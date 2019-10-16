رياضة

20 لاعبًا في قائمة الإسماعيلي لمواجهة حرس الحدود

تحرير:علي الزيني ١٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٦ م
الإسماعيلي
الإسماعيلي
أعلن المدرب الصربي ميودراج ييسيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، عن قائمة فريقه، التي تستعد لمواجهة نظيره فريق حرس الحدود، الذي يقوده طارق العشري، بعد غد الجمعة على استاد الإسماعيلية، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، وشهدت القائمة، غياب محمد صادق وإبراهيم أبو اليزيد وبيكيتي سيلفا، فيما عاد للقائمة اللاعب نادر رمضان، وتواجد محمود عبدالله الذى تم تصعيده مؤخرًا للفريق الأول، للمرة الأولى هذا الموسم.
وجاءت قائمة الإسماعيلي، كالتالي: محمد مجدي، محمد فوزي، باهر المحمدي، أسامة إبراهيم، محمد مجدي، محمد هاشم، أحمد أيمن، همام طارق، محمود دونجا، عماد حمدي، محمد بيومي، محمد الضرف، نادر رمضان، عبدالرحمن مجدي، محمود عبدالله، أحمد مدبولي، محمد الشامي، محمد حمدي زكي، بينسون شيلونجو، وجيه عبدالحكيم. ويحتل فريق
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برشلونة- وريال مدريد‎

ماركا تكشف الموعد الأقرب لإقامة الكلاسيكو

اقتربت مواجهة كلاسيكو الدوري الإسباني، بين فريقي برشلونة وريال مدريد، من التأجيل، بعدما رفضت الحكومة الإسبانية، والاتحاد الإسباني لكرة القدم، ورابطة الليجا، إقامتها في السادس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، على ملعب "كامب نو"، كما كان مقررًا له، بسبب المظاهرات التي أقيمت في كتالونيا، ردًّا على قرار المحكمة العليا يوم الإثنين في إسبانيا ضد تسعة متهمين بقيامهم بتمرد عنيف وإدانتهم بالتسبب في الفتنة وسوء استخدام الأموال العامة والعصيان بسبب دورهم في محاولة، لاستقلال كتالونيا قبل عامين.
أولي جونار-سولسكاير (7)

سولسكاير يؤكد غياب هذا الثنائي عن مواجهة ليفربول

كشف أولى جونار سولسكاير، المدير الفنى لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، غياب الفرنسي بول بوجبا والإسبانى دافيد دى خيا عن مواجهة ليفربول والتى من المقرر إقامتها الأحد المقبل، على ملعب أولد ترافورد فى الأسبوع التاسع من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريمرليج). وقال سولسكاير فى تصريحات إعلامية: "دافيد دى خيا يحتاج إلى فحص طبي، أعتقد أنه سيغيب، لقد بدا الامر مؤكدًا، فى مباراة الأمس". وعن بوجبا قال المدرب النرويجي: "لقد خضع لفحص عقب مباراة أرسنال، وربما يحتاج إلى الراحة لبضعة أسابيع، أتمنى ألا يدوم ذلك طويلا، لكن لن يشارك فى المباراة القادمة.
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فيورنتينا يدرس التعاقد مع إبراهيموفيتش

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طارق-العشرى

طارق العشري: مباراة الإسماعيلي صعبة.. «لكننا جاهزون»

أكد طارق العشري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، على جاهزية لاعبي فريقه، للفوز على نظيره الإسماعيلي، خلال المواجهة التي تجمعهما مساء الجمعة القادمة، على ستاد الإسماعيلية، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، جاء ذلك في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، قائلًا: «نسعى لإحداث طفرة في الدوري هذا الموسم، بالتواجد في مراكز المقدمة، خاصة بعدما نجحنا في تدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية».
الإسماعيلي (2)

عمر الوحش: لن أستمر مع الإسماعيلي بسبب الإدارة

كشف عمر الوحش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية، عن اعتزاله لعب كرة القدم، قائلًا: "لم أفكر في الاعتزال نهائيًا في الوقت الحالي، مازال أمامي الكثير لكي اقدمه في الملاعب.. كل ما في الأمر، أنني تقدمت بطلب إلى مجلس إدارة النادي، من أجل عدم خوض التدريبات مع الفريق في الفترة المقبلة.. وأرغب في خوض التدريبات في الفترة المقبلة، خارج النادي، حتى لا أثير أي مشكلة مع الجهاز الفني خاصة أنني بعيد عن حساباته الفنية بدون أي سبب".
إبراهيم عثمان

رئيس الإسماعيلي يكشف حقيقة رحيل عماد حمدي

أكد إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، والمشرف العام على قطاع الكرة، أن ما تردد حول رحيل عماد حمدي، عارٍ تمامًا عن الصحة والتى تستهدف تعطيل مسيرة النتائج الإيجابية التى يحققها الفريق منذ بداية الموسم، فضلا عن ضرب الاستقرار الفنى والإدارى الذى يشهده النادي، موضحًا أن عقد اللاعب يمتد حتى عام 2022، وأن النادي متمسك بجهود جميع لاعبيه، مهما كانت الإغراءات وذلك ضمن السياسة التي تشمل إعادة بناء الفريق بحيث يكون قادرا على المنافسة على الصعيدين المحلي والخارجي التى بدأت بالتعاقد مع مجموعة اللاعبين الجدد المميزين.
قرعة البطولة العربية 1

البطولة العربية.. الإسماعيلي يواجه بطل الإمارات

أسفرت قرعة دور الستة عشر من كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، التي أقيمت في الرياض، عن مواجهات قوية لممثلي مصر، حيث يلتقي فريق الإسماعيلي مع نظيره الجزيرة الإماراتي، وستقام مواجهة الذهاب في مصر أولًا ثم يحل الدراويش ضيفًا على الفريق الإماراتي، فيما يقابل فريق الاتحاد السكندري نظيره المحرق البحريني، وخوض مباراة الذهاب في مصر ثم يحل ضيفًا أيضًا على الفريق البحريني في لقاء الاياب، كما شهدت القرعة قمة نارية مغربية بين الرجاء والوداد في دربي كازابلانكا.
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