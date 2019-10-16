جريمة

تفاصيل العثور على رجل الأعمال المختطف بالإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ١٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١٣ م
الشرطة المصرية_أرشيفية
الشرطة المصرية_أرشيفية
قالت مصادر أمنية، إن رجال الشرطة بالإسماعيلية توصلوا مساء اليوم الأربعاء، لمكان اختطاف رجل الأعمال «أشرف النادي»، وذلك بعد يومين من اختطافه، إذ نجحت مأمورية مكبرة ضمت مباحث الإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، والمنصورة، ومصلحة الأمن العام، من مداهمة مزرعة بمنطقة «المطرية»، على حدود محافظتي بورسعيد ودمياط، وتحرير المتهم، وذكرت مصادر، أن المتهمين قاموا باخفاء المجني عليه داخل المزرعة، وتحركوا بين محافظات الإسماعيلية، والسويس، وبورسعيد، والمنصورة، بسيارات مختلفة للتمويه.
وأشارت المصادر، إلى أن معلومات توافرت مساء اليوم بتجمع الخاطفين في إحدى المزارع المشتبه باختطاف «النادي» بها، وبمداهمة القوات للمكان بادلت العناصر الشرطة إطلاق النيران ما أدى إلى تعاملهم مع مصدر النيران. ونجحت المأمورية في تحرير النادي بعد ملاحقة العناصر في أماكن ترددهم في محافظات «السويس،
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محمود البنا2

والد شهيد الشهامة: رفضت هدية المحافظ لسبب وحيد

زيارة قام بها اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، لأسرة محمود البنا المعروف إعلاميًا شهيد الشهامة، إذ فوجئ أهالي مدينة تلا التابعة لمحافظة المنوفية، مساء أمس الثلاثاء، بقدوم المحافظ إلى المدينة قاصدا منزل والد محمود البنا، لتقديم رحلتي عمرة لوالد ووالدة محمود، إلا ان والد البنا اعتذر له، موضحا في تصريحات لـ"التحرير"، قال محمد البنا تعليقا عن الواقعة: "امبارح قالولي المحافظ جاي وجايبلك رحلتين عمرة هدية، قولتلهم أنا مش محتاج العمرتين ومش قابلهم نفسيا وعايز حق ابني، وهو يشكر طبعا، وفي الحقيقة ناس كتير عرضت عليا موضوع العمرة، واعتذرت لهم".
قتيل-المنوفية‎ (3)

الإفراج عن المطالبين بالقصاص من قاتل شهيد الشهامة

قررت نيابة شبين الكوم الكلية بمحافظة المنوفية، إخلاء سبيل 1لمتهمين بالتجمهر للمطالبة بالقصاص في قضية مقتل الطالب محمود محمد البنا والمعروفة إعلاميا بقضية شهيد الشهامة، بمركز تلا بمحافظة المنوفية، وشمل قرار النيابة الإفراج عن جميع المحتجزين والبالغ عددهم 11 متهمًا، وأعرب محمد البنا والد محمود البنا في تصريحات لـ"التحرير" عن سعادته بخبر الإفراج عن المتهمين بالتجمهر، وقال والد "شهيد الشهامة"، إن "الخبر أثلج صدورنا، وكل الشكر للناس اللي سعت وساهمت في خروجهم".
طعنات-سكين-جريمة

«دبحه وقطع جثته حتت».. أب يفصل رأس ابنه بالإسماعيلية

جلس الرجل الستيني طوال الليل يفكر في حال نجله الذي فشل في إصلاح حاله، إلا أنه أبى أن تمر الليلة بسلام، وسيطر الشيطان على عقله حتى تخلى عن إنسانيته، إذ ارتكب جريمة تقشعر لها الأبدان، في المقابل كان الشاب يغط في نوم عميق ولم يكن يدري أنها الليلة الأخيرة، خرج الأب من غرفته فجرا يتتبع خطوات الشيطان قاصدا غرفة نجله "أحمد" متخذا قراره بالذبح، دقائق وكانت غرفة الشاب بركة من الدماء بينما يقف "عبده ف." يقطع في جثة نجله لأجزاء وفصل الرأس عن الجسم في محاولة لإخفاء معالم جريمته، لكن القدر كان له بالمرصاد، حيث كان هناك من يشاهد تفاصيل الجريمة وأبلغ الشرطة.
فيسبوك

23 واقعة.. القبض على نصاب السوشيال ميديا

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاشتراك مع آخر في ارتكاب 23 واقعة نصب واحتيال على المواطنين، واختراق حساباتهم الشخصية بقصد ابتزازهم، ووصل بلاغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من 3 مواطنين بتضررهم من قيام المسؤول عن إدارة إحدى صفحات "فيسبوك" باسم "حورس"، وباستخدام أرقام هواتف "محددة" للنصب عليهم وإيهامهم بقدرتهم فى الحصول على حجز رحلات سياحية بأسعار مخفضة من خلال التعاقد مع الفنادق السياحية، وعقب ذلك قام باختراق الحسابات الخاصة بهم والتحصل منها على بياناتهم وصورهم الشخصية وابتزازهم ماديًّا.
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طعنات-سكين-جريمة

«دبحه وقطع جثته حتت».. أب يفصل رأس ابنه بالإسماعيلية

جلس الرجل الستيني طوال الليل يفكر في حال نجله الذي فشل في إصلاح حاله، إلا أنه أبى أن تمر الليلة بسلام، وسيطر الشيطان على عقله حتى تخلى عن إنسانيته، إذ ارتكب جريمة تقشعر لها الأبدان، في المقابل كان الشاب يغط في نوم عميق ولم يكن يدري أنها الليلة الأخيرة، خرج الأب من غرفته فجرا يتتبع خطوات الشيطان قاصدا غرفة نجله "أحمد" متخذا قراره بالذبح، دقائق وكانت غرفة الشاب بركة من الدماء بينما يقف "عبده ف." يقطع في جثة نجله لأجزاء وفصل الرأس عن الجسم في محاولة لإخفاء معالم جريمته، لكن القدر كان له بالمرصاد، حيث كان هناك من يشاهد تفاصيل الجريمة وأبلغ الشرطة.
خطف (1)

ملثمون يقتحمون مقهى ويختطفون رجل أعمال بالإسماعيلية

في واقعة ليست الأولى من نوعها، اقتحم ملثمون مقهى شعبي بالإسماعيلية، واختطفوا رجل أعمال تحت تهديد السلاح، وفروا هاربين. إذ تلقى اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية، بلاغا من صاحب مقهى بشارع الثلاثيني يؤكد اقتحام 6 ملثمين بالأسلحة الآلية المقهى في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، واختطفوا رجل الأعمال "أ.ال"، مالك إحدى شركات المقاولات العامة، وفروا هاربين بسيارة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجاري البحث عن سيارات مرتكبي الواقعة.
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قُتل غدرا..كواليس التوصيلة الأخيرة لـ«سائق الدقهلية»

كعادته كل يوم، خرج "أحمد البياع" من منزله بمدينة طلخا في محافظة الدقهلية بحثا عن الرزق من خلال عمله كسائق على سيارة أجرة، يجوب الشوارع والميادين لجني المال والعودة في المساء لأخذ قسط من الراحة يعينه على مواصلة العمل في اليوم التالي، سيناريو معتاد تبدلت أحداثه معلنة الفصل الأخير في حياته مقتولا بدم بارد، إذ استدرجه عاطلان بزعم توصيلهما إلى مدينة المنصورة لكن خطة شياطنية اتفقا عليها مسبقا أنهت حياة صاحب الـ33 سنة إضافة إلى سرقة سيارته ومتعلقاته الشخصية.
قوات-الشرطة (2)

تفاصيل أسبوع الحسم للداخلية في المحافظات

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الجهد لفرض سيطرتها على ربوع البلاد من خلال مداهمة بؤر إجرامية، ومطادرة خارجين على القانون من حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومروجي المواد المخدرة خاصة التخليقية "إستروكس- فودو"، وملاحقة هاربين من أحكام قضائية، وشن حملات تموينية لضبط الأسعار والتصدي لغش التجار، تنفيذا للاستراتيجية الموضوعة؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط حائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية وتحقيق مبدأ الردع العام.
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