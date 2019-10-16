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الفقي: تهنئة السيسي لرئيس إثيوبيا يساهم في حل قضية «سد النهضة»

تحرير:محمد فتحي ١٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٥٤ م
الدكتور مصطفى الفقي
الدكتور مصطفى الفقي
أكد الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، أن تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لآبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، بعد حصوله على جائزة نول للسلام، يساهم في حل قضية سد النهضة الإثيوبي. مضيفا خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، والذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، أن قضية «سد النهضة»، هي قضية كيدية تهدف إلى تعطيل مسيرة مصر نحو النمو والازدهار، مشيرًا إلى أن عملية بناء السد تهدف إلى خنق مصر، متهمًا عدة دول بالوقوف مع إثيوبيا في بنائه.
وأوضح، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شديد الانضباط دائمًا في حديثه عن إثيوبيا و«سد النهضة» رغم تعثر المفاوضات. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق، أنه لن يتم تشغيل سد النهضة الإثيوبي بفرض الأمر الواقع "لأننا ليس لدينا مصدر آخر للمياه سوى نهر النيل"، وذلك خلال حواره مع عدد من الشخصيات
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التعليم: 211 ألف متقدم لوظائف المدارس خلال أسبوع

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الأربعاء، تسجيل 211 ألفًا و300 متقدم على البوابة الإلكترونية للوظائف المؤهلة؛ للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة، وذلك منذ بدء التسجيل على البوابة الأربعاء الماضي. وكانت الوزارة أعلنت انطلاق أكبر بوابة عربية إلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس في مصر (www.egmoe.org)، والتي ستكون بمثابة بنك معلومات وبوابة تواصل مباشر مع المؤهلين للعمل بمدارس الوزارة (معلمون - إداريون - عمال)، وسيتم إتاحتها للمدارس الخاصة والدولية للاستعانة بهم عند طرح إعلانات للتعيين؛ للتحقق والتأكد من الجودة.
مقبرة-توت-عنخ-امون

الآثار: إعادة تركيب غطاء التابوت الحجري بمقبرة توت عنخ آمون

أعلنت وزارة الآثار إعادة تركيب غطاء التابوت الحجري الموجود بمقبرة الملك توت عنخ آمون بوادي الملوك بالبر الغربي بالأقصر. وقال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في تصريح اليوم إنه تم تركيب غطاء التابوت الكوارتيزيت الخاص بالملك، مشيرا إلى أن صور التابوت وقت اكتشافه خلال القرن الماضي توضح أنه كان منقسما إلى جزأين فوق التابوت، قبل وضعه على الأرض بالمقبرة بجوار التابوت منذ عشرات السنين. وأضاف أنه تم بحضور وزير الآثار وعالم المصريات الدكتور زاهي حواس بحث إمكانية تركيب الغطاء فوق التابوت.
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الأرصاد: غدا انخفاض طفيف بدرجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من سيناء وجنوب البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وحالة البحر الأحمر معتدلة والرياح السطحية شمالية غربية.
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أمطار ورياح شديدة تضرب مدينة أسوان صباح اليوم

تعرضت مدينة أسوان صباح اليوم الأربعاء إلى موجة من الأمطار المتوسطة المصحوبة برياح، فيما أدت إلى توقف جزئي لحركة السير والمشاه والحياة العامة، خاصة بمناطق وسط وشرق المدينة. من جانبها، أعلنت المحافظة حالة الطواريء تحسبا لهطول المزيد من الأمطار، كما أطلقت تحذيراتها لأصحاب المركبات بالتوقف فورا عن استخدام الطرق السريعة لحين استقرار الأحوال الجوية. كما قررت محافظة أسوان رفع درجة الاستعداد وحالة الطواريء بمرفقي الإسعاف والإطفاء؛ تحسبا لسقوط المزيد من الأمطار خلال الساعات القليلة القادمة.
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البرلمان يعلن دعمه للرئيس في إدارة ملف سد النهضة

قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إن الخلفية التاريخية للعلاقات المصرية الإثيوبية تشير إلى نموذج فريد من الروابط التي تجمع بين البلدين‏، فالعلاقات بينهما تعود إلى عهود مصر القديمة، والتي لم تكن سياسية فقط، بل كانت دينية وثقافية أيضا، مضيفًا في بيان رسمي ألقاه خلال الجلسة العامة: «ولقد ربطت مشيئة المولى - عز وجل- بين مصير الشعبين المصري والإثيوبي متجسدة في الطبيعة والجغرافيا، فكان نهر النيل العظيم؛ الذي حمل الخير والنماء منذ آلاف السنين لكل شعوب حوضه، وتجري مياهه دماءً في عروق المصريين والإثيوبيين».
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أحمد موسى: قضية المياه أمن قومي.. ونثق في مؤسسات الدولة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أرسل رسالة دعم لموقف الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما يخص مشكلة مياه النيل، قائلا خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء: «المياه أمن قومي لمصر، وهو ما تعمل عليه الدولة المصرية، ولا أحد يزايد على الرئيس والدولة المصرية في هذا الأمر»، مضيفًا أن جلسة البرلمان غدًا ستشهد حضور كل من: رئيس الحكومة المهندس مصطفى مدبولي، ووزير الخارجية سامح شكري، والدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية لمناقشة قضية سد النهضة.
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إثيوبيا: مستعدون لحل أي خلافات بشأن سد النهضة

قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إن بلاده على استعداد لحل أي خلافات ومخاوف متعلقة بشأن سد النهضة من خلال التشاور بين الدول «المشاطئة لنهر النيل». وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان: «تؤكد حكومة إثيوبيا حق جميع الإحدى عشرة دولة المطلة على النيل في الاستفادة من مياه النيل على أساس مبادئ الاستخدام العادل، وعدم التسبب في أي ضرر كبير»، مضيفًا أن هذا يؤكد حق إثيوبيا في تطوير مواردها المائية لتلبية الاحتياجات الإنمائية لشعبها، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
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السيسي: مصر ملتزمة بحماية حقوقها المائية في مياه النيل

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، التزام الدولة المصرية، بكل مؤسساتها، بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل، قائلًا في تدوينة عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي: «تابعت عن كثب نتائج الاجتماع الثلاثي لوزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة ملف سد النهضة الإثيوبي، والذي لم ينتج عنه أي تطور إيجابي، وأؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل، ومستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفي إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق وسيظل النيل الخالد يجرى بقوة رابطاً الجنوب بالشمال برباط التاريخ والجغرافيا».
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