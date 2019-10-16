23 واقعة.. القبض على نصاب السوشيال ميديا

تحرير:محمد أبو زيد ١٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٤٥ م

فيسبوك- أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاشتراك مع آخر في ارتكاب 23 واقعة نصب واحتيال على المواطنين، واختراق حساباتهم الشخصية بقصد ابتزازهم، ووصل بلاغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من 3 مواطنين بتضررهم من قيام المسؤول عن إدارة إحدى صفحات "فيسبوك" باسم "حورس"، وباستخدام أرقام هواتف "محددة" للنصب عليهم وإيهامهم بقدرتهم فى الحصول على حجز رحلات سياحية بأسعار مخفضة من خلال التعاقد مع الفنادق السياحية، وعقب ذلك قام باختراق الحسابات الخاصة بهم والتحصل منها على بياناتهم وصورهم الشخصية وابتزازهم ماديًّا.

أسفرت جهود البحث من خلال الفحص الفنى وجمع المعلومات وإجراء التحريات اللازمة عن قيام شخصين مقيمين بمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، لهما معلومات جنائية مسجلة بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما، للنصب على المواطنين من خلال إحدى الصفحات "محددة" بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" للحجز فى الفنادق السياحية، وذلك