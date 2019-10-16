سولسكاير يؤكد غياب هذا الثنائي عن مواجهة ليفربول

تحرير:محمد جمال ١٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٨ م

أولى جونار سولسكاير

كشف أولى جونار سولسكاير، المدير الفنى لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، غياب الفرنسي بول بوجبا والإسبانى دافيد دى خيا عن مواجهة ليفربول والتى من المقرر إقامتها الأحد المقبل، على ملعب أولد ترافورد فى الأسبوع التاسع من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريمرليج). وقال سولسكاير فى تصريحات إعلامية: "دافيد دى خيا يحتاج إلى فحص طبي، أعتقد أنه سيغيب، لقد بدا الامر مؤكدًا، فى مباراة الأمس". وعن بوجبا قال المدرب النرويجي: "لقد خضع لفحص عقب مباراة أرسنال، وربما يحتاج إلى الراحة لبضعة أسابيع، أتمنى ألا يدوم ذلك طويلا، لكن لن يشارك فى المباراة القادمة.

وكان دي خيا تعرض لإصابة أجبرته على الخروج من مباراة منتخب بلاده إسبانيا أمام السويد في تصفيات كأس أمم أوروبا (يورو 2020)، والتي انتهت بالتعادل 1/ 1 وتأهل فريقه إلى البطولة، بعدما حل كيبا أريزابالاجا حارس مرمى تشيلسي بديلا عنه. على الجانب الآخر غاب بوجبا عن الشياطين الحمر في خمس مباريات من آخر سبع خاضها