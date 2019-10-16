23 واقعة.. القبض على نصاب السوشيال ميديا

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاشتراك مع آخر في ارتكاب 23 واقعة نصب واحتيال على المواطنين، واختراق حساباتهم الشخصية بقصد ابتزازهم، ووصل بلاغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من 3 مواطنين بتضررهم من قيام المسؤول عن إدارة إحدى صفحات "فيسبوك" باسم "حورس"، وباستخدام أرقام هواتف "محددة" للنصب عليهم وإيهامهم بقدرتهم فى الحصول على حجز رحلات سياحية بأسعار مخفضة من خلال التعاقد مع الفنادق السياحية، وعقب ذلك قام باختراق الحسابات الخاصة بهم والتحصل منها على بياناتهم وصورهم الشخصية وابتزازهم ماديًّا.
أسفرت جهود البحث من خلال الفحص الفنى وجمع المعلومات وإجراء التحريات اللازمة عن قيام شخصين مقيمين بمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، لهما معلومات جنائية مسجلة بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما، للنصب على المواطنين من خلال إحدى الصفحات "محددة" بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" للحجز فى الفنادق السياحية، وذلك
أسفرت جهود البحث من خلال الفحص الفنى وجمع المعلومات وإجراء التحريات اللازمة عن قيام شخصين مقيمين بمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، لهما معلومات جنائية مسجلة بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما، للنصب على المواطنين من خلال إحدى الصفحات "محددة" بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" للحجز فى الفنادق السياحية، وذلك نظير خصومات مالية كبيرة وتحويل "مبالغ الحجز" عن طريق إحدى خدمات المحمول، وكذا اختراق حساباتهم الشخصية والحصول منها على الصور الخاصة بهم وتهديدهم وابتزازهم بها لعدم التشهير بهم.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة، تم استهداف المتحرى عنهما، حيث تم ضبط أحدهما بمحل إقامته، وجارٍ ضبط الآخر، وبالتفتيش تم العثور على "هاتف محمول- لاب توب- 10 خطوط محمول المستخدمة فى ارتكاب الوقائع المُشار إليها"، وبفحصهم تبين وجود آثار ودلائل للصفحة المنوه عنها، والتى يقوم بإدارتها من خلال الحساب الشخصى الخاص به وتبين وجود المحادثات بينه وبين المجنى عليهم للاتفاق على مبلغ الحجز وكذا إيصالات تحويل المبالغ المالية لهم.
بمواجهة المتهم المضبوط، اعترف بقيامه بالاشتراك مع المتهم الثانى "الهارب"، بارتكاب الواقعة المشار إليها، وعدد (22) واقعة مماثلة بنفس الأسلوب.