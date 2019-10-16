الفقي: تهنئة السيسي لرئيس إثيوبيا يساهم في حل قضية «سد النهضة»

تحرير:محمد فتحي ١٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٥٤ م

الدكتور مصطفى الفقي

أكد الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، أن تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لآبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، بعد حصوله على جائزة نول للسلام، يساهم في حل قضية سد النهضة الإثيوبي. مضيفا خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، والذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، أن قضية «سد النهضة»، هي قضية كيدية تهدف إلى تعطيل مسيرة مصر نحو النمو والازدهار، مشيرًا إلى أن عملية بناء السد تهدف إلى خنق مصر، متهمًا عدة دول بالوقوف مع إثيوبيا في بنائه.

وأوضح، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شديد الانضباط دائمًا في حديثه عن إثيوبيا و«سد النهضة» رغم تعثر المفاوضات. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق، أنه لن يتم تشغيل سد النهضة الإثيوبي بفرض الأمر الواقع "لأننا ليس لدينا مصدر آخر للمياه سوى نهر النيل"، وذلك خلال حواره مع عدد من الشخصيات