ترامب يعلق على العدوان التركي: جنودنا بعيدون عن الخطر وهذا الأهم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن أهم ما يتعلق بالعدوان التركي على سوريا وانسحاب القوات الأمريكية، هو أن القوات الأمريكية باتت بعيدة عن مسار الخطر، مضيفا في تصريحات بالبيت الأبيض نقلتها "سي إن إن" الأمريكية: "جنودنا بعيدون عن مسار الأذى الذي لا يجب أن يكونوا أمامه عندما يتقاتل بلدان حول الأرض وهو ما لا ليس له علاقة بنا"، وتابع "الأكراد أكثر أمنا في الوقت الحالي ويعرفون كيف يقاتلون وهم ليسوا ملائكة كما قلت سابقا، وكل ما عليكم هو العودة للوراء وإلقاء نظرة، ولكنهم قاتلوا معنا بعدما دفعنا لهم الكثير من الأموال ولا بأس بذلك، وقد أبلوا حسنا بالقتال معنا كما لم يفعلوا دوننا عندما رفضت السماح للأمريكيين قبل عام ونصف بالقتال مع الأكراد ضد العراق".
وأشار ترامب، إلى أن "بلاده أنفقت بحماقة ثروة طائلة على القتال من أجل ومع وحول العراق، ولا يعلم أحد كيف تم إنفاقها ولكن تم إنفاق 8 تريليون دولار حتى الآن في الشرق الأوسط منها تقريبا 5.5 تريليون في العراق".
وقال إنه إذا أرادت روسيا الدخول أكثر في الشأن السوري حاليا فإن الأمر يعود إلى الروس، وإن المشكلة
وأشار ترامب، إلى أن "بلاده أنفقت بحماقة ثروة طائلة على القتال من أجل ومع وحول العراق، ولا يعلم أحد كيف تم إنفاقها ولكن تم إنفاق 8 تريليون دولار حتى الآن في الشرق الأوسط منها تقريبا 5.5 تريليون في العراق".
وقال إنه إذا أرادت روسيا الدخول أكثر في الشأن السوري حاليا فإن الأمر يعود إلى الروس، وإن المشكلة القائمة الآن مع تركيا وتتعلق بالحدود وأن هذه ليست حدودا أمريكية ولا يجب أن تخسر أمريكا أرواحا هناك، ولفت إلى أن بلاده تراقب وتتفاوض وتحاول أن تجعل تركيا تقوم بالأمر الصائب رغبة في وقف الحرب سواء كان فيها أمريكيون أو لا".
وأضاف "نريد أن نرى الحرب تتوقف لأسباب إنسانية"، معربا عن تمنياته بالتوفيق للشريك الذي سيكون مع سوريا سواء كان روسيا أو طرف آخر، وأكد أنه على سوريا وتركيا حل الأمر وربما يمكنهما فعل ذلك دون قتال، لافتا إلى أن جميع الأطراف تكره داعش وأن هناك العديد من الدول في سوريا تكره "داعش" أيضا ويمكنها التكفل بأمر التنظيم.
وتابع الرئيس الأمريكي قبيل إجراء محادثات مع نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا أن بلاده نقلت قرابة 50 جنديا أمريكيا إلى موقع آمن وسيتم نقلهم لاحقا إلى موقع أكثر أمنا، كما تابع إن بلاده ستساعد في التفاوض وأنها لديها عقوبات اقتصادية قوية جدا بعدما باتت أقوى اقتصاديا من أي وقت مضى
،مضيفا أن تلك القوة أكبر تأثيرا من امتلاكها عدد من الجنود يطلقون النيران على بعضهم البعض قرب الحدود.
ولفت إلى أنه تم إعادة بناء الجيش الأمريكي بشكل كامل وإنفاق 2.5 تريليون دولار على مدار الأعوام الثلاثة الماضية في هذا الصدد وأن قوة الجيش باتت في أعلى مستوياتها وكذلك القوة الاقتصادية الأمريكية، موضحا أنه سيظل يفضل دائما استخدام القوة الاقتصادية بدلا عن القوة العسكرية التي تتسبب في مقتل الناس.