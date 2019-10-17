قبل المحاكمة.. والد «شهيد الشهامة» يرفض دفاع مرتضى والديب
تحرير:محمد أبو زيد
١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٠ م
محمود البنا
مع اقتراب أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل محمود البنا المعروف بـ"شهيد الشهامة" الأحد المقبل، أمام محكمة أحداث شبين الكوم، قال محمد البنا والد محمود، في تصريحات لـ"التحرير"، إن "محامين كتير مشهورين كلموني وعرضوا الدفاع عن محمود كمتطوعين من مكتب فريد الديب، ومحامين من المحلة، وأول امبارح جالي فريق من نقابة المحاميين، وأنا رفضت واعتذرت لهم، وكل الشكر ليهم، لأن كل واحد فيهم بيتحرك من قلبه، لكن أنا اخترت أن اللي يدافع عن محمود ناس من البسطاء اللي من عندنا زي الأستاذ نضال مندور ومحامين من تلا".
وأضاف محمد البنا: "الأستاذ أحمد مرتضى منصور كلمني 3 مرات، وقالي إن والده على استعداد للدفاع عن محمود، قولتله ده شرف لينا وهو مشكور، لكن أنا معايا محامين ماسكين القضية، وكان فيه ناس كتير عايزة تدعم بالفلوس علشان أجيب المستشار مرتضى أو فريد الديب، قولتلهم هما مش متأخرين وكانوا عايزين يتطوعوا بالدفاع عن
وأضاف محمد البنا: "الأستاذ أحمد مرتضى منصور كلمني 3 مرات، وقالي إن والده على استعداد للدفاع عن محمود، قولتله ده شرف لينا وهو مشكور، لكن أنا معايا محامين ماسكين القضية، وكان فيه ناس كتير عايزة تدعم بالفلوس علشان أجيب المستشار مرتضى أو فريد الديب، قولتلهم هما مش متأخرين وكانوا عايزين يتطوعوا بالدفاع عن محمود وأنا رفضت".
وتابع "أنا مكتفي بفريق المحامين اللي معايا لأنهم أقرب ناس من قلبي وليا، وعملت توكيل للأستاذ نضال مندور، لأني أعرفه كويس ووكلته بالدفاع عن محمود، وهو بالنسبة لي أب، ومحاميين من تلا فيهم واحد كان صاحب محمود الله يرحمه، وكل الناس على راسي ومقدر مشاعرهم ".
وقررت نيابة شبين الكوم الكلية بالمنوفية، إخلاء سبيل 1لمتهمين بالتجمهر للمطالبة بالقصاص في قضية "شهيد الشهامة"، وشمل القرار الإفراج عن جميع المحتجزين والبالغ عددهم 11 متهما.