جريمة

«دبحه وقطع جثته حتت».. أب يفصل رأس ابنه بالإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ١٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٢ م
سكين- أرشيفية
سكين- أرشيفية
جلس الرجل الستيني طوال الليل يفكر في حال نجله الذي فشل في إصلاح حاله، إلا أنه أبى أن تمر الليلة بسلام، وسيطر الشيطان على عقله حتى تخلى عن إنسانيته، إذ ارتكب جريمة تقشعر لها الأبدان، في المقابل كان الشاب يغط في نوم عميق ولم يكن يدري أنها الليلة الأخيرة، خرج الأب من غرفته فجرا يتتبع خطوات الشيطان قاصدا غرفة نجله "أحمد" متخذا قراره بالذبح، دقائق وكانت غرفة الشاب بركة من الدماء بينما يقف "عبده ف." يقطع في جثة نجله لأجزاء وفصل الرأس عن الجسم في محاولة لإخفاء معالم جريمته، لكن القدر كان له بالمرصاد، حيث كان هناك من يشاهد تفاصيل الجريمة وأبلغ الشرطة.
الواقعة البشعة شهدتها مدينة القنطرة شرق بالإسماعلية ودارت تفاصيلها اليوم الأربعاء، حيث استيقظ "عبده ف." 61 سنة فجرا، واستغل نوم نجله، وقام بذبحه وتقطيعه أجزاء، لمحاولة إخفاء الجريمة، إلا أن دخول أحد أصدقائه كشف الواقعة وأبلغ الشرطة. البداية كانت بتلقي وحدة مباحث القنطرة بلاغا من "شهاب. م" بمشاهدة المتهم،
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والد شهيد الشهامة: رفضت هدية المحافظ لسبب وحيد

زيارة قام بها اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، لأسرة محمود البنا المعروف إعلاميًا شهيد الشهامة، إذ فوجئ أهالي مدينة تلا التابعة لمحافظة المنوفية، مساء أمس الثلاثاء، بقدوم المحافظ إلى المدينة قاصدا منزل والد محمود البنا، لتقديم رحلتي عمرة لوالد ووالدة محمود، إلا ان والد البنا اعتذر له، موضحا في تصريحات لـ"التحرير"، قال محمد البنا تعليقا عن الواقعة: "امبارح قالولي المحافظ جاي وجايبلك رحلتين عمرة هدية، قولتلهم أنا مش محتاج العمرتين ومش قابلهم نفسيا وعايز حق ابني، وهو يشكر طبعا، وفي الحقيقة ناس كتير عرضت عليا موضوع العمرة، واعتذرت لهم".
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تفاصيل العثور على رجل الأعمال المختطف بالإسماعيلية

قالت مصادر أمنية، إن رجال الشرطة بالإسماعيلية توصلوا مساء اليوم الأربعاء، لمكان اختطاف رجل الأعمال «أشرف النادي»، وذلك بعد يومين من اختطافه، إذ نجحت مأمورية مكبرة ضمت مباحث الإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، والمنصورة، ومصلحة الأمن العام، من مداهمة مزرعة بمنطقة «المطرية»، على حدود محافظتي بورسعيد ودمياط، وتحرير المتهم، وذكرت مصادر، أن المتهمين قاموا باخفاء المجني عليه داخل المزرعة، وتحركوا بين محافظات الإسماعيلية، والسويس، وبورسعيد، والمنصورة، بسيارات مختلفة للتمويه.
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الإفراج عن المطالبين بالقصاص من قاتل شهيد الشهامة

قررت نيابة شبين الكوم الكلية بمحافظة المنوفية، إخلاء سبيل 1لمتهمين بالتجمهر للمطالبة بالقصاص في قضية مقتل الطالب محمود محمد البنا والمعروفة إعلاميا بقضية شهيد الشهامة، بمركز تلا بمحافظة المنوفية، وشمل قرار النيابة الإفراج عن جميع المحتجزين والبالغ عددهم 11 متهمًا، وأعرب محمد البنا والد محمود البنا في تصريحات لـ"التحرير" عن سعادته بخبر الإفراج عن المتهمين بالتجمهر، وقال والد "شهيد الشهامة"، إن "الخبر أثلج صدورنا، وكل الشكر للناس اللي سعت وساهمت في خروجهم".
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23 واقعة.. القبض على نصاب السوشيال ميديا

