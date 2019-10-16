ترامب يعلق على العدوان التركي: جنودنا بعيدون عن الخطر وهذا الأهم

١٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:١٣ م

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن أهم ما يتعلق بالعدوان التركي على سوريا وانسحاب القوات الأمريكية، هو أن القوات الأمريكية باتت بعيدة عن مسار الخطر، مضيفا في تصريحات بالبيت الأبيض نقلتها "سي إن إن" الأمريكية: "جنودنا بعيدون عن مسار الأذى الذي لا يجب أن يكونوا أمامه عندما يتقاتل بلدان حول الأرض وهو ما لا ليس له علاقة بنا"، وتابع "الأكراد أكثر أمنا في الوقت الحالي ويعرفون كيف يقاتلون وهم ليسوا ملائكة كما قلت سابقا، وكل ما عليكم هو العودة للوراء وإلقاء نظرة، ولكنهم قاتلوا معنا بعدما دفعنا لهم الكثير من الأموال ولا بأس بذلك، وقد أبلوا حسنا بالقتال معنا كما لم يفعلوا دوننا عندما رفضت السماح للأمريكيين قبل عام ونصف بالقتال مع الأكراد ضد العراق".

وأشار ترامب، إلى أن "بلاده أنفقت بحماقة ثروة طائلة على القتال من أجل ومع وحول العراق، ولا يعلم أحد كيف تم إنفاقها ولكن تم إنفاق 8 تريليون دولار حتى الآن في الشرق الأوسط منها تقريبا 5.5 تريليون في العراق". وقال إنه إذا أرادت روسيا الدخول أكثر في الشأن السوري حاليا فإن الأمر يعود إلى الروس، وإن المشكلة