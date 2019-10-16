على طريقة موانا.. صلاح يحتفل بعيد ميلاد مكة (صور)

تحرير:محمد جمال ١٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٦ م

مكة ابنة محمد صلاح

احتفل محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب الوطني، بعيد ميلاد ابنته مكة، بطريقة مختلفة، إذ ارتدى ملابس من الفيلم الكرتونى الشهير "موانا"، ممسكا سيفا مضيئا، ومقدما "التورتة" لـ"ملكته الصغيرة"، ونشر صلاح صور الاحتفال مع ابنته، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أنا مياو، أحضرت لكِ موانا؟ عيد ميلاد سعيد يا أميرتى". ويسعى النجم الدولي للحاق بمباراة الريدز أمام مانشستر يونايتد، الأحد المقبل، لقيادة فريقه للاستمرار في سلسلة الانتصارات التي يحققها الليفر منذ بداية الموسم.

ويعاني صلاح، من إصابة أبعدته عن التدريبات الجماعية مؤخرًا، لكن مع وجود مؤشرات قوية لعودته ضد الشياطين الحمر. ونجح ليفربول في الفوز بأول 8 مباريات في الدوري الإنجليزي، متصدرًا جدول ترتيب البريميرليج برصيد 24 نقطة (العلامة الكاملة) وبفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني. وكان صلاح أعلن دعمه