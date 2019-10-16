20 لاعبًا في قائمة الإسماعيلي لمواجهة حرس الحدود

تحرير:علي الزيني ١٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٦ م

الإسماعيلي

أعلن المدرب الصربي ميودراج ييسيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، عن قائمة فريقه، التي تستعد لمواجهة نظيره فريق حرس الحدود، الذي يقوده طارق العشري، بعد غد الجمعة على استاد الإسماعيلية، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، وشهدت القائمة، غياب محمد صادق وإبراهيم أبو اليزيد وبيكيتي سيلفا، فيما عاد للقائمة اللاعب نادر رمضان، وتواجد محمود عبدالله الذى تم تصعيده مؤخرًا للفريق الأول، للمرة الأولى هذا الموسم.

وجاءت قائمة الإسماعيلي، كالتالي: محمد مجدي، محمد فوزي، باهر المحمدي، أسامة إبراهيم، محمد مجدي، محمد هاشم، أحمد أيمن، همام طارق، محمود دونجا، عماد حمدي، محمد بيومي، محمد الضرف، نادر رمضان، عبدالرحمن مجدي، محمود عبدالله، أحمد مدبولي، محمد الشامي، محمد حمدي زكي، بينسون شيلونجو، وجيه عبدالحكيم. ويحتل فريق