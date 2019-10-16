رسميا.. جروس مديرا فنيا للأهلي السعودي

تحرير:علي الزيني ١٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٦ م

كريستيان جروس

أعلن نادي أهلي جدة السعودي، تعاقده مع المدرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق لفريق الزمالك، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وتعد هذه هي الولاية الثالثة للمدرب البالغ من العمر 65 عامًا مع الفريق السعودي، وحقق معهم ثلاث بطولات سابقة وهي الدوري السعودي وكأس ولي العهد وكأس السوبر السعودي، وقاد جروس الزمالك في بداية الموسم الماضي، وحصل مع الفارس الأبيض على لقب بطولة الكونفيدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز على نهضة بركان المغربي.

ويحتل فريق أهلي جدة المركز الثالث، في جدول ترتيب بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي، برصيد 11 نقطة بعد مرور 6 جولات، بفارق 5 نقاط عن فريق الهلال المتصدر. ورحل كريستيان جروس، من الزمالك بعد تعادله أمام الإنتاج الحربي بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما، ضمن مواجهات الجولة الحادية والثلاثين