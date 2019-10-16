جريمة

23 واقعة.. القبض على نصاب السوشيال ميديا

تحرير:محمد أبو زيد ١٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٤٥ م
فيسبوك- أرشيفية
فيسبوك- أرشيفية
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاشتراك مع آخر في ارتكاب 23 واقعة نصب واحتيال على المواطنين، واختراق حساباتهم الشخصية بقصد ابتزازهم، ووصل بلاغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من 3 مواطنين بتضررهم من قيام المسؤول عن إدارة إحدى صفحات "فيسبوك" باسم "حورس"، وباستخدام أرقام هواتف "محددة" للنصب عليهم وإيهامهم بقدرتهم فى الحصول على حجز رحلات سياحية بأسعار مخفضة من خلال التعاقد مع الفنادق السياحية، وعقب ذلك قام باختراق الحسابات الخاصة بهم والتحصل منها على بياناتهم وصورهم الشخصية وابتزازهم ماديًّا.
أسفرت جهود البحث من خلال الفحص الفنى وجمع المعلومات وإجراء التحريات اللازمة عن قيام شخصين مقيمين بمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، لهما معلومات جنائية مسجلة بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما، للنصب على المواطنين من خلال إحدى الصفحات "محددة" بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" للحجز فى الفنادق السياحية، وذلك
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حريق

السيطرة على حريق في شادر حلويات بالعباسية

نشب حريق هائل فى شادر لبيع الحلويات بميدان الجيش بالقاهرة دون إصابات وخسائر بشرية، فيما سيطر رجال الحماية المدنية بالقاهرة على الحريق وتمكنوا من إخماده بعد الدفع بسيارات الإطفاء إلى المكان، وكانت البداية بتلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة، تفيد بنشوب حريق في شادر لبيع الحلويات، على الفور، وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء وفرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق لمحاصرته ومنع امتداده لباقي المجاورات، وتمت السيطرة عليه وإخماده دون وقوع خسائر بشرية.
آثار حريق كنيسة مارجرجس بحلوان (6)

السيطرة على حريق نشب بكنيسة مارجرجس بالمنصورة

أكد مصدر مطلع أن قوات الحماية المدنية نجحت في إخماد حريق نشب منذ قليل بكنيسة مارجرجس بالمنصورة بمحافظة الدقهلية. وقال المصدر إن القوات كانت قد تمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداد ألسنة اللهب إلى المباني المجاورة، وقد تبلغت بنشوب حريق بداخل إحدى القاعات الخشبية بالكنيسة وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء المزودة بسلالم هيدروليكية لسرعة السيطرة وإخماد الحريق .
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«حسم وأحداث مغارة سوهاج» أبرز محاكمات الأربعاء

يمر قطار المحاكمات، اليوم الأربعاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، نرصدها فى السطور التالية، وعلى رأسها محاكمة 271 متهما فى قضية "حسم ولواء الثورة"، لاتهامهم بتكوين خلية إرهابية وارتكاب جرائم قتل وتخريب للممتلكات العامة والخاصة، واغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة، وأُسند للمتهمين في قضية "لواء الثورة" الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء.
محاكمة لجين

السجن 15 سنة لعاطل لشروعه في قتل ترزي بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 15 عاما لشروعه في قتل ترزي لخلافات بينهما، وبمعاقبة عاملين بالسجن المشدد 6 سنوات لقيامهما بسرقة متجر كهرباء بالإكراه، وبمعاقبة صيدلي بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتجاره في الأقراص المخدرة، وذلك برئاسة المستشار سامي بيومي. ترجع وقائع القضية الأولى إلى شهر يوليو من العام الماضي حيث تلقى اللواء مدير أمن الشرقية إخطارا من مستشفى أبوكبير المركزي بوصول ترزى 32 عاما من قرية هربيط مصابا، بجرح قطعي باليد اليسرى والذي نتج عنه عاهة مستديمة.
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حشيش وهيروين.. القبض على 9 تجار للمخدرات بـ5 محافظات

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة، تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأمن العام، والأمن المركزي، والإدارة العامة لكلاب الأمن والحراسة ومديريات أمن: «الدقهلية، مطروح، الإسكندرية، البحيرة، الجيزة» من ضبط 9 من العناصر الإجرامية التي تتاجر بالمواد المخدرة وبحوزتهم 150 طربة لمخدر الحشيش و1,100 كيلو جرام لمخدر الهيروين، وكيلو جرام لمخدر الكوكايين، و15 ألف قرص مخدر، وسلاح ناري، ومبالغ مالية، وهواتف محمولة، وثلاث سيارات بنطاق الدقهلية، مطروح، الإسكندرية، البحيرة، الجيزة.
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إحباط تهريب 100 كيلو بانجو عبر قناة السويس (فيديو)

جهود مكثفة تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها حيث نجحت أجهزة الأمن فى ضبط أحد العناصر الإجرامية لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة وبحوزته 100 كيلو جرام لمخدر البانجو. تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أحد العناصر الإجرامية "سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية" اعتزم تهريب شحنة كبيرة من مخدر البانجو من منطقة شرق القناة إلى غربها، وأنه يتخذ من إحدى المناطق الجبلية بشرق القناة مكاناً لتخزين تلك المواد بها تمهيداً لتهريبهاعبر نفق الشهيد أحمد حمدي مستخدما سيارة نقل، وقد أمكن رصده والوقوف على مظاهر نشاطه الإجرامى.
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بحجة إرضاعه.. تفاصيل اختطاف طفلة من مستشفى بأسيوط (فيديو)

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة اختطاف طفلة حديثة الولادة من داخل أحد المستشفيات بأسيوط وتمكنت من ضبط مرتكبي الواقعة وإعادة الطفلة لأهليتها. تلقى قسم شرطة أول أسيوط من ربة منزل مقيمة بقرية الحواتكة بدائرة مركز شرطة منفلوط بقيام سيدة "منتقبة" ترتدى الزى الخاص بطاقم تمريض مركز صحة المرأة بمستشفى أسيوط الجامعى بدائرة القسم بخطف كريمة ابنها "طفلة حديثة الولادة" بزعم تسليمها لوالدتها لإرضاعها وذلك حال تواجدها بالمستشفى صحبة زوجة نجلها. فقد تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بأسيوط
حادثة

مصرع شخص وإصابة 4 في حادث تصادم نهاية كوبري التسعين

لقى شخص مصرعه، وأصيب 4 آخرين، اليوم الإثنين، إثر وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات ملاكي بنهاية كوبري التسعين في التجمع، فيما نتج عن الحادث توقف حركة المرور ما دفع مدير المرور بأوناش إغاثة لرفع آثار الحادث، والعمل على سحب الكثافات المرورية الناتجة عن الحادث لحين عودة الحركة إلى طبيعتها. وانتقلت على الفور سيارات الأسعاف وتم نقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى. كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة بطريق التسعين لالتجمع بوقوع حادث مروري ووجود متوفي ومصابين، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
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