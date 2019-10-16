والد شهيد الشهامة: رفضت هدية المحافظ لسبب وحيد

تحرير:محمد أبو زيد ١٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٥٢ م

والد محمود البنا ونجله

زيارة قام بها اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، لأسرة محمود البنا المعروف إعلاميًا شهيد الشهامة، إذ فوجئ أهالي مدينة تلا التابعة لمحافظة المنوفية، مساء أمس الثلاثاء، بقدوم المحافظ إلى المدينة قاصدا منزل والد محمود البنا، لتقديم رحلتي عمرة لوالد ووالدة محمود، إلا ان والد البنا اعتذر له، موضحا في تصريحات لـ"التحرير"، قال محمد البنا تعليقا عن الواقعة: "امبارح قالولي المحافظ جاي وجايبلك رحلتين عمرة هدية، قولتلهم أنا مش محتاج العمرتين ومش قابلهم نفسيا وعايز حق ابني، وهو يشكر طبعا، وفي الحقيقة ناس كتير عرضت عليا موضوع العمرة، واعتذرت لهم".

وأضاف: "كل الناس تشكر أنا عارف إن كل واحد قلبه موجوع على ابني وعايز يعمل حاجة، تركيزي بس نعدي من المحنة دي على خير". وعلق والد محمود البنا، عن محاكمة المتهم الرئيسي محمود راجح في قتل نجله محمود البنا إنه "حدث"، إذ قال"بشاعة الجريمة أكبر من إن الحكم فيها يكون بالسجن فقط والحكم غير مرضي بالنسبة