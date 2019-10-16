رياضة

فيورنتينا يدرس التعاقد مع إبراهيموفيتش

تحرير:محمد جمال ١٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٧ م
زلاتان إبراهيموفيتش
زلاتان إبراهيموفيتش
كشفت تقارير صحفية إيطالية عن رغبة إدارة نادي فيورنتينا الإيطالي، في التعاقد مع السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، نجم فريق لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" فى تقريره، أن نادي فيورنتينا بعد نجاحه الأخير فى التعاقد مع الفرنسي فرانك ريبيري، خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضي، يخطط الآن لضم إبراهيموفيتش. ويحتل نادى فيورنتينا المركز الثامن برصيد 11 نقطة جمعها من 7 مبارايات فاز فى 3 وتعادل فى مباراتين وخسر فى مثلهما.
وأضاف التقرير أن فكرة التعاقد مع الدولى السويدي بدأت تتشكل داخل إدارة فيورنتينا، خاصة أن عقد السويدي مع الفريق الأمريكي سينتهي في شهر ديسمبر المقبل، ما يعني أن المهاجم سيمتلك الحرية الكاملة للانتقال في فترة الانتقالات الشتوية. وختم التقرير بأن النادي إذا قرر القيام بمحاولة لضم زلاتان، فسيبدأ محادثاته
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فرجاني ساسي يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

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رئيس بايرن ميونيخ: ريبيري رفض الصين واختار كرة القدم

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كونتي بعد خسارة يوفنتوس: ليست أول مرة

أعرب أنطونيو كونتي، مدرب إنتر، عن ثقته في قدرة فريقه على المنافسة على لقب الدوري في الجولات المقبلة، وذلك بعدما تكبد النيراتزوري أول هزيمة له هذا الموسم، بالسقوط على ملعبه أمام حامل اللقب يوفنتوس بنتيجة 2-1 أمس الأحد، وقال كونتي في تصريحات لـ"سكاي إيطاليا" عقب المباراة التي هزم فيها اليوم الأحد، أمام السيدة العجوز 2-1: "لقد دفعنا ثمن إصابة سينسي، عندما غادر فقدنا أساسيات اللعبة، حتى في الشوط الثاني، لم نلعب بشكل جيد، رغم أن المواجهة كانت متوازنة للغاية".
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ميلان يبحث عن الخروج من كبوته أمام جنوة

تعود عجلة الدوري الإيطالي للدوران من جديد اليوم السبت، من خلال مباريات الجولة السابعة، وستكون المباراة الأبرز في مواجهات الليلة هي صدام جنوة وميلان في تمام الساعة 8:45 مساء على ملعب لويجي فيراريس، ويحتل ميلان المركز الـ16 برصيد 6 نقاط، بينما يوجد جنوة في المركز الـ18 برصيد 5 نقاط، وتواجه الفريقان في 102 مباراة في الدوري من قبل حقق خلالها ميلان الانتصار في 50 لقاءً وتعرض للهزيمة في 19 مواجهة، وانتهت 33 مباراة بينهما بالتعادل، وسجل الروسونيري في تلك المباريات 157 هدفًا واهتزت شباكه بـ96 هدفًا.
ريبيري‎

ريبيري لاعب الشهر في الدوري الإيطالي

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