على نعيه والتعبير عن حالة الحزن داخلهم تجاه الفقيد، فقد كتب الفنان صلاح عبد الله عبر حسابه على "تويتر": «والله قلبي كان حاسس إن النهارده فيه حاجة صعبة هتحصل، ارتحت يا طلعت بس أنا تعبان قوي يا خويا ومش قادر أضحك زي ما اتفقنا»، ونشر الفنان أحمد السقا صورة بالأبيض والأسود لطلعت زكريا، وكتب: «مع السلامة أخويا وصاحبي، ربنا يرحمك برحمته».
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