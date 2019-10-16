جريمة

السيطرة على حريق في شادر حلويات بالعباسية

تحرير:محمد أبو زيد ١٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:١٣ م
حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية
نشب حريق هائل فى شادر لبيع الحلويات بميدان الجيش بالقاهرة دون إصابات وخسائر بشرية، فيما سيطر رجال الحماية المدنية بالقاهرة على الحريق وتمكنوا من إخماده بعد الدفع بسيارات الإطفاء إلى المكان، وكانت البداية بتلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة، تفيد بنشوب حريق في شادر لبيع الحلويات، على الفور، وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء وفرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق لمحاصرته ومنع امتداده لباقي المجاورات، وتمت السيطرة عليه وإخماده دون وقوع خسائر بشرية.
وكانت قوات الحماية المدنية بالدقهلية، قد نجحت اليوم، في إخماد حريق نشب بكنيسة مارجرجس بالمنصورة، وقال مصدر إن القوات كانت قد تمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداد ألسنة اللهب إلى المباني المجاورة، وقد تبلغت بنشوب حريق بداخل إحدى القاعات الخشبية بالكنيسة وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء المزودة بسلالم
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فيسبوك

23 واقعة.. القبض على نصاب السوشيال ميديا

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاشتراك مع آخر في ارتكاب 23 واقعة نصب واحتيال على المواطنين، واختراق حساباتهم الشخصية بقصد ابتزازهم، ووصل بلاغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من 3 مواطنين بتضررهم من قيام المسؤول عن إدارة إحدى صفحات "فيسبوك" باسم "حورس"، وباستخدام أرقام هواتف "محددة" للنصب عليهم وإيهامهم بقدرتهم فى الحصول على حجز رحلات سياحية بأسعار مخفضة من خلال التعاقد مع الفنادق السياحية، وعقب ذلك قام باختراق الحسابات الخاصة بهم والتحصل منها على بياناتهم وصورهم الشخصية وابتزازهم ماديًّا.
آثار حريق كنيسة مارجرجس بحلوان (6)

السيطرة على حريق نشب بكنيسة مارجرجس بالمنصورة

أكد مصدر مطلع أن قوات الحماية المدنية نجحت في إخماد حريق نشب منذ قليل بكنيسة مارجرجس بالمنصورة بمحافظة الدقهلية. وقال المصدر إن القوات كانت قد تمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداد ألسنة اللهب إلى المباني المجاورة، وقد تبلغت بنشوب حريق بداخل إحدى القاعات الخشبية بالكنيسة وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء المزودة بسلالم هيدروليكية لسرعة السيطرة وإخماد الحريق .
تأجيل-ثاني-جلسات-محاكمة-رئيس-مصلحة-الجمارك الأسبق-جمال-عبد-العظيم-سيد-أحمد-حسنين (1)

«حسم وأحداث مغارة سوهاج» أبرز محاكمات الأربعاء

يمر قطار المحاكمات، اليوم الأربعاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، نرصدها فى السطور التالية، وعلى رأسها محاكمة 271 متهما فى قضية "حسم ولواء الثورة"، لاتهامهم بتكوين خلية إرهابية وارتكاب جرائم قتل وتخريب للممتلكات العامة والخاصة، واغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة، وأُسند للمتهمين في قضية "لواء الثورة" الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء.
محاكمة لجين

السجن 15 سنة لعاطل لشروعه في قتل ترزي بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 15 عاما لشروعه في قتل ترزي لخلافات بينهما، وبمعاقبة عاملين بالسجن المشدد 6 سنوات لقيامهما بسرقة متجر كهرباء بالإكراه، وبمعاقبة صيدلي بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتجاره في الأقراص المخدرة، وذلك برئاسة المستشار سامي بيومي. ترجع وقائع القضية الأولى إلى شهر يوليو من العام الماضي حيث تلقى اللواء مدير أمن الشرقية إخطارا من مستشفى أبوكبير المركزي بوصول ترزى 32 عاما من قرية هربيط مصابا، بجرح قطعي باليد اليسرى والذي نتج عنه عاهة مستديمة.
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انفجار-اتوبيس-فى-المريوطية (3)

تفحم أتوبيس في مساكن شيراتون دون إصابات

حركة المارة والسيارات تبدو طبيعية، انسيابية مرورية بمنطقة مساكن شيراتون في محافظة القاهرة، صباح اليوم الإثنين، انتشار مكثف لرجال المرور والشرطة لتسهيل مهمة وصول الطلاب إلى مدارسهم والموظفين إلى مقار عملهم، لحظات تبدلت معها الأحداث رأسا على عقب لدى اندلاع حريق هائل بأتوبيس تابع لهيئة النقل العام لدى توقفه على جانب الطريق، ما أثار حالة من الذعر بين المارة وقائدي المركبات تحسبا لوجود ركاب بداخله إلا أن العناية الإلهية حالت دون وقوع كارثة محققة، حيث كان شاغرا.
انقلاب ميكروباص

متوفيان و7 مصابين في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 7 آخرون بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم؛ على أثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي بدائرة مركز وادي النطرون في محافظة البحيرة، اليوم الإثنين، حيث اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، ما أدى إلى انقلابها على الطريق المشار إليه، وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، والمصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
غرق-طفل-فى-ترعة النوبارية-وانتشال جثته-بعد-يومين (4)

انتشال جثة طفل غرق في ترعة بالبحيرة

تمكنت قوات الإنقاذ النهري برئاسة العميد محمد بلبع، مدير إدارة الحماية المدنية بالبحيرة، اليوم الإثنين، من انتشال جثة طفل عمره عام ونصف العام غرق في أثناء لهوه في ترعة الـ"10 آلاف" التابعة لمركز أبو المطامير، وجرى انتشال الجثة بواسطة الضفادع البشرية بعد محاولات عدة من الأهالى باءت بالفشل، وتم نقله إلى مستشفى أبو المطامير العام، وانتداب فريق من النيابة العامة بالمركز لمعاينة مكان الحادث، وفريق من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراج تصريح الدفن.
مطار-القاهرة

إحباط تهريب أدوية بشرية بجمارك مطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للصادرات الجوية بمطار القاهرة، من إحباط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية، ففي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود المصدرة بجمرك صادر مصر للطيرن برئاسة مدير الجمرك، اشتبه كل من عصام عطية مأمور الحركة وفؤاد نخله، في بوليصة شحن باسم شركة للتصدير وهو عبارة عن 9 طرود مصدرة إلى نيجيريا، وبتفتيش الطرود تبين وجود 161 علبة أدوية بشرية مخبأة داخل ثلاجة "ميني بار" ضمن الطرود المصدرة، وقرر رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات.
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