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاشتراك مع آخر في ارتكاب 23 واقعة نصب واحتيال على المواطنين، واختراق حساباتهم الشخصية بقصد ابتزازهم، ووصل بلاغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من 3 مواطنين بتضررهم من قيام المسؤول عن إدارة إحدى صفحات "فيسبوك" باسم "حورس"، وباستخدام أرقام هواتف "محددة" للنصب عليهم وإيهامهم بقدرتهم فى الحصول على حجز رحلات سياحية بأسعار مخفضة من خلال التعاقد مع الفنادق السياحية، وعقب ذلك قام باختراق الحسابات الخاصة بهم والتحصل منها على بياناتهم وصورهم الشخصية وابتزازهم ماديًّا.
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«بتشتمني قدام مراتي».. قصة جملة انتهت بذبيحة في رشيد

كعادته كل صباح، خرج "محمود" (اسم مستعار) قاصدا محل عمله في مدينة النوبارية بمحافظة البحيرة، وودعته زوجته "ذوات" على أمل تجدد اللقاء، إلا أنها لم تدرِ أنها نظرة الوداع، وأنهما لن يتقابلا ثانية لنهاية العمر، إذ قُتلت الزوجة في جريمة بشعة أضحت حديث الساعة في المدينة البسيطة. علاقة محبة وأخوة جمعت بين "محمود" وشقيقه "أحمد" حتى بعد زواج الأول بفتاة تدعى "ذوات"، ظل الأخ يتردد على منزله لزيارته والاطمئنان عليه وبات الاثنان محل حديث الجيران في منطقة "برج رشيد"، أينما رحلا لاحقتهما كلمات الثناء والإشادة كونهما مثالا جيدا للأخوة.
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قتله وانتحر.. ملابسات جريمة العجوز والابن العاق

أقدم المتهم بقتل والده ودفنه في مقبرة أسمنتية تحت سرير غرفته ببولاق الدكرور على التخلص من حياته، وانتحر تحت عجلات قطار السكة الحديد بمنطقة إمبابة، ليسدل الستار على جريمة بشعة بدأت ببلاغ من فني هندسي مقيم بمدينة السادس من أكتوبر، أفاد تغيب والده "محمود" 70 سنة، موظف بالمعاش، مقيم بمنطقة صفط اللبن بدائرة القسم، منذ 72 ساعة، انتقلت قوة من ضباط القسم إلى محل سكن الشخص المُبلغ بتغيبه، بقيادة العميد شامل عزيز، مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، بالتنسيق مع ضباط وحدة المباحث بقيادة المقدم محمد الجوهري، ومعاونيه الرائد مجدي عوض والنقيب أيمن سكوري.
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جثة قتيلة داخل جوال تثير الذعر في الحوامدية

ساعات قليلة مرت على اكتشاف رجال المباحث بقسم شرطة بولاق الدكرور جثة مُسن دُفنت في مقبرة أسمنتية أسفل سرير نجله الشاب صاحب الـ30 سنة، حتى سجلت أوراق التحقيق جريمة قتل يكسوها الغموض، حيث عثر رجال الشرطة على جوال ملقى برشاح قرية "أم خنان" بدائرة مركز الحوامدية جنوب المحافظة، بداخله جثة ربة منزل مقتولة ترتدي كامل ملابسها، وبها آثار طعنات متفرقة بالجسم، ما أثار حالة من الخوف والذعر بين قاطني المنطقة، خاصة العاملين في الزراعة وسكان المنازل المتاخمة لمكان العثور على الجثة.
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«رفضت تتجوزه ضربها بالنار».. عاطل يقتل ابنة عمه بقنا

محاولات عديدة للزواج من ابنة عمه "صباح" باءت بالفشل حتى قرر في لحظة غضب بعدما سيطر الشيطان على عقله وأكلته نار الانتقام وأطلق أعيرة نارية عليها لتسقط جثة غارقة في دمائها وفرا هاربا من مسرح الجريمة إلا إنه سقط سريعا في قبضة رجال المباحث. الأحداث الدرامية شهدتها قرية العركي، بمركز فرشوط، شمالي قنا، والتي أصابت الجميع بحالة من الذهول، إذ لم تكن تتخيل صاحبة الـ42 عاما انها ستدفع حياتها ثمنا لرفضها الزواج من نجل عمها "مخلوف" العاطل، بعدما لقى مصرعها على يديه مصابة بطلقات نارية لينتهي بها المطاف جثة هامدة بمشرحة مستشفى فرشوط المركزي.
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