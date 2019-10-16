الإفراج عن المطالبين بالقصاص من قاتل شهيد الشهامة

تحرير:محمد أبو زيد ١٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ م

محمود البنا

قررت نيابة شبين الكوم الكلية بمحافظة المنوفية، إخلاء سبيل 1لمتهمين بالتجمهر للمطالبة بالقصاص في قضية مقتل الطالب محمود محمد البنا والمعروفة إعلاميا بقضية شهيد الشهامة، بمركز تلا بمحافظة المنوفية، وشمل قرار النيابة الإفراج عن جميع المحتجزين والبالغ عددهم 11 متهمًا، وأعرب محمد البنا والد محمود البنا في تصريحات لـ"التحرير" عن سعادته بخبر الإفراج عن المتهمين بالتجمهر، وقال والد "شهيد الشهامة"، إن "الخبر أثلج صدورنا، وكل الشكر للناس اللي سعت وساهمت في خروجهم".

وفي تصريحات سابقة لـ"التحرير"، قال والد الشاب المعروف بـ"ضحية الشهامة" الذي قتل على يد شاب وثلاثة من أصدقائه، لدفاعه عن فتاة بمدينة تلا: "اتصدمت من كمية حب الناس اللي تخطت الخيال لأي حد يتمناه لابنه، كنت بسمع ناس بتقول أنا لو جنازتي هتبقى كده موتوني دلوقتي". وأضاف: "فوجئت بناس جاتلي امبارح العزاء من