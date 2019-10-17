قبل المحاكمة.. والد «شهيد الشهامة» يرفض دفاع مرتضى والديب

تحرير:محمد أبو زيد ١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٠ م

محمود البنا

مع اقتراب أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل محمود البنا المعروف بـ"شهيد الشهامة" الأحد المقبل، أمام محكمة أحداث شبين الكوم، قال محمد البنا والد محمود، في تصريحات لـ"التحرير"، إن "محامين كتير مشهورين كلموني وعرضوا الدفاع عن محمود كمتطوعين من مكتب فريد الديب، ومحامين من المحلة، وأول امبارح جالي فريق من نقابة المحاميين، وأنا رفضت واعتذرت لهم، وكل الشكر ليهم، لأن كل واحد فيهم بيتحرك من قلبه، لكن أنا اخترت أن اللي يدافع عن محمود ناس من البسطاء اللي من عندنا زي الأستاذ نضال مندور ومحامين من تلا".

وأضاف محمد البنا: "الأستاذ أحمد مرتضى منصور كلمني 3 مرات، وقالي إن والده على استعداد للدفاع عن محمود، قولتله ده شرف لينا وهو مشكور، لكن أنا معايا محامين ماسكين القضية، وكان فيه ناس كتير عايزة تدعم بالفلوس علشان أجيب المستشار مرتضى أو فريد الديب، قولتلهم هما مش متأخرين وكانوا عايزين يتطوعوا بالدفاع عن