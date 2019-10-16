تفاصيل العثور على رجل الأعمال المختطف بالإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ١٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١٣ م

الشرطة المصرية_أرشيفية

قالت مصادر أمنية، إن رجال الشرطة بالإسماعيلية توصلوا مساء اليوم الأربعاء، لمكان اختطاف رجل الأعمال «أشرف النادي»، وذلك بعد يومين من اختطافه، إذ نجحت مأمورية مكبرة ضمت مباحث الإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، والمنصورة، ومصلحة الأمن العام، من مداهمة مزرعة بمنطقة «المطرية»، على حدود محافظتي بورسعيد ودمياط، وتحرير المتهم، وذكرت مصادر، أن المتهمين قاموا باخفاء المجني عليه داخل المزرعة، وتحركوا بين محافظات الإسماعيلية، والسويس، وبورسعيد، والمنصورة، بسيارات مختلفة للتمويه.

وأشارت المصادر، إلى أن معلومات توافرت مساء اليوم بتجمع الخاطفين في إحدى المزارع المشتبه باختطاف «النادي» بها، وبمداهمة القوات للمكان بادلت العناصر الشرطة إطلاق النيران ما أدى إلى تعاملهم مع مصدر النيران. ونجحت المأمورية في تحرير النادي بعد ملاحقة العناصر في أماكن ترددهم في محافظات «السويس،