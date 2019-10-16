فيورنتينا يدرس التعاقد مع إبراهيموفيتش

تحرير:محمد جمال ١٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٧ م

زلاتان إبراهيموفيتش

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن رغبة إدارة نادي فيورنتينا الإيطالي، في التعاقد مع السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، نجم فريق لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" فى تقريره، أن نادي فيورنتينا بعد نجاحه الأخير فى التعاقد مع الفرنسي فرانك ريبيري، خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضي، يخطط الآن لضم إبراهيموفيتش. ويحتل نادى فيورنتينا المركز الثامن برصيد 11 نقطة جمعها من 7 مبارايات فاز فى 3 وتعادل فى مباراتين وخسر فى مثلهما.

وأضاف التقرير أن فكرة التعاقد مع الدولى السويدي بدأت تتشكل داخل إدارة فيورنتينا، خاصة أن عقد السويدي مع الفريق الأمريكي سينتهي في شهر ديسمبر المقبل، ما يعني أن المهاجم سيمتلك الحرية الكاملة للانتقال في فترة الانتقالات الشتوية. وختم التقرير بأن النادي إذا قرر القيام بمحاولة لضم زلاتان، فسيبدأ محادثاته