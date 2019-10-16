رياضة

فرجاني ساسي يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

تحرير:علي الزيني ١٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٣ م
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
نفى فرجاني ساسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إجراء أي حوارات أو تصريحات صحفية، لأي وسيلة إعلام تونسية، خلال الفترة الأخيرة، على هامش تواجده في معسكر منتخب بلاده الأخير لخوض مواجهة المنتخب الكاميروني، في لقاء ودي انتهى بالتعادل السلبي، استعدادًا للتصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم إفريقيا، التي ستقام في الكاميرون 2021، وكان هناك حوار انتشر لساسي عبر إحدى وسائل الإعلام التونسية خلال الأيام الأخيرة، يشير إلى أنه يريد الرحيل عن الفريق لعدم شعوره بالراحة ويرغب في الانتقال للدوري السعودي، وهو ما نفاه اللاعب اليوم بشكل قاطع.
وشدد ساسي على أن علاقته بنادي الزمالك وجماهيره على خير ما يرام، وأنه يشعر بالراحة النفسية خلال وجوده داخل القلعة البيضاء، وتمنى أن يتوج بالمزيد من البطولات مع الفارس الأبيض الفترة القادمة. وكان الزمالك قد تعاقد مع الدولي التونسي، فرجاني ساسي، قادمًا من صفوف فريق النصر السعودي، في يوليو الماضي، بعقد
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فيورنتينا يدرس التعاقد مع إبراهيموفيتش

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن رغبة إدارة نادي فيورنتينا الإيطالي، في التعاقد مع السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، نجم فريق لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" فى تقريره، أن نادي فيورنتينا بعد نجاحه الأخير فى التعاقد مع الفرنسي فرانك ريبيري، خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضي، يخطط الآن لضم إبراهيموفيتش. ويحتل نادى فيورنتينا المركز الثامن برصيد 11 نقطة جمعها من 7 مبارايات فاز فى 3 وتعادل فى مباراتين وخسر فى مثلهما.
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على طريقة موانا.. صلاح يحتفل بعيد ميلاد مكة (صور)

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الأهلي يكشف حقيقة التعاقد مع «كهربا»

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تعليق ناري من مرتضى بعد تغريدة تركي لدعم الخطيب

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رسالة مفاجئة من تركي آل الشيخ لمحمود الخطيب

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رسالة من مرتضى منصور لفرجاني ساسي وأوباما

وجه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة إلى التونسي فرجاني ساسي، ويوسف إبراهيم (أوباما)، لاعبي القلعة البيضاء، عقب خسارة فريقه أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الجمعة، في بطولة السوبر المصري لموسم (2017- 2018)، على ملعب «برج العرب»، بحضور 10 آلاف مشجع، وانتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتوج أبناء الجزيرة باللقب الحادي عشر في تاريخه، وجاءت رسالة مرتضى خلال تصريحاته لقناة «الحدث اليوم» في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.
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