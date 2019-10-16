«دبحه وقطع جثته حتت».. أب يفصل رأس ابنه بالإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ١٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٢ م

سكين- أرشيفية

جلس الرجل الستيني طوال الليل يفكر في حال نجله الذي فشل في إصلاح حاله، إلا أنه أبى أن تمر الليلة بسلام، وسيطر الشيطان على عقله حتى تخلى عن إنسانيته، إذ ارتكب جريمة تقشعر لها الأبدان، في المقابل كان الشاب يغط في نوم عميق ولم يكن يدري أنها الليلة الأخيرة، خرج الأب من غرفته فجرا يتتبع خطوات الشيطان قاصدا غرفة نجله "أحمد" متخذا قراره بالذبح، دقائق وكانت غرفة الشاب بركة من الدماء بينما يقف "عبده ف." يقطع في جثة نجله لأجزاء وفصل الرأس عن الجسم في محاولة لإخفاء معالم جريمته، لكن القدر كان له بالمرصاد، حيث كان هناك من يشاهد تفاصيل الجريمة وأبلغ الشرطة.

الواقعة البشعة شهدتها مدينة القنطرة شرق بالإسماعلية ودارت تفاصيلها اليوم الأربعاء، حيث استيقظ "عبده ف." 61 سنة فجرا، واستغل نوم نجله، وقام بذبحه وتقطيعه أجزاء، لمحاولة إخفاء الجريمة، إلا أن دخول أحد أصدقائه كشف الواقعة وأبلغ الشرطة. البداية كانت بتلقي وحدة مباحث القنطرة بلاغا من "شهاب. م" بمشاهدة المتهم،