ماركا تكشف الموعد الأقرب لإقامة الكلاسيكو

تحرير:علي الزيني ١٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٤ م

برشلونة وريال مدريد

اقتربت مواجهة كلاسيكو الدوري الإسباني، بين فريقي برشلونة وريال مدريد، من التأجيل، بعدما رفضت الحكومة الإسبانية، والاتحاد الإسباني لكرة القدم، ورابطة الليجا، إقامتها في السادس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، على ملعب "كامب نو"، كما كان مقررًا له، بسبب المظاهرات التي أقيمت في كتالونيا، ردًّا على قرار المحكمة العليا يوم الإثنين في إسبانيا ضد تسعة متهمين بقيامهم بتمرد عنيف وإدانتهم بالتسبب في الفتنة وسوء استخدام الأموال العامة والعصيان بسبب دورهم في محاولة، لاستقلال كتالونيا قبل عامين.

ورفض الفريقان نقل المباراة إلى استاد "سنتياجو برنابيو"، معقل ريال مدريد، على أن تكون مباراة الدور الثاني، التي ستقام في شهر مارس من العام المقبل، على ملعب "كامب نو" معقل برشلونة، كما اقترحت رابطة الدوري الإسباني. ويبحث المسؤولون عن موعد مناسب لإقامة المباراة، وكشف صحيفة "ماركا" الإسبانية المنتمية إلى