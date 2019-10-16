السيطرة على حريق في شادر حلويات بالعباسية

تحرير:محمد أبو زيد ١٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:١٣ م

حريق - أرشيفية

نشب حريق هائل فى شادر لبيع الحلويات بميدان الجيش بالقاهرة دون إصابات وخسائر بشرية، فيما سيطر رجال الحماية المدنية بالقاهرة على الحريق وتمكنوا من إخماده بعد الدفع بسيارات الإطفاء إلى المكان، وكانت البداية بتلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة، تفيد بنشوب حريق في شادر لبيع الحلويات، على الفور، وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء وفرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق لمحاصرته ومنع امتداده لباقي المجاورات، وتمت السيطرة عليه وإخماده دون وقوع خسائر بشرية.

وكانت قوات الحماية المدنية بالدقهلية، قد نجحت اليوم، في إخماد حريق نشب بكنيسة مارجرجس بالمنصورة، وقال مصدر إن القوات كانت قد تمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداد ألسنة اللهب إلى المباني المجاورة، وقد تبلغت بنشوب حريق بداخل إحدى القاعات الخشبية بالكنيسة وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء المزودة بسلالم