فرجاني ساسي يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

تحرير:علي الزيني ١٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٣ م

فرجاني ساسي

نفى فرجاني ساسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إجراء أي حوارات أو تصريحات صحفية، لأي وسيلة إعلام تونسية، خلال الفترة الأخيرة، على هامش تواجده في معسكر منتخب بلاده الأخير لخوض مواجهة المنتخب الكاميروني، في لقاء ودي انتهى بالتعادل السلبي، استعدادًا للتصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم إفريقيا، التي ستقام في الكاميرون 2021، وكان هناك حوار انتشر لساسي عبر إحدى وسائل الإعلام التونسية خلال الأيام الأخيرة، يشير إلى أنه يريد الرحيل عن الفريق لعدم شعوره بالراحة ويرغب في الانتقال للدوري السعودي، وهو ما نفاه اللاعب اليوم بشكل قاطع.

وشدد ساسي على أن علاقته بنادي الزمالك وجماهيره على خير ما يرام، وأنه يشعر بالراحة النفسية خلال وجوده داخل القلعة البيضاء، وتمنى أن يتوج بالمزيد من البطولات مع الفارس الأبيض الفترة القادمة. وكان الزمالك قد تعاقد مع الدولي التونسي، فرجاني ساسي، قادمًا من صفوف فريق النصر السعودي، في يوليو الماضي، بعقد