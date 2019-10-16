رياضة

ماركا تكشف الموعد الأقرب لإقامة الكلاسيكو

تحرير:علي الزيني ١٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٤ م
برشلونة وريال مدريد
برشلونة وريال مدريد
اقتربت مواجهة كلاسيكو الدوري الإسباني، بين فريقي برشلونة وريال مدريد، من التأجيل، بعدما رفضت الحكومة الإسبانية، والاتحاد الإسباني لكرة القدم، ورابطة الليجا، إقامتها في السادس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، على ملعب "كامب نو"، كما كان مقررًا له، بسبب المظاهرات التي أقيمت في كتالونيا، ردًّا على قرار المحكمة العليا يوم الإثنين في إسبانيا ضد تسعة متهمين بقيامهم بتمرد عنيف وإدانتهم بالتسبب في الفتنة وسوء استخدام الأموال العامة والعصيان بسبب دورهم في محاولة، لاستقلال كتالونيا قبل عامين.
ورفض الفريقان نقل المباراة إلى استاد "سنتياجو برنابيو"، معقل ريال مدريد، على أن تكون مباراة الدور الثاني، التي ستقام في شهر مارس من العام المقبل، على ملعب "كامب نو" معقل برشلونة، كما اقترحت رابطة الدوري الإسباني. ويبحث المسؤولون عن موعد مناسب لإقامة المباراة، وكشف صحيفة "ماركا" الإسبانية المنتمية إلى
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أولي جونار-سولسكاير (7)

سولسكاير يؤكد غياب هذا الثنائي عن مواجهة ليفربول

كشف أولى جونار سولسكاير، المدير الفنى لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، غياب الفرنسي بول بوجبا والإسبانى دافيد دى خيا عن مواجهة ليفربول والتى من المقرر إقامتها الأحد المقبل، على ملعب أولد ترافورد فى الأسبوع التاسع من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريمرليج). وقال سولسكاير فى تصريحات إعلامية: "دافيد دى خيا يحتاج إلى فحص طبي، أعتقد أنه سيغيب، لقد بدا الامر مؤكدًا، فى مباراة الأمس". وعن بوجبا قال المدرب النرويجي: "لقد خضع لفحص عقب مباراة أرسنال، وربما يحتاج إلى الراحة لبضعة أسابيع، أتمنى ألا يدوم ذلك طويلا، لكن لن يشارك فى المباراة القادمة.
الإسماعيلي (2)

20 لاعبًا في قائمة الإسماعيلي لمواجهة حرس الحدود

أعلن المدرب الصربي ميودراج ييسيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، عن قائمة فريقه، التي تستعد لمواجهة نظيره فريق حرس الحدود، الذي يقوده طارق العشري، بعد غد الجمعة على استاد الإسماعيلية، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، وشهدت القائمة، غياب محمد صادق وإبراهيم أبو اليزيد وبيكيتي سيلفا، فيما عاد للقائمة اللاعب نادر رمضان، وتواجد محمود عبدالله الذى تم تصعيده مؤخرًا للفريق الأول، للمرة الأولى هذا الموسم.
زلاتان-إبراهيموفيتش (4)

فيورنتينا يدرس التعاقد مع إبراهيموفيتش

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن رغبة إدارة نادي فيورنتينا الإيطالي، في التعاقد مع السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، نجم فريق لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" فى تقريره، أن نادي فيورنتينا بعد نجاحه الأخير فى التعاقد مع الفرنسي فرانك ريبيري، خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضي، يخطط الآن لضم إبراهيموفيتش. ويحتل نادى فيورنتينا المركز الثامن برصيد 11 نقطة جمعها من 7 مبارايات فاز فى 3 وتعادل فى مباراتين وخسر فى مثلهما.
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جاريث-بيل (2)

مودريتش يرغب في استمرار بيل مع ريال مدريد

أكد النجم الكرواتي لوكا مودريتش، رغبته في استمرار النجم الويلزي جاريث بيل في صفوف ريال مدريد في المواسم المقبلة، وذلك في ظل التكهنات العديدة التي دارت حول مستقبل اللاعب الصيف الماضي، وإعلان مدرب الفريق الفرنسي زين الدين زيدان بشكل واضح عن رغبته في رحيل بيل عن قلعة سانتياجو بيرنابيو اليوم قبل غدًا، وارتبط اسم بيل حينها بالانتقال إلى الكثير من الأندية من مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ، بل وارتبط اسمه بالرحيل إلى الدوري الصيني، قبل أن يستمر في صفوف الفريق الملكي في نهاية المطاف.
ميسى

ميسي: فكرت في المغادرة.. ورفضي لجريزمان كذب «حوار»

كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني، أنه فكر في مغادرة النادي الكتالوني، في وقت سابق، كما وضع ميسي النقاط على الحروف بشأن ملفات شائكة، تخص علاقته بكل من أنطوان جريزمان، زميله في الفريق، وإرنستو فالفيردي، المدير الفني، وجوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي، وعلق الدولي الأرجنتيني على رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد إلى يوفنتوس في صيف 2018. وكشف قائد برشلونة عن مفاجأة بشأن نيمار جونيور، مهاجم باريس سان جيرمان، بعد تعثر صفقة انتقال البرازيلي، إلى صفوف العملاق الكتالوني صيف العام الجاري.
عثمان-ديمبلي (1)

برشلونة يقاتل لإشراك ديمبلي فى الكلاسيكو

تقاتل إدارة نادي برشلونة الإسبانى، لمشاركة الدولى الفرنسي عثمان ديمبلي، فى مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، والمقرر إقامتها يوم 26 من الشهر الجاري على ملعب الكامب نو (معقل الفريق الكتالونى) فى إطار الأسبوع العاشر من عمر بطولة الدورى الإسبانى. وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية فى تقرير لها، أن نادي برشلونة سيبذل قصارى جهده من أجل أن يشارك ديمبلي فى مباراة الكلاسيكو، موضحة أن النادي يستعد للاستئناف على البطاقة الحمراء التي تلقاها ديمبلي فى مباراة الفريق الأخيرة.
برشلونة

برشلونة يكتسح إشبيلية برباعية فى الكامب نو

نجح فريق برشلونة فى تحقيق فوز سهل أمام إشبيلية بأربعة أهداف نظيفة فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد على ملعب الكامب نو فى إطار الاسبوع الثامن من عمر بطولة الدورى الإسبانى (لا ليجا) وسجل لصالح البلوجرانا كل من لويس سواريز وارتورو فيدال وعثمان ديمبلي وليونيل ميسي. كما شهدت المباراة "كارت أحمر" لأرخو وديمبلي ليغيب اللاعبان عن مباراة ريال مدريد التى ستأتى فى الأسبوع العاشر. وبهذا الفوز يستمر الفريق الكتالونى فى الحفاظ على رقمه القياسى أمام إشبيلية حيث فاز عليه فى 83 مباراة خلال مواجهات الدورى، كأكثر فريق يهزم إشبيلية فى تاريخ البطولة الإسبانية.
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