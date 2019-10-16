رياضة

على طريقة موانا.. صلاح يحتفل بعيد ميلاد مكة (صور)

تحرير:محمد جمال ١٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٦ م
مكة ابنة محمد صلاح
مكة ابنة محمد صلاح
احتفل محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب الوطني، بعيد ميلاد ابنته مكة، بطريقة مختلفة، إذ ارتدى ملابس من الفيلم الكرتونى الشهير "موانا"، ممسكا سيفا مضيئا، ومقدما "التورتة" لـ"ملكته الصغيرة"، ونشر صلاح صور الاحتفال مع ابنته، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أنا مياو، أحضرت لكِ موانا؟ عيد ميلاد سعيد يا أميرتى". ويسعى النجم الدولي للحاق بمباراة الريدز أمام مانشستر يونايتد، الأحد المقبل، لقيادة فريقه للاستمرار في سلسلة الانتصارات التي يحققها الليفر منذ بداية الموسم.
ويعاني صلاح، من إصابة أبعدته عن التدريبات الجماعية مؤخرًا، لكن مع وجود مؤشرات قوية لعودته ضد الشياطين الحمر. ونجح ليفربول في الفوز بأول 8 مباريات في الدوري الإنجليزي، متصدرًا جدول ترتيب البريميرليج برصيد 24 نقطة (العلامة الكاملة) وبفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني. وكان صلاح أعلن دعمه
اقرأ المزيد
زلاتان-إبراهيموفيتش (4)

فيورنتينا يدرس التعاقد مع إبراهيموفيتش

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن رغبة إدارة نادي فيورنتينا الإيطالي، في التعاقد مع السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، نجم فريق لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" فى تقريره، أن نادي فيورنتينا بعد نجاحه الأخير فى التعاقد مع الفرنسي فرانك ريبيري، خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضي، يخطط الآن لضم إبراهيموفيتش. ويحتل نادى فيورنتينا المركز الثامن برصيد 11 نقطة جمعها من 7 مبارايات فاز فى 3 وتعادل فى مباراتين وخسر فى مثلهما.
فرجانى-ساسى-مباراة-اتحاد-طنجة-والزمالك-فى-الكونفيدرالية

فرجاني ساسي يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

نفى فرجاني ساسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إجراء أي حوارات أو تصريحات صحفية، لأي وسيلة إعلام تونسية، خلال الفترة الأخيرة، على هامش تواجده في معسكر منتخب بلاده الأخير لخوض مواجهة المنتخب الكاميروني، في لقاء ودي انتهى بالتعادل السلبي، استعدادًا للتصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم إفريقيا، التي ستقام في الكاميرون 2021، وكان هناك حوار انتشر لساسي عبر إحدى وسائل الإعلام التونسية خلال الأيام الأخيرة، يشير إلى أنه يريد الرحيل عن الفريق لعدم شعوره بالراحة ويرغب في الانتقال للدوري السعودي، وهو ما نفاه اللاعب اليوم بشكل قاطع.
جروس‎

رسميا.. جروس مديرا فنيا للأهلي السعودي

أعلن نادي أهلي جدة السعودي، تعاقده مع المدرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق لفريق الزمالك، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وتعد هذه هي الولاية الثالثة للمدرب البالغ من العمر 65 عامًا مع الفريق السعودي، وحقق معهم ثلاث بطولات سابقة وهي الدوري السعودي وكأس ولي العهد وكأس السوبر السعودي، وقاد جروس الزمالك في بداية الموسم الماضي، وحصل مع الفارس الأبيض على لقب بطولة الكونفيدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز على نهضة بركان المغربي.
اقرأ المزيد من الأخبار
محمد- صلاح‎

صلاح يوجه رسالة للشعب اللبناني بعد كارثة الحرائق

أعلن محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب المصرى عن دعمه للشعب اللبنانى وذلك على خلفية الحرائق الأخيرة التى نشبت فى لبنان، بسبب الإرتفاع الكبير فى درجات الحرارة . وكتب الدولي المصري، عبر حسابه الرسمى على موقع التاوصل الإجتماعى "تويتر": "كامل تعاطفي مع الأشقاء في لبنان، ودعواتي أن يحفظهم الله ويبعد عنهم كل شر". واندلعت سلسلة من الحرائق الواسعة والتي امتدت في عدد من مناطق محافظة جبل لبنان خلال الساعات الماضية، جراء الارتفاع الشديد في درجات الحرارة ووجود رياح نشطة.
مباراة-مانشستر سيتى-وليفربول‎ (4)

الاتحاد الإنجليزي يعلن عن حكم لقاء ليفربول ومانشستر

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن هوية الحكم الذي سيدير المباراة المرتقبة بين فريقي ليفربول ومانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث ستقام المباراة على ملعب الأولد ترافورد في الجولة التاسعة من البريميرليج. وأوضح الاتحاد الإنجليزي أن الحكم مارتن أتكينسون هو من سيدير المباراة، وتُعد تلك المباراة هي السابعة لأتكينسون التي يتولى التحكيم فيها خلال النسخة الحالية من الدوري، والمُقرر إقامتها يوم الأحد المُقبل في تمام الساعة الخامسة والنصف.
محمد-صلاح (5)

الكشف عن موقف صلاح من المشاركة أمام مانشستر يونايتد

كشفت صحيفة جارديان البريطانية عن موقف الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، والحارس البرازيلي أليسون بيكر من الظهور مع الريدز أمام نظيره مانشستر يونايتد، خلال المباراة التي ستقام في الخامسة والنصف مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وأكدت الصحيفة أن النجم المصري أصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات، وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها أمام ليستر سيتي، قبل فترة التوقف الدولي.
محمد صلاح - ساديو ماني‎

فابينيو يتحدث عن أزمة محمد صلاح وساديو ماني

أكد الدولي البرازيلي فابينيو، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، أن محمد صلاح نجم الفراعنة والسنغالي ساديو ماني، تجمعهما علاقة صداقة، وأن الأزمة التي حدثت بينهما خلال مباراة بيرنلي بالدوري الإنجليزي، والتي شهدت أحداثًا ساخنة حيث كان للريدز فرصة لتسجيل الهدف في الدقيقة 84، وكانت الكرة مع صلاح إلا أنه لم يمرر لماني الأمر الذي جعل السنغالي ينفعل خاصة بعد قيام يورجن كلوب بتبديل ماني، لم تحدث إلا بسبب التوتر، جاء ذلك في تصريحات عبر صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